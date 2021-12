Hauptmenü Start





Impfpflicht erst ab 50 geschrieben von: Redaktion am 05.12.2021, 07:26 Uhr

paperpress596 Tempelhof-Schönebergs Gesundheitsstadtrat Oliver Schworck (SPD) spricht sich in einem in der Berliner Morgenpost erschienenen Artikel für eine Impfpflicht erst ab 50 Jahren aus.



Menschen ab 50 Jahren landen laut Robert-Koch-Institut (RKI) mit einer Covid19-Erkrankung deutlich häufiger auf der Intensivstation als Menschen, die jünger sind. „Ab diesem Alter wird es problematisch“, sagt Schworck. Die „Zögerlichkeit“ der Politik bei der Einführung der Impfpflicht könne er nicht verstehen. „Es handelt sich um einen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit. Man kann die Menschen aber nicht weiterhin einsperren.“



Schworck fordert von der Senatsgesundheitsverwaltung, ein weiteres Impfzentrum im Süden Berlins einzurichten, weil dort keines der großen Impfzentren zu finden ist. Quelle: Berliner Morgenpost



Laut Intensivregister des RKI beträgt der Anteil der Intensivbettenbelegung zwischen 0 und 39 Jahren 6,3%, bis 49 9,9% und bis 80+ 83,8%. Zweidrittel davon sind ungeimpft.



https://www.intensivregister.de/#/aktuelle-lage/altersstruktur



Die Hospitalisierungsrate liegt am heutigen 2. Advent bei 4,6. Ab 6 greifen weitere verschärfte Maß-nahmen. In Berlin sind inzwischen 72,6% Menschen geimpft, 69,5% vollständig. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 343,7 in Berlin, am höchsten in Spandau mit 438,2 und am geringsten im Nachbarbezirk Steglitz-Zehlendorf mit 246,3. Quelle: RKI / Senatsgesundheitsverwaltung



