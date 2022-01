Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 20 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Willkommen im neuen Jahr geschrieben von: Redaktion am 01.01.2022, 07:10 Uhr

paperpress597 Wie schön wäre es doch, wenn man zum Jahresende einen Schalter umlegen könnte und am nächsten Tag alles neu begönne. So eine Reset-Taste wäre nicht schlecht. Und so nehmen wir mal wieder die alten Probleme mit ins neue Jahr und die Erkenntnis, dass niemand ernsthaft behaupten kann, er würde wissen, wie sich die pandemische Lage entwickelt. Christian Drosten zeigte sich leicht optimistisch in Claus Klebers letztem Interview in dessen zweitausendneunhundertsiebenundsiebzigsten „heute-journal“. Gundula Gause blieb es vor-behalten, das am Ende der Sendung zu sagen, was alle dachten: „Ach, Claus.“



Kleber verabschiedete sich, Corona bleibt. Es ist inzwischen über drei Monate her, dass wir im Bund und in Berlin neue Regierungen gewählt haben. Noch sind die neuen Regierungsmitglieder nicht sonderlich aufgefallen. Wenn Bundeskanzler Olaf Scholz gefragt wird, antwortet der Scholzomat ohne konkret zu werden. „Das ist einer, der die Frage kaum zur Kenntnis nimmt. Der wartet, bis der Interviewer aufhört zu reden, und spult dann seinen Standard ab.“, sagte Claus Kleber über Scholz der Morgenpost.



Zum Jahresende wurden drei Atomkraftwerke abgeschaltet, die letzten drei gehen in diesem Jahr vom Netz. Dafür produzieren 18 Kohlekraftwerke weiter. Wenn ich im vorletzten Interview von Claus Kleber am 29. Dezember Robert Habeck richtig verstanden habe, ist dieses Vorgehen das kleinere Übel, denn die Wartung von AKWs sei eine richtig „teure Tasse Tee“, so Habeck und zeigte auf Frankreich, wo Atomstrom weiter produziert wird. Atomausstieg der Umwelt zuliebe, greift noch nicht so richtig. Und die Erneuerbaren entfalten ihre volle Wirkung, so Habeck, erst in 13 bis 15 Jahren. Das werde ich mir dann von Wolke Sieben anschauen.



2021 ist vorbei, alle Rückblicke sind gesendet worden. Dieter Nuhr und Urban Priol haben uns noch einmal erklärt, in welch schönem Land wir leben. Den allerletzten, dafür sehr ungewöhnlichen Jahresrückblick, lieferten die „heute show“-Protagonisten Lutz van der Horst und Fabian Köster unmittelbar vor dieser unsäglichen Silvesterparty im ZDF ab. Das war eine Küchenschlacht der besonderen Art, bei der einem schon der Appetit vergehen konnte. Spezialität: Toast Hawaii, erfunden vom ersten Fernsehkoch Clemens Wilmenrod (1906-1967), ein Schauspieler in der Rolle seines Lebens. An ihn und an viele Persönlichkeiten aus 2021 erinnerten die beiden. Sehenswert mit Ekelfaktor.



https://www.zdf.de/comedy/comedy-sonstige/deckel-drauf-106.html



Wer in die Zukunft schauen möchte, darf die Neujahrsansprachen von Olaf Scholz und Franziska Giffey nicht versäumen. Interessant ist, dass die Neujahrsansprache des Bundeskanzlers in diesem Jahr eine Silvesteransprache war. Zwischen „Dinner for One“ und den Silvestershows meldete sich Scholz zu Wort. Na klar. Alle waren zu Hause, beste Voraussetzungen also den Worten des Bundeskanzlers zu lauschen. Waren bislang die Menschen bei den Neujahrsansprachen von Angela Merkel am 1. Januar schon fast wieder nüchtern, hatten vermutlich viele am 31. Dezember um 19 bzw. 20 Uhr schon die ersten alkoholischen Getränke intus, was die Sache erträglicher machte.



