Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 20 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Verstärkung für die EUREF-Campusse in Berlin und Düsseldorf geschrieben von: Redaktion am 17.01.2022, 07:32 Uhr

paperpress597 Der EUREF-Campus in Berlin geht seiner Vollendung entgegen, der Schwester-Campus in Düsseldorf entsteht gerade. Mit zwei Personalentscheidungen verstärkt die EUREF-AG ihr Management. Wir stellen Ihnen die beiden Herren in ihren neuen Funktionen vor:





Kevin Hauert



Der Vorstand der EUREF-AG wurde zum 1. Januar 2022 um ein weiteres Mitglied erweitert. Neben dem Vorstandsvorsitzenden Reinhard Müller und den Vorständen Karin Teichmann und Johannes Tücks ist jetzt auch Kevin Hauert Mitglied dieses Gremiums. Foto: EUREF-AG Andreas Schwarz



Zwischen 2010 und 2013 machte er seinen Bachelor of Science in Architektur an der Technischen Universität Berlin. Von 2013 bis 2016 erwarb er den Titel Master of Science in Construction and Real Estate Management an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW Berlin) und der Helsinki Metropolia University of Applied Sciences.



2016 führte ihn sein Weg zum EUREF-Campus in Berlin. Dort begann er als Praktikant bei der EUREF-AG und kümmerte sich noch im selben Jahr um die Bereiche Projektentwicklung und Vermietung. 2018 stieg er zum Prokuristen der EUREF AG auf und wurde zwei Jahre später auch Geschäftsführer der EUREF-Service GmbH. Zum 1. Januar 2022 wurde der 33-jährige Familienvater von zwei Töchtern, ein und drei Jahre alt, in den Vorstand der EUREF-AG berufen.



Über seine bisherige und künftige Tätigkeit auf dem EUREF-Campus sagt Kevin Hauert:



„Mich begeistert, den CO2-neutralen EUREF-Campus mit Vorbildcharakter im Kleinen und Großen mitzugestalten und diesen auch täglich wachsen zu sehen. Ebenso ist der direkte Kontakt zu unseren Mietern etwas Besonderes, da wir regelmäßig mit diesen auf dem Campus in Verbindung treten und es kein übliches, anonymes Geschäftsverhältnis ist.



Ich freue mich auch, dass wir derzeit mit dem neuen Campus in Düsseldorf lernen, wie wir das in Berlin erarbeitete Konzept weiterentwickeln und in einer neuen Region etablieren können. Mein Ziel ist es, dass wir zukünftig in vielen weiteren Städten in Deutschland und Europa einen EUREF-Campus finden, und weiterhin Vorbild für andere Immobilienprojekte sind.“



Jörg Philippi-Gerle



Jörg Philippi-Gerle, Jahrgang 1970, geboren in Dorsten / Westfalen, verheiratet, drei Kinder, ist der neue Standortleiter des EUREF-Campus Düsseldorf, im Dreieck zwischen Flughafen, Autobahn und Bahngleisen gelegen.



Den Diplom-Politologen, der 1998 seinen Abschluss mit der Note „sehr gut“ erreichte, zog es danach in die Welt der Medien. Bis 1998 war er freier Mitarbeiter unter anderem der Ruhr Nachrichten, des EXPRESS und der Abendzeitung. Nach einem Volontariat beim Express, war er bis 2002 Redakteur und anschließend zuerst stellvertretender Leiter der Redaktion Vermischtes und danach Leiter der Lokalredaktion. 2013 wurde er mit dem European Newspaper Award ausgezeichnet.



Nach der journalistischen Tätigkeit zog es ihn 2017 in die Event-Branche, ohne seine berufliche Herkunft zu vergessen. Bei der Rheinischen Post Mediengruppe war er verantwortlich für die Planung von Netzwerkveranstaltungen inklusive inhaltlicher Fragen, Vermarktung und Medienarbeit. Er baute neue Formate auf, wie „Düsseldorf IN digital“, „Sommernacht im Aquazoo“, „Mönchengladbach ist IN“, „Kreis Kleve konkret“ und „Düsseldorfer des Jahres“ und integrierte neue Geschäftsfelder.



Jörg Philippi-Gerle verfügt über ein großes Netzwerk und bezeichnet sich selbst als Menschenfreund, was ihm bei seiner neuen Tätigkeit helfen wird.



Auf die Frage, warum er seine neue Tätigkeit gern machen wird, antwortete er: „Ich möchte mithelfen, dass der EUREF-Campus Düsseldorf ein Erfolg wird und mein großes Netzwerk dafür einbringen. Überzeugend ist nicht nur, dass wir hier architektonisch ansprechend bauen und das Haus klimaneutral betrieben wird, sondern dass hier wirklich der Campus-Gedanke gelebt wird. Gemeinsam wird fach-übergreifend an den Themen, die für uns alle die Zukunft bestimmen, geforscht, in großen wie in kleinen Unternehmen, in Verbänden und wissenschaftlichen Einrichtungen. So ein Angebot gibt es bisher in Düsseldorf und Umgebung nicht, das macht uns zum Leuchtturmprojekt. Dazu wird der EUREF-Campus eine tolle Location für Events. Und Menschen zusammenbringen, das habe ich auch bei meinen früheren beruflichen Stationen geliebt.“



Ed Koch





Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: