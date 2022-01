Hauptmenü Start





Begegnung in Schöneberg geschrieben von: Redaktion am 16.01.2022, 06:21 Uhr

paperpress597 Die Liste der Veranstaltungen, die in diesen Tagen und Wochen abgesagt werden, ist deutlich länger als die mit den stattfindenden Terminen. Seit vielen Jahren begrüßt die DLRG Schöneberg das neue Jahr mit einem kleinen Empfang an ihrem Standort neben Möbel Höffner am Sachsendamm. Dass alle Vorschriften eingehalten und alle Gs überprüft wur-den, versteht sich von selbst.





Thomas Schüler und sein Team Efran Greffenius, Margarita Wörmann und Dr. Georges Anthony jr. stellten wieder ein paar Feuerschalen auf, Wolfgang Spranger vom Volkspark Lichtenrade, brachte reichlich Totholz mit. Zur Stärkung gab es Bratwürste und Kuchen, Kinderpunsch und Kakao sowie gut verträglichen Glüh-wein mit wenig Alkohol.



Die DLRG-Schöneberg ist für die Wasserrettungsstationen Schildhorn (seit 1952) und Kuhhorn (seit 1953) verantwortlich, die von Anfang Mai bis zum ersten Wochenende im Oktober betrieben werden. 1.100 Mitglieder hat der Schöneberger Kreisverband, der nach wie vor keine Ambitionen zeigt, mit dem Tempelhofer zu fusionieren. Die Schöneberger DLRG macht seit vielen Jahren eine bemerkenswerte Öffentlichkeitsarbeit, für die Thomas Schüler steht. Er ist im Bezirk und darüber hinaus präsent und verfügt über beeindruckende Kontakte. Seinen Einladungen zum Neujahrsempfang entzieht sich kaum jemand. Auch die Bezirksprominenz kennt den Weg zum Gelände zwischen Autobahn und Sachsendamm.



Zu den Stammgästen gehören u.a. Bezirksbürgermeister Jörn Oltmann, Oliver Schworck, Jugend- und Gesundheitsstadtrat, und die Bezirksverordneten Oliver Fey, Sarah Walter und Reinhard Frede. Vor langer Zeit hat sich ein Kontakt zwischen Thomas Schüler und der Botschaft der Russischen Föderation aufgebaut. Ehrengast in diesem Jahr war Alexey Gorlov, der stellvertretende Verteidigungsattaché der Botschaft.



Die Schöneberger DLRG ist fester Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens im Bezirk, zum Glück auch in schwierigen Zeiten. Live zu erleben ist sie u.a. beim jährlichen Spielfest des Jugendamtes Tempel-hof-Schöneberg im Volksparkt Mariendorf. (2.u.3. Juli)



Infos unter: https://schoeneberg.dlrg.de/



Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

