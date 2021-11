Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 14 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Hat jemand an die Ostdeutschen gedacht? geschrieben von: Redaktion am 27.11.2021, 08:03 Uhr

paperpress595 Noch ein Blick auf die künftige Bundesregierung. Im Newsletter von gestern hatten wir Ihnen vorgerechnet, wie viele Frauen und Männer die SPD noch benennen muss, um ein paritätisch besetztes Bundeskabinett an den Start zu bringen. Frei sind noch ein Männer- und vier Frauenplätze, oder fünf Frauenplätze. Hat sich aber jemand auch mal Gedanken darüber gemacht, wie es mit der Beteiligung von Ostdeutschen in der künftigen Regierung aussieht?



Hier ein Überblick:



SPD

Olaf Scholz – Osnabrück

Wolfgang Schmidt – Hamburg

Hubertus Heil – Hildesheim

NN

NN

NN

NN

NN



FDP

Christian Lindner – Wuppertal

Volker Wissing – Landau Pfalz

Marco Buschmann – Gelsenkirchen

Bettina Stark-Watzinger – Frankfurt Main



Grüne

Cem Özdemir – Bad Urach

Steffi Lemke – Dessau

Anne Spiegel – Leimen (Baden)

Robert Habeck – Lübeck

Annalena Baerbock – Hannover

Claudia Roth – Ulm



Lediglich Steffi Lemke hat eine Ost-Biografie. Die SPD wird also nicht nur die Frauenquote in der neu-en Regierung retten müssen, sondern auch die Beteiligung von Politikern aus dem Osten. Ob Olaf Scholz daran gedacht hat?



Genießen Sie das Wochenende, solange es noch geht.



Ed Koch





Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: