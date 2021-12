Hauptmenü Start





Energiewende kommt auf die Straße geschrieben von: Redaktion am 07.12.2021, 15:41 Uhr

paperpress596 Es ist immer beruhigend, wenn ein Küchenchef vor den Augen der Gäste sein eigenes Essen verzehrt. Noch beeindruckender ist es, wenn ein Logistik-Unternehmer den Treibstoff seiner eigenen Fahrzeuge trinkt. So geschehen heute auf dem EUREF-Campus bei der Präsentation des Wasserstoff-Trucks „Hyun-dai Xcient Fuel Cell.“





Dr. Ludger Hellenthal, geschäftsführender Gesellschafter der „H2 Green Power & Logistics GmbH“ ist gegenwärtig mit dem Truck auf Deutschlandtour-nee. Elf Städte in sieben Bundesländern hatte er schon hinter sich gelassen, als er heute Vormittag in Schöneberg am Gasometer eintraf.



Hellenthals Unternehmen vertreibt per Straße, Schiene, Pipeline und Binnenschifffahrt grünen Wasserstoff aus hauseigenem Grünstrom, der mit Photovoltaik, Windkraft und Biomasse für die H2 Elektrolyse erzeugt wird. Hellenthal: „Trotz Corona haben wir bei den Stopps in wenigen Tagen schon fast 300 Unternehmen erreicht, sowohl Entscheider als auch Praktiker.“ „Das Unternehmen ist im Markt unterwegs mit einem kompletten Ökosystem für den grünen Wasserstoff in der Nutzfahrzeugmobilität und später auch bei stationären Großkunden. Jetzt kommt das nächste Stück der Energiewende auf die Straße.“ Nach erfolgreichem Start 2020 in der Schweiz hat die Hyundai Hydrogen Mobility AG die Markteinführung der H2 Hyundai-LKW auch in Deutschland angekündigt.



Beim Stopp des Trucks auf dem EUREF-Campus sagte Kurt-Christoph von Knobelsdorff, Spre-cher der Geschäftsführung der im Auftrag der Bundesregierung tätigen NOW GmbH: „Der Schwerlast-verkehr auf der Straße spielt für den Klimaschutz eine große Rolle, denn er verursacht derzeit rund ein Drittel der CO2-Emissionen des Verkehrssektors. Gerade für den Langstreckentransport ist der mit Wasserstoff betriebene Brennstoffzellen-LKW ein sehr vielversprechender Ansatz.“



Ludger Hellenthal nahm seinen Besuch in Schöneberg zum Anlass, mit dem Vorstandsvorsitzenden der EUREF-AG, Reinhard Müller, den Mietvertrag für den im Entstehen befindlichen EUREF-Campus Düsseldorf zu unterschreiben.



Weitere Informationen über die „H2 Green Power & Logistics GmbH“: https://www.h2greenpowerlog.de/



Ed Koch





Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

