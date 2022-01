Hauptmenü Start





Dramatische Entwicklung bei den Energiepreisen für Gas und Strom geschrieben von: Redaktion am 20.01.2022, 18:43 Uhr

paperpress597 Seit Juni 2021 sind die Beschaffungskosten für Gas und Strom um bis zu 500 Prozent gestiegen. Dieses Ausmaß ist bei den Verbrauchern noch nicht angekommen. Viele Gaskunden haben jetzt aber noch ganz andere Probleme. Warum alles so ist, wie es sich jetzt darstellt, besprachen wir mit Michael Kamsteeg, Vorstand der GASAG AG, und Sascha Bühring, dem Leiter der Energiebeschaffung der GASAG-Gruppe.





Die Zeiten, in denen der Gasometer in Schöneberg mit selbstproduziertem Gas befüllt wurde, sind längst vorbei. Die GASAG hat ihren Firmensitz zwar wieder auf dem angestammten Areal, das heute EUREF-Campus heißt, produziert aber nicht mehr selbst, sondern kauft Gas ein und verkauft und leitet es an seine Kunden weiter. Rund 350 Anbieter gibt es in Berlin, die GASAG bedient über 40 Prozent des Berliner Verbrauchs und gilt damit als Grundversorger.



Dass die Preiserhöhungen des Marktes noch nicht vollständig beim Endverbraucher angekommen sind, liegt vor allem an der langfristigen Einkaufsstrategie des Energieversorgers. Zwei bis drei Jahre im Voraus werden die Verträge mit den Produzenten beziehungsweise großen Handelshäusern (z.B. VNG, Shell, Uniper, RWE) zu Festpreisen abgeschlossen. Deutschland bezieht sein Erdgas zu 55,2 Prozent aus Russland, 30,6 Prozent aus Norwegen und 12,7 Prozent aus den Niederlanden. Quelle: Statista 2020



Die Erhöhungen der Beschaffungskosten betrifft alle Energieversorger, ob kommunal oder gewerblich. Auf den Handelsmärkten bekam man Ende 2020 die Megawattstunde (MWh) noch für rund 20 Euro. Ab Herbst 2021 stiegt der Preis im Durchschnitt auf rund 100 Euro/MWh an. Spitzenpreise von über 175 Euro/MWh wurden im Dezember 2021 fällig.



Auf die GASAG als Grundversorger ist ein weiteres unerwartetes Problem hinzugekommen. 39 Energielieferanten haben 2021 ihr Geschäft eingestellt und die Verträge einseitig gekündigt, weil sie durch die hohen Beschaffungskosten ihren Kunden nicht mehr den versprochenen Preis anbieten konnten. Ob das rechtens ist, wird juristisch geprüft.



Betroffen davon waren allein von Dezember 2021 bis Januar 2022 über 20.000 Verbraucher, die jetzt von der GASAG versorgt werden. Das sind 1.000 Prozent mehr Neukunden als in einem Durchschnittsmonat eines normalen Jahres. Für die Neukunden musste die GASAG zum aktuell hohen Preis Mengen hinzukaufen, was bedeutet, dass sie diesen das Gas nicht zum selben Preis anbieten kann wie ihren bisherigen Bestandskunden. Eine Umverteilung auch auf die bisherigen Bestandskunden, kommt für die GASAG nicht in Frage.



Wie könnten die Verbraucherpreise gesenkt wer-den? Das ist allein eine politische Entscheidung. Für Stromkunden ist die sogenannte Zulage für Erneuerbare Energien, EEG, zwar zum Januar 2022 von 6,5 auf 3,7 Cent pro Kilowattstunde abgesenkt worden und verschwindet Anfang 2023 gänzlich von der Rechnung, kompensiert aber bei weitem nicht die Kostensteigerung an den Strommärkten. An höheren Verbraucherpreisen verdient der Staat allein durch die Mehrwertsteuer kräftig mit und könnte hier regulierend eingreifen. In Polen wurde beispielsweise die Mehrwertsteuer auf Gas von Januar bis März 2022 von 23 auf acht Prozent gesenkt, für Strom sogar auf fünf. Aus anderen europäischen Staaten vorgeschlagene Markteingriffe lehnt die GASAG ab, da die exorbitanten Preise ein Ergebnis von Nachfrage und Angebot auf freien Märkten sind. Probat könnten dagegen Steuersenkungen oder anderweitige Vergütungen (Zuschüsse für Energierechnungen) an die Verbraucher sein, damit die Preissteigerungen nicht zu einer sozialen Frage wer-den (s.u.).



