Jahrzehntelange Freundschaft geschrieben von: Redaktion am 15.01.2022, 05:41 Uhr

paperpress597 Mit allen nur möglichen Gs versehen, trafen sich unter Einhaltung aller Vorschriften ein paar Leute in einem griechischen Restaurant, die ein Projekt verbindet, nämlich das seit 1984 bestehende Festival für Amateurbands, der ROCKTREFF. Anlass des Treffens war ein dickes Dankeschön an zwei Unternehmer aus Mariendorf, die von Beginn an die Veranstaltung förderten. Helmut Riedel und Hartmut Westphal sind als Geschäftsführer des Traditionsunternehmens Radio Möller, nach fast 50-jähriger gemeinsamer Arbeit, zum Ende des Jahres 2021 in den Ruhestand gegangen.





Der Veranstalter des Rocktreffs, Jugendstadtrat Oliver Schworck, bedankte sich bei den beiden für ihre langjährige Unterstützung mit zwei Keramik-Bechern, auf denen Riedel und Westphal zu sehen sind, „ROCKTREFF SPONSOR DER 1. STUNDE“.



Schon beim ersten ROCKTREFF, am 15. September 1984, war Helmut Riedel live dabei, und zwar auf der Bühne als Bassist der Band „Return“. Riedel nahm dies wörtlich. Wenn auch nicht die Band, so kehrte er aber als Sponsor alle Jahre wieder zurück zum ROCKTREFF.



Die erste Rocktreff-Bühne 1984 im Volkspark Mariendorf sah noch recht bescheiden aus. Ein gewisser Michael Abou-Dakn spielte Rock’n’Roll mit seiner Band „die GmbH.“ Er und die Rock-Ini der ev. Jugend Tempelhof sind die Erfinder des Rocktreffs, den sie gemeinsam mit dem bezirklichen Jugendamt seitdem durchführen. Abou-Dakn wurde zwar nicht Berlins berühmtester Rockmusiker, dafür aber der bekannteste Gynäkologe der Stadt. Über 4.300 Babys kamen an „seinem“ St. Joseph-Krankenhaus allein 2021 zur Welt, so viele wie an keiner anderen Einzelklinik in Deutschland. Heute ist Prof. Dr. Michael Abou-Dakn ärztlicher Direktor am St. Joseph-Krankenhaus Tempelhof.



Marco Herrmann und Sebastian Gurkasch, Vorstandsmitglieder des Veranstaltungsträgers CPYE e.V. Rock-Ini, übergaben an Hartmut Westphal und Helmut Riedel, als Dankeschön für die jahrzehntelange Unterstützung zwei Life-Time-Backstage-Pässe. Jugendstadtrat Oliver Schworck überreichte die beiden Souvenirbecher.



Bleibt zu hoffen, dass Westphal und Riedel ihre Backstage-Pässe 2022 auch nutzen können. Stadtrat Schworck ist optimistisch, vom 1. bis 3. Juli den ROCKTREFF im Volkspark Mariendorf durchführen zu können, nachdem 2020 und 2021 die Veranstaltung abgesagt werden musste.



Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

