Der Dezember in der ufaFabrik geschrieben von: Redaktion am 28.11.2021, 06:13 Uhr

paperpress595 Natürlich fällt es schwer in diesen Tagen, sich für den Besuch von kulturellen Veranstaltungen zu entscheiden. Wenn aber alle Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, sollte man sich, gerade im Dezember, auch ein bisschen Freude gönnen. Erfragen Sie bitte bei der Kartenbestellung die aktuell geltenden Corona-Regeln in der ufaFabrik.



Internationales Kultur Centrum ufaFabrik e.V.

Viktoriastraße 10-18 - 12105 Berlin

Tel.: 49 (0)30 755030

Mail: info@ufafabrik.de - www.ufafabrik.de



Lucy van Kuhl & die Es-Chord-Band

*Alles auf Liebe *Neues Album



Lucy van Kuhl & die "Es-Chord-Band" setzen "Alles auf Liebe". Mal geht es um den Menschen, bei dem man sich Zuhause fühlt, um die Melancholie, die man bei Trennungen spürt, mal um den ganz normalen Paar-Alltags-Wahnsinn.



Lucy van Kuhl ist Preisträgerin des "ScharfrichterBeil 2019", einem der renommiertesten Kabarettpreise Deutschlands! Im September wurde sie mit dem Publikumspreis des „Stuttgarter Besen 2021“ erneut ausgezeichnet. Publikum und Laudatoren befanden einstimmig: "Ob Social Media oder schicksalhafte Hochzeitstage – vor dem Piano und ihr ist nichts sicher. Damit trifft sie beim Publikum die richtigen Töne und darf den Gerhard-Woyda-Publikumspreis mit nach Hause nehmen."



Do, 02.12. | Beginn: 20:00 | Theatersaal



Konservatorium für türkische Musik Berlin

*Lieder der Freundschaft



Traditionelle Melodien und Lieder in türkischer und griechischer Sprache mit den besonderen Gästen Aspa Anogiati und Enver Mete Aslan. Ein gemischtes Ensemble bestehend aus Musikern türkischer, grie-chischer und türkisch-griechischer Abstammung begegnet dem Berliner Publikum mit einem Pro-gramm aus dem gemeinsamen musikalischen Erbe der Ägäis Küste.



Sa, 04.12. | Beginn: 20:00 | Theatersaal



Hänsel & Gretel

*Musikalisches Märchen für kleine Opernfans



Den Klassiker gründlich zu entstauben, ist dem Ensemble der Märchenhaften Operncompagnie mitreißend gelungen. In der ufaFabrik kommt Humperdincks Meisterwerk in einer verkürzten Form auf die Bühne: Vier Sänger*innen, ein Pianist und eine Erzählerin singen, spielen und erzählen die Handlung in einer modern visualisierten Interpretation. Dau-er: 60 min. Ab 4 Jahren.



Sa, 05.12. | Beginn: 15:00 | Theatersaal

Sa&So, 11. & 12.12. | Beginn: 15:00 |

Theatersaal



Improvisationstheater: frei.wild

*Winter.wirbel



Kurz vor Jahresende lassen die Spieler*innen es noch einmal krachen. Frei und wild, unverfälscht und komplett improvisiert!



Fr, 10.12. | Beginn: 20:00 | Theatersaal



Attitüden Plattitüden Vol. 4

*Großstadtjungle



“Machen ist wie wollen nur krasser” - ist das eine Attitüde oder Plattitüde? Spontispruch oder Yogitee-Zettel-Zitat? Schwierige Frage! Aber die drei Chanson-Punker von The Incredible Herrengedeck und Zora Schock von den Tsootsies wollen auf jeden Fall. Und das machen sie auch!



Fr, 10.12.| Beginn: 20:30 | Varieté Salon



Konzert: Roger Stein

*Spezial 2021 mit 3G: gesungen, gelacht, gedichtet



Songs und Satire! Roger Stein entzaubert das Be-sondere und verzaubert das Gewöhnliche. Mit Witz, Schalk und Poesie und Leidenschaft.



Sa, 11.12. | Beginn: 20:00 | Theatersaal



Songtextlesung

*Mit Oliver Rohrbeck, Stefan Krause und Dirk Wilhelm



Musik – im Radio, unterwegs über Kopfhörer, im Supermarkt, zuhause, im Internet. Doch wer achtet schon auf die Texte? Bei den Songtextlesungen werden all die Texte, die man sonst nur passiv wahrnimmt, schonungslos ins Bewusstsein gerückt. Ob als völlig sinnfrei enttarnte internationale Welthits oder mit Google übersetzte Evergreens - das Repertoire ist bunt und breit gefächert und die Quelle wird nie versiegen.



So, 19.12. | Beginn:19:00 | Theatersaal



Lesebühne: Brauseboys

*Auf Nimmerwiedersehen 2021 *Premiere



Die Ampel steht auf Grün. Oder Rot. Oder Gelb. Die Brauseboys laufen aber so oder so los zu ihrer 16. Jahresbilanz. In 52 wöchentlichen Leseshows hat die Berliner Vorleseboygroup Corona getrotzt und das Jahr 2021 intensiv durchlebt und kommentiert, nun sortieren Thilo Bock, Robert Rescue, Frank Sorge, Volker Surmann und Heiko Werning ihre Erinnerungen.



Pemiere: Mo, 27.12. | Beginn: 20:00 |

Theatersaal

Spieltermine: Mo-Do, 27.–30.12. |

Beginn: 20:00 |Theatersaal



Quelle: IKC ufaFabrik





Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