Woran liegt es nun, dass die Beschaffungspreise so exorbitant gestiegen sind? Es ist im Wesentlichen der globale, insbesondere der asiatische Nachfrage-anstieg, aufgrund der wirtschaftlichen Erholung und des Wachstums. Nachholeffekte und Energiehunger sind dabei wichtige Faktoren. Hinzukommt, dass die Niederlande in der Provinz Groningen ihre Förder-mengen reduziert haben, weil es zunehmend zu Erdbeben gekommen ist. Ein großer Gasspeicher in England hat vollkommen dicht gemacht. Vor allem aber fällt der Blick auf Russland. Es gibt die bekannte Gasleitung durch die Ukraine mit dem schönen Namen „Druschba“ zu Deutsch „Freundschaft“, die immer mal wieder für politischen Zündstoff sorgt, und auch eine durch Polen. Da ist allerdings seit Dezember 2021 zu beobachten, dass aus deutscher Sicht das Gas in die falsche Richtung fließt, nämlich nicht von Ost nach West, sondern umgekehrt.



Während Nordstream 1 auf volle Kapazität läuft, ist die Pipeline über die Ukraine nicht voll ausgelastet. Nach Ansicht der Berliner Energieexperten könnte durch diese Leitung wesentlich mehr Gas fließen als es gegenwärtig der Fall ist. Die vereinbarten Liefermengen werden zwar eingehalten, Zusatzbedarfe aber nicht bedient. Wann sich die Preisspirale wie-der nach unten bewegt, kann niemand seriös voraussagen. Dass die Preise wieder senken werden, ist wahrscheinlich. Sinkende Beschaffungskosten werden an die Kunden weitergegeben, versprechen Kamsteeg und Bühring.



Lassen Sie uns zum Schluss noch erklären, was ein Grundversorger ist. Der Grundversorger ist das Energieversorgungsunternehmen in einem Netzgebiet, das die meisten Haushaltskunden im Rahmen des jeweiligen Mediums (Strom, Gas) beliefert. Der Grundversorger springt immer dann für die Energielieferung ein, wenn beispielsweise von einem Haushaltskunden beim Umzug in eine neue Wohnung kein anderer Lieferant gewählt wird, ein Haushaltskunde grundsätzlich keinen Lieferanten finden sollte oder freiwillig keinen anderen Lieferanten wählt, aber dennoch Energie bezieht. Damit stellt der Gesetzgeber sicher, dass Haushaltskunden immer Erd-gas zum Heizen und Warmwasser oder Strom zur Verfügung steht. Der Grundversorger kann nicht wie andere Wettbewerber frei agieren, sondern hat eine gesellschaftliche Verantwortung und damit auch ein außerhalb des Marktes stehendes unternehmerisches Risiko abzufedern. Quelle: GASAG



Mit Michael Kamsteeg und Sascha Bühring sprach Ed Koch



***

Kommentierende persönliche Anmerkungen von Ed Koch



Natürlich habe ich von all dem nur das fundierte Google- bzw. Wikipedia-Wissen. Frei nach dem Motto, Journalisten haben von nichts eine Ahnung aber zu allem eine Meinung, seien ein paar persönliche Anmerkungen gestattet: An der prekären Situation auf dem Gasmarkt, trägt meines Erachtens Wladimir Putin die Hauptschuld. Er könnte den Daumen von der Pipeline durch die Ukraine nehmen und neben der vereinbarten Menge wesentlich mehr Gas liefern, was sofort die Beschaffungspreise senken würde.



Russland ist das Land mit den größten Gasvorkommen und somit auch der größte Erzeuger und Exporteur. Diese Stellung setzt er gern ein, um politischen Druck zu erzeugen. Das ist nicht fein und einem demokratischen Staat unwürdig, aber Gerhard Schröders Arbeitgeber ist eben nicht der lupenreine Demokrat, für den ihn unser Ex-Bundeskanzler hält. Ein Land, in dem Oppositionelle nachts auf Brücken erschossen werden, versucht wird, sie mit Tee zu vergiften, sie massenweise unter fadenscheinigen Gründen ins Gefängnis sperrt, und sogar nicht davor zurückschreckt, sie im Ausland – siehe Tiergarten Berlin – zu ermorden, kann nicht als Demokratie bezeichnet werden.



Als Bundeskanzler Olaf Scholz im Dezember 2021 Nord Stream 2 als „rein privatwirtschaftliches Projekt“ bezeichnete, konnte man sich wegen so viel gespielter Naivität nur an den Kopf fassen. Von dieser irrigen Ansicht ist Scholz inzwischen beim Treffen mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg abgewichen. Nun gehöre die fertige Leitung, die auf die Betriebserlaubnis warte, plötzlich doch zu den möglichen Sanktionsmaßnahmen im Falle Russland die Ukraine angreift.



