Kritik am Notbremse-Urteil geschrieben von: Redaktion am 05.12.2021, 07:23 Uhr

paperpress596 Am 30. November verkündete das Bundesverfassungsgericht seine Entscheidung über die Klagen gegen die „Bundesnotbremse.“ Die Regierungsparteien zeigten sich äußerst zufrieden, wurden doch ihre Beschlüsse aus dem Frühjahr 2021 als verfassungsgemäß bezeichnet.



In einem am 4. Dezember in der Berliner Zeitung erschienenen Interview mit Heribert Prantl äußerte dieser scharfe Kritik am Bundesverfassungsgericht.



https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/prantl-zu-corona-urteil-ich-bin-unglaeubig-empoert-zornig-li.198750



Prantl, häufiger Gast im Presseclub der ARD und viele Jahre Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung, war vor seiner journalistischen Tätigkeit selbst als Richter tätig. Er hat 2014 zum 65sten Geburtstag des BVerfG ein Buch geschrieben: „Glanz und Elend der Grundrechte.“ Darin hat er das Verfassungsgericht „dafür gerühmt, die Grundrechte entfaltet und ihnen Kraft gegeben zu haben.“ „Eine Verfassung ist dafür da, den Menschen Halt zu geben. Das hat das Bundesverfassungsgericht getan.“, sagte er in dem Interview der Berliner Zeitung. „Ich fürchte, dass diese Zeit vorbei ist. Wenn sich nicht noch etwas ändert, markieren die Corona-Beschlüsse einen Wendepunkt in der Geschichte des Gerichts.“



Wir empfehlen Ihnen, das Interview in voller Länge zu lesen. Hier ein paar markante Sätze daraus von Heribert Prantl: „Ich bin ungläubig, empört, zornig!“ Das Urteil sei „dürftig, gefährlich, feige“. „Das Grundgesetz werde unter Pandemie-Vorbehalt gestellt.“ „Es ist ein peinliches Urteil. Ich habe mich gefragt, wo die intellektuelle Kraft dieses Gerichts geblieben ist.“ „Ich habe nicht erwartet, dass das Gericht die angegriffenen Corona-Maßnahmen rundweg für verfassungswidrig erklärt. Ich habe mir aber erwartet, dass es Leitlinien formuliert, dass es Leitplanken aufstellt.“



„Die Karlsruher Beschlüsse geben der Politik fast alle Freiheiten bei der Corona-Bekämpfung. Gewiss: Das Grundrecht auf Leben und Gesundheit ist ein großes, wichtiges, wertvolles Grundrecht. Aber es müssen nicht automatisch alle anderen Grundrechte beiseite springen, wenn der Staat auch nur behauptet, dass die Maßnahmen, die er verordnet, dem Lebensschutz dienen. Das muss geprüft werden. Da reicht es nicht, wenn das Gericht stattdessen von einem angeblich schlüssigen Gesamtkonzept der Corona-Bekämpfung fabuliert – und sich so die penible grundrechtliche Prüfung der einzelnen Be-kämpfungsmaßnahmen erspart.“ Quelle: Berliner Zeitung



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

