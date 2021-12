Hauptmenü Start





"Das Warten hat sich gelohnt" geschrieben von: Redaktion am 20.12.2021, 09:58 Uhr

paperpress596 Mit diesen Worten eröffnete heute kurz nach 9 Uhr Raed Saleh die Pressekonferenz der SPD, auf der sie ihre neuen Senatsmitglieder und Staatssekretäre vorstellte. Die Mischung und die berufliche Herkunft der Senatsmitglieder sind zumindest interessant.



Andreas Geisel (links): Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen. Bisher Innensenator und von 2014 bis 2016 schon einmal Chef dieser Verwaltung. Bau-Staatssekretär wird der ehemalige Chef der Senatskanzlei Christian Gaebler. Mieten-Staatssekretärin wird die Sozialexpertin und ehemalige Abgeordnete Ülker Radziwill. Radziwill ist von einer glühenden Gegnerin Raed Sahles zur noch glühenderen Anhängerin geworden, was sich nach dem Verlust des Abgeordnetenhausmandats ausgezahlt hat.



Das Ressort Bildung, Jugend und Familie übernimmt Astrid Busse (2.v.l.). Die 63-Jährige leitet die Grundschule in der Köllnischen Heide im Neuköllner Brennpunkt-Gebiet Highdeck-Siedlung und ist Vor-sitzende der Interessengemeinschaft Berliner Schulleiter. Eine Schulleiterin als Senatorin ist grundsätzlich eine gute Idee. Als Staatssekretäre stehen ihr der Chef der Volkssolidarität Berlin, Alexander Slotty, und der SPD-Integrationspolitiker Aziz Bozkurt zur Seite.



Stephan Schwarz (2.v.r.) wird Senator für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Der 56 Jahre alte Unternehmer ist Chef der Gebäudereinigungsfirma GRG und war zwischen 2003 und 2019 Präsident der Berliner Handwerkskammer. Auch ein guter Ansatz, einen Unternehmer zum Wirtschaftssenator zu machen. Staatssekretär für Wirtschaft wird SPD-Landeskassierer Michael Biel, für Energie und Be-triebe der bisherige verkehrspolitische Sprecher Tino Schopf.



Senatorin für Inneres, Sport und Digitalisierung wird die stellvertretende Landesvorsitzende Iris Spranger (rechts), die mit der Mehrfachnennung des Wortes „Toll“ die Landesparteitage einleitet. Natürlich ist ihr Team in der Senatsverwaltung auch toll. Die 60 Jahre alte Abgeordnete aus Marzahn war von 2006 bis 2011 Finanz-Staatssekretärin und zuletzt baupolitische Sprecherin der SPD-Fraktion. Als Spranger darauf verzichtete, Parlamentspräsidentin werden zu wollen, war klar, dass sie in den Senat geht. Allerdings ging man davon aus, dass sie sich als baupolitische Sprecherin eher für das Stadtentwicklungsressort interessiert. Inneres ist eine Überraschung. Torsten Akmann bleibt Staatssekretär für Inneres. Die frühere Abgeordnete Nicola Böcker-Giannini übernimmt den Sport. Ralf Kleindiek, der als Giffeys Staatssekretär das Bundesfamilienministerium digitalisierte, wird das nun für Berlin in Angriff nehmen. Er war zuletzt Senior Advisor bei der Boston Consulting Group.



Chef der Senatskanzlei wird der langjährige Giffey-Vertrauter Severin Fischer. Ana-Maria Trăsnea übernimmt von Sawsan Chebli die Funktionen der Bevollmächtigten des Landes Berlin beim Bund und Staatssekretärin für Bürgerschaftliches Engagement und Internationales.



Alle bisherigen Senatoren verabschieden sich, die Staatssekretäre in den einstweiligen Ruhestand und die BILD-Zeitung wird uns sicherlich in den nächsten Tagen vorrechnen, was uns die Versorgungsansprüche kosten.



Der neue Senat hat die ihm zustehende Chance, sich zu beweisen, verdient. Im Interesse unserer Stadt wünschen wir ihm dazu viel Glück und Erfolg. Und hier die komplette Senatsriege, die morgen vereidigt werden wird.



SPD

Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey

Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Andreas Geisel

Bildung, Jugend und Familie Astrid Busse

Inneres und Sport Siegrid Spranger

Digitalisierung, Wirtschaft, Energie und Betriebe

Stephan Schwarz





Bündnis 90 / Die Grünen

Finanzen Daniel Wesener

Umwelt, Verkehr, Klima- u. Verbraucherschutz

Bettina Jarasch

Gesundheit und Wissenschaft Ulrike Gote



Die Linke

Kultur und Europa Klaus Lederer

Integration, Arbeit und Soziales Katja Kipping

Justiz und Antidiskriminierung Lena Kreck



Quellen: Morgenpost / SPD – Zusammenstellung u. Kommentierung: Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