Die Ansprache von Olaf Scholz wirkte eher wie eine Trauerrede, völlig emotionslos. Würde Scholz den Wetterbericht vortragen und verkünden, dass heute den ganzen Tag über die Sonne scheint, nähme jeder seinen Regenschirm mit. „Die 20er Jahre werden zu einem Jahrzehnt des Aufbruchs“, sagte Scholz.



Die einzig wahre Neujahrsansprache kommt auch in diesem Jahr von Gernot Hassknecht. Diese wiederum muss man sich anhören, nachlesen reicht nicht. Ach, hätte doch Olaf Scholz ein wenig vom Temperament des Hassknechts, Politik würde mehr Spaß machen:



https://www.zdf.de/comedy/heute-show/ansprache-hassknecht-100.html



In Berlin geht es ordentlicher zu, hier werden nach wie vor Neujahrsansprachen am Neujahrstag gesendet. Heute also nach der Abendschau um 19:55 Uhr im rbb. Vorab wurde der Redetext schon veröffentlicht und das Senatspresseamt fasst die Rede wie folgt zusammen. „Die Regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey, hat den Berlinerinnen und Berlinern in ihrer Neujahrsansprache zugesagt, dass die neue Landesregierung alles dafür tun wer-de, die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen und die Pandemie zu bekämpfen. Sie benannte Corona als zentrale Herausforderung des Jahres 2021.



Giffey zog eine insgesamt positive Berlin-Bilanz des zu Ende gegangenen Jahres. Dabei griff sie konkret den Aufbau des Deutschen Herzzentrums an der Charité, den Siemensstadt Square und die U-Bahnlinie 5 heraus sowie die Berliner Schulbauoffensive. Ferner unterstrich die Regierende, dass die Schaffung neuen bezahlbaren Wohnraums für den neuen Senat oberste Priorität habe und kündigte die Gründung des ‚Bündnis für Wohnungsneubau und bezahlbares Wohnen‘ an. Giffey beschloss ihre guten Wünsche zum neuen Jahr am Ende ihrer Ansprache mit dem an die Berlinerinnen und Berliner gerichteten Satz „Wir sehen uns in unserem schönen Berlin.“



Nicht, dass die Taktung des Versands von Pressemitteilungen bei Giffeys Vorgänger Müller geringer war, es gibt jedoch eine nicht unwesentliche Veränderung. Die Fotos werden gleich mitgeliefert. Für kleine Redaktionen, die weder bei jedem Termin vor Ort sein können noch eigene Fotografen haben, ist das natürlich von Vorteil. Hoffentlich führt das nicht dazu, dass die noch vorhandenen Fotografen der Tageszeitungen weniger zu tun bekommen.

Das Foto links zeigt Franziska Giffey bei ihrem Besuch in der Berliner Stadtmission am 24. Dezember, wo sie bei der Essensausgabe mithalf.



Am 28. Dezember besuchte Giffey die COVID-Intensivstation der Charité. Und so ist sie rastlos unterwegs im Pandemiegeschehen, mal in Begleitung der neuen grünen Gesundheitssenatorin Ulrike Gote mal ohne. Am 29. Dezember schaute sich Giffey auch das Impfzentrum im ICC an.



Schon kurz nach ihrer Wahl zur Regierenden Bürgermeisterin ließ Giffey im Festsaal des Roten Rathauses Impfkabinen für Kinder aufstellen und schaute natürlich selbst vorbei. „Toll, dass Sie da sind, herzlich willkommen“, begrüßte die Regierende Bürgermeisterin Eltern und ihre Kinder. Und sprach ihnen Mut zu: „Mein Sohn ist auch schon geimpft, der hat das super gemacht. Der war dann ganz stolz.“ BZ