Es ist umstritten, in welcher Form der Westen Russland versprochen haben soll, die NATO nicht gen Osten zu erweitern. Tatsache ist, dass sich Russland zunehmend bedroht fühlt. Ehemalige Sowjetrepubliken und Satellitenstaaten sind seit 1999 der NATO beigetreten; Polen, Tschechien, Ungarn, Bulgarien, Estland, Litauen, Lettland. Den „Zerfall der Sowjet-union“ hält Putin für „die größte geopolitische Katastrophe des 20sten Jahrhunderts.“ Q: WIEPRECHT rbb



Die meisten Menschen in diesen Staaten sehen das vollkommen anders, zählen sie doch heute zum Kreis der Demokratien. Für sie ist Putins Traum von der Rückkehr zur Sowjetunion ein Albtraum.



Dafür, dass die Ukraine in absehbarer Zeit nicht der NATO beitreten kann, hat Putin durch die Schaffung eines Konfliktgebietes schon selbst gesorgt. Er droht mit Krieg, weil er sich selbst von Krieg bedroht fühlt. Das ist wirklich schizophren, womit sich Putin auf dem gleichen Level befindet wie Trump. Nicht aus-zudenken, wenn Trump am 20. Januar 2025, heute in drei Jahren, vor dem Capitol erneut seinen Amtseid ablegt. Schon in ihrer gemeinsamen Zeit als Staatsoberhäupter gab es Konflikte um die Ukraine. Das dürfte nicht besser werden und könnte zur Eskalation führen. Wie sich der jetzige Konflikt auflöst, steht in den Sternen.



Nord Stream 2 wird vermutlich irgendwann ans Netz gehen und Gas wird aus Russland nach Deutschland fließen. Putin braucht in seinem wirtschaftlich angeschlagenen Land schlicht und einfach das Geld. Seine Drohgebärden lenken gegenwärtig nur von den zahlreichen innenpolitischen Problemen ab. Nachdem er seine Amtszeit immer wieder verlängern ließ, wird er sich, wie sein chinesischer und nordkoreanischer Kollege, vermutlich irgendwann auf Lebenszeit zum Präsidenten ernennen lassen.



Dass sich Deutschland eines Tages autark mit selbst produzierter Energie durch Sonne und Wind wird versorgen können, werden vermutlich erst Menschen erleben, die heute noch gar nicht geboren sind. Deutschland wird meines Erachtens immer von Energie-Zukäufen aus dem Ausland abhängig sein. Und darunter werden nicht nur erneuerbare, sondern auch fossile sein. Robert Habeck wird, ja kann, seine Ziele nicht erreichen, jedenfalls nicht in den gewünschten Zeitspannen bis 2030 und 2045.



Kommen wir zum Schluss noch einmal auf die Verbraucherpreise zurück, also das, was uns alle betrifft, und beziehen uns dabei auf einen Artikel vom 19. Januar 2022 im Tagesspiegel.



Darin fordert NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), derzeit auch Vorsitzender der Ministerpräsidenten-Konferenz (MPK) von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) „umgehende Maßnahmen gegen die steigenden Energiepreise.“



„Die Energiekosten dürfen nicht zur neuen sozialen Frage werden, deshalb brauchen wir jetzt schnelle und spürbare Entlastungen“, sagte Wüst dem „Tagesspiegel“. „Die Ampel darf deshalb mit der Abschaffung der EEG-Umlage nicht bis zum Jahr 2023 warten, sondern muss jetzt handeln.“ Er fordert, dass die Umlage zur Förderung erneuerbarer Energien schnellstmöglich aus dem Strompreis heraus-genommen wird – das könnte Haushalte um mehrere hundert Euro im Jahr entlasten. „Außerdem sollte die Mehrwertsteuer für Wärme auf sieben Prozent abgesenkt werden, wenn die Energiepreise so hoch sind.“



Wüst hat erkannt, dass die „steigenden Energiepreise“ „viele Menschen mit kleinen und mittleren Ein-kommen belasten.“ Wüst fordert mehr Führung von Scholz, und wie wir wissen, wird diese geliefert, wenn sie bestellt wurde.



Beim Wohngeld, so Wüst, „dürfe es nicht bei dem von der Ampel-Koalition geplanten einmaligen Heizkostenzuschuss bleiben – dieser soll für eine Person 135 Euro betragen, für zwei Personen insgesamt 175 Euro plus 35 Euro je in dem Haushalt lebende Person.“ „Der Heizkostenzuschuss muss deutlich erhöht werden.“, fordert der NRW-MP, und will eine „dauerhafte und nachhaltige Wohngelderhöhung und nicht nur eine Einmalzahlung.“ Wohnen und Wärme gehörten zur Daseinsvorsorge. „Beides muss bezahlbar sein. Dafür müssen wir auch bei steigenden Energiepreisen sorgen.“



Da kann man nur sagen, der Mann hat das Problem erkannt, was aus der Opposition heraus immer et-was leichter ist als von der Regierungsbank. Den-noch, es muss etwas geschehen, und zwar sofort.









Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

