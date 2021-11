Hauptmenü Start





Nachtrag zum Newsletter "Von großer und kleiner Politik" geschrieben von: Redaktion am 26.11.2021, 08:01 Uhr

paperpress595 „Dieser Stadt hätte auch eine Ampel gutgetan, so wie es sich Franziska Giffey gewünscht hatte.“ Daraufhin erhielten wir eine Zuschrift unseres Lesers Werner B.: „Ich bin doch etwas überrascht, dass Sie, als ehemaliger Sozialdemokrat, für Berlin eine Koalition mit der FDP befürworten. Die SPD war und ist eine antifaschistische Partei. Da kann man sich nicht mit jemand an einen Tisch setzen, dessen Twitter-Beitrag von 2018 immer noch im Netz zu finden ist: Antifaschisten sind auch Faschisten. Die Parteivorsitzenden der SPD BERLIN hätten sich zu keiner Zeit mit Herrn Czaja treffen dürfen, bevor er das nicht klargestellt hat.





„Antifaschisten sind auch Faschisten. Feuer mit Feuer zu bekämpfen ist keine gute Idee. Gewaltmonopol liegt allein beim Staat. Wir müssen laut sein, aber niemals radikal. SC“ 28.08.2018.



Er hat sich für diese unfassbare Äußerung zu keiner Zeit entschuldigt, sondern sie auch noch gerechtfertigt. Da ist die rote Linie ganz klar überschritten worden, denn man kann sich nicht auf der einen Seite für die aufrechte Haltung der SPD 1933 im Reichstag berufen, und eine solche unfassbare Äußerung einfach hinnehmen.“



Wir stimmen unserem Leser vollkommen zu. Dass dieser Eintrag immer noch im Netz verfügbar ist, ist durch nichts zu rechtfertigen. Was ist das für eine Logik: „Antifaschisten sind auch Faschisten.“ Das würde bedeuten, dass Antikommunisten auch Kommunisten sind und, um es zu überspitzen, der Anti-Chris Christ.



Äußerungen dieser Art sind inakzeptabel. Ohne es relativieren zu wollen, könnten Parteien kaum noch koalieren, wenn man alle Entgleisungen einzelnen Politiker in die Waagschale wirft. Wir haben Sebastian Czaja um eine Stellungnahme gebeten, sobald uns diese vorliegt, geben wir sie Ihnen zur Kenntnis.



Übrigens: Ich bin nach 30 Jahren 1998 aus der SPD ausgetreten. Hätte ich die Mitgliedschaft fortgesetzt, wäre mein Austrittsschreiben spätestens mit der Wahl von Raed Saleh als Landesvorsitzender in der SPD-Zentrale eingegangen.



Ed Koch





Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