Giffey hat nach der Übernahme der Amtsgeschäfte sofort damit begonnen, ihr Image als Kümmerin, das sie sich als Bürgermeisterin von Neukölln und Bundesjugendministerin zugelegt hatte, fortzuentwickeln. Sie muss einen anderen Stil finden als ihre Vorgänger. So temperamentvoll wie Klaus Wowereit sein Amt gestaltet hat, wird Giffey nicht auftreten. Eberhard Diepgen und Michael Müller waren eher die Vertreter der nüchternen Sachlichkeit, an der einen oder anderen Stelle vielleicht manchmal etwas zu emotionslos. Man weiß doch, Politik ist immer auch Showbusiness. Diepgen, Wowereit und Müller sind im Persönlichen skandalfrei durch ihre Amtszeiten gekommen und haben, jeder zu seiner Zeit, viel für die Stadt geleistet. Giffey hat ihre schlimmsten Sünden hinter sich gelassen, die in dem Rücktritt als Bundesministerin ihren Höhepunkt fanden. Sie hat, um auf den Anfang dieses Beitrages Bezug zu nehmen, die Reset-Taste gedrückt. Unser Interesse muss sein, eine Bürgermeisterin zu haben, die gute Stimmung und Zuversicht verbreitet und Berlin voranbringt. Wie sie das mit Grünen und Linken hinkriegen will, steht auf einem anderen Blatt.



Zum Image gehört auch das Erscheinungsbild. Und das ist bei Giffey tadellos, was nicht jeder gefällt. Vor allem, wenn man selbst als Humana-Modell auftritt wie die Ex-Bürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg und gescheiterte Abgeordnetenhauskandidatin Monika Herrmann. „Bekommt Berlin bald ein 'Schönes-Kostümchen-Gesetz?‘“, twitterte Monika Herrmann Anfang November. Es war der zweite Tweet, in dem sich die streitbare Grüne über das Outfit der Berliner SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey lustig machte. Schon im August hatte Herrmann Giffey eine „Gouvernante“ genannt. taz 14.11.21



Eine weitere Stimme aus dem Humana-Store, Linken Chefin Katina Schubert, ätzte im Wahlkampf inhaltlich gegen Giffey: „Sie verspricht viel und versucht, sich überall Liebkind zu machen. Sie hat aber keinen Plan, wie das alles umgesetzt werden soll. Sie hat keine Vorstellung, wie sie diese Stadt gestalten will.“ Der Tagesspiegel 18.08.2021



Nun, dabei wird die Linke in der ungewollten Koalition Frau Giffey sicherlich unterstützen. Freundinnen müssen Giffey und Schubert ohnehin nicht werden.



Giffey belastet sich zeitlich nicht mit einer zusätzlichen Ressortverantwortung. Ihre Vorgänger verwalteten aus der Senatskanzlei die Justiz (1999-2001), die Kultur (2006-2016) und zuletzt Wissenschaft und Forschung (2016-2021). Sie wird viel lieber an öffentlichkeitswirksamen Terminen „ihrer“ Senatorinnen und Senatoren teilnehmen, ob es diesen passt oder nicht. Für einen guten Fototermin wird sie immer zur Verfügung stehen.



Was die sie tragende Partei und Fraktion betrifft, so hat sie genau den richtigen Mann, um diese in Schach zu halten. Raed Saleh wird ihr, anders als bei Michael Müller, den Rücken freihalten. Eberhard Diepgen hatte Klaus-Rüdiger Landowsky, was sehr lange gut ging, bis er ihn mit der Bankenaffäre in den Abgrund stürzte. Klaus Wowereit hatte Michael Müller, auf den er sich verlassen konnte. Und Michael Müller hatte Raed Saleh. Irgendwann zieht immer einer die A-Karte.



Natürlich wünschen wir Franziska Giffey und ihrem Senat viel Erfolg für die kommenden fünf Jahre. Ab Montag sind Taten gefragt. Aber erst einmal müssen wir die Pandemie besiegen. Und das schaffen wir nur alle gemeinsam.



Ed Koch







Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: