Mit Florian Silbereisen in 80 Tagen um die Welt geschrieben von: Redaktion am 24.12.2021, 10:19 Uhr

paperpress596 Hat Florian Silbereisen nicht schon genug zu tun, mit seinen unendlichen Fernsehshows und dem Traumschiff? Muss er jetzt noch in 80 Tagen um die Welt reisen? Es ist aber gar nicht Florian Silbereisen, sondern David Tennant der den Phileas Fogg in der Neuverfilmung des Jules-Verne-Klassikers spielt. Die Ähnlichkeit ist frappierend. Die achtteilige Fernsehproduktion ist frei nach Jules Verne entstanden, erfährt man gleich zu Beginn jeder Episode.





Erstaunlich, wie man aus einem zigmal verfilmten Stoff immer wieder etwas Neues herauszaubern kann. Doch, wie bei allen Titanic-Verfilmungen kennt man das Ende schon am Anfang. Das nimmt die Spannung, wenn man sich fragt, wie kommt er bloß aus dieser misslichen Lage wieder raus? Ein-same Insel. Keine Aussicht auf Rettung. Und da, am Horizont, es naht ein Schiff mit britischer Flagge. Wer hätte das gedacht.



Erstaunlich ist vor allem die Rolle des „Dieners“ Passepartout, grandios dargestellt von Ibrahim Koma. Das ist wirklich sensationell, was der Bursche von Paris bis Hongkong draufhat und vor allem, was er für Leute kennt. Ja, acht Teile haben ihre Längen, manches zieht sich hin, das hätte auch kürzer erzählt werden können. Der neue Passepartout kommt ohne Kungfu aus. In einer früheren Verfilmung hat Jackie Chans in der Rolle gezeigt, wie man sich durchs Leben prügeln kann. Ibrahim Koma ist ein ganz anderer Passepartout, vielschichtiger und inhaltsschwerer.



David Tennant ist nicht David Niven und auch nicht Pierce Brosnan. Seine Interpretation des Phileas Fogg hebt sich deutlich ab, auf sehr angenehme Weise. Das Ende ist bekannt, aber dennoch anders. Kurzum: Wenn Ihnen die liebe Verwandtschaft auf die Nerven geht, ziehen sie sich einfach rund sechs Stunden zurück und schauen Sie sich den Film in der ZDF-Mediathek an. Interessant ist, dass von der ersten Staffel gesprochen wird. Geht die Geschichte weiter? Am Ende plaudern die drei Welt-reisenden Fogg, Passepartout und Abigail, Tochter des mit Fogg befreundeten Verlegers Bernard For-tescue, die für den „Daily Telegraph“ die Reiseberichterstattung übernommen hat, über ein Unterwasserboot. Nautilus ick hör Dir trapsen, würde der Berliner sagen. Abigail wird übrigens von der aus Hamburg stammenden Leonie Benesch großartig dargestellt.



Ansonsten sollten Sie den Heiligen Abend lieber nicht mit der Familie vor dem Fernseher verbringen. Sissi? Feuerzangenbowle? Oder würden Sie gern diesen Abend mit Carmen Nebel verbringen? Hat die nicht aufgehört? Kevin ist mal wieder allein zu Haus, der Herr der Ringe meldet sich und Rambo räumt auf. Auch die rechte und die linke Hand des Teufels wollen uns beglücken. Und falls Sie „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ suchen, WDR 20:15 Uhr.



Das Einzige, was wirklich empfehlenswert sein dürfte, ist am Sonntag der Tatort: ARD 20:15 Uhr. Maria Furtwängler und Udo Lindenberg im Atlantic-Hotel Hamburg. Alternativ könnten Sie bei 3SAT erfahren, wie das Lied „Stille Nacht“ entstand, oder sich auf arte die „Zehn Gebote“ vorlesen lassen.



Was war das gestern Abend für ein schöner Anblick. Überall glänzender Schnee. Weiße Weihnachten, herrlich. Der Regen spülte alles wieder weg. Schade.



Wir wünschen Ihnen entspannte Weihnachten, trotz alledem.



Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

