Jetzt gehts um die Posten geschrieben von: Redaktion am 26.11.2021, 07:59 Uhr

paperpress595 Am Ende von Koalitionsverhandlungen steht immer die Verteilung der Posten. Darüber entscheidet natürlich jede Partei autonom. Bei der FDP ging die Verteilung der Ministerposten nach außen geräuschlos über die Bühne. Christian Lindner Finanzen, Volker Wissing Verkehr, Mar-co Buschmann Justiz und Bettina Stark-Watzinger Bildung. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die gerade einen sehr sympathischen Auftritt bei Kurt Krömer hatte, ging leer aus. Schade. Sie wäre eine Ministerin geworden, die Klartext reden kann.

https://www.youtube.com/watch?v=YN02aKN1lME



Halten wir fest: 3 Männer 1 Frau.



Bei den Grünen dachte man, dass die beabsichtigte Cannabisfreigabe schon erste Wirkung zeigt. Kein Streit, sondern schönste Harmonie. Zur alten Form zurückgefunden haben dann die Grünen bei der Verteilung der Ministerämter. Dass Cem Özdemir Landwirtschaftsminister werden soll, ist eine Überraschung. Nichts in seiner Vita deutet auf einen Bezug zur Agrarwirtschaft hin. Die Bauern können sich freuen, jetzt von einem Diplom-Sozialpädagogen betreut zu werden.



Ganz anders hingegen sieht es bei Anton Hofreiter aus, der im Gespräch war, aber nicht zum Zuge kam. Er ist Diplom-Biologe und Doktor der Naturwissenschaften. Einen besser qualifizierten Minister könnte man sich kaum vorstellen. Aber, bei den Grünen geht es um eine Vielzahl von Proporzen, die zu berücksichtigen sind. Also: das alte Lied, nicht die Qualifikation zählt in der Politik, sondern die Zugehörigkeit zu einer Parteigliederung.



Umweltministerin wird Steffi Lemke. Die Agrarwissenschaftlerin wäre auch eine gute Landwirtschaftsministerin gewesen. Immerhin: sie hat Erfahrungen als Mitglied und Obfrau im Ausschuss für Umwelt und Naturschutz gesammelt und als stell-vertretendes Mitglied im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft.



Anne Spiegel wird Ministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, also für den größten Teil der Bevölkerung. Von 2016 bis 2021 war sie Ministerin für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz des Landes Rheinland-Pfalz, und ab Januar 2021 zusätzlich Ministerin für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten, und, als wäre das nicht schon genug, seit Mai 2021 auch noch Ministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität. Sie wäre die ideale Super-Ministerin. Vor dem Gerangel um die Posten stand schon fest, dass Robert Habeck Vizekanzler und Minister für Wirtschaft und Klima wird und Annalena Baerbock Außenministerin.



Cem Özdemir muss sich künftig um Bonusmeilen keine Sorgen mehr machen, steht ihm doch die Flugbereitschaft zur Verfügung. Özdemir wäre allerdings ein idealer Außenminister. Erfahrungen sammelte er im Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des Europäischen Parlaments. Eine Begegnung Özdemirs mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdoğan wäre sicherlich ein High-light geworden. Außenpolitische Erfahrung steht bei Frau Baerbock nicht in ihrer Vita. Sie hätte ein Ministerium leiten müssen, das sich mit Umwelt und Klima beschäftigt. Und ihr hätte der Posten der Vize-Kanzlerin zugestanden. Die Interessen von Wirtschaft und Klima in einem Ministerium unterzubringen, ist gewagt. In Summe kann man mit der Postenverteilung bei den Grünen nicht ganz zufrieden sein.



Halten wir fest: 2 Männer 3 Frauen. Bis hierhin also 5 Männer und 4 Frauen.



Dass Olaf Scholz Bundeskanzler wird, ist klar. Und dass sein bisheriger Staatssekretär Wolfgang Schmidt Kanzleramtsminister wird, auch. Gesetzt scheint auch Hubertus Heil in seinem bisherigen Amt Arbeit und Soziales zu sein. Heil mag sich in seinem Job bewährt haben, seine arrogante Art zu sprechen und zu diskutieren ist aber häufig unerträglich. Bleiben also noch die Ressorts Innen, Verteidigung, Bauen & Wohnen, Gesundheit sowie Wirtschaftliche Zusammenarbeit.



Rechnen wir mal nach. Fünf Posten sind (offiziell) noch unbesetzt. Da sich Olaf Scholz ein paritätisch besetztes Kabinett wünscht, sind wir jetzt bei 8 Männern und 4 Frauen. Das neue Bundeskabinett besteht aus 17 Ministerinnen und Ministern, 8 SPD, 5 Grüne, 4 FDP. Bei der SPD sind noch 5 Posten namenlos. Um zu einem Verhältnis von 9:8 oder 8:9 zu kommen, könnte die SPD noch maximal einen Mann berufen und vier Frauen, oder keinen weiteren Mann und fünf Frauen. Viel Spaß beim Nach-rechnen.



Es ist hoch anständig von der SPD, mit ihrer Besetzungsliste so lange zu warten, bis sich die anderen entschieden haben und dann das Mann-Frau-Verhältnis anzupassen. Über eine Personalie müssen wir aber noch sprechen. Die neue Staatsministerin für Kultur und Medien. Unbegreiflich, dass die SPD dieses Amt den Grünen überlässt. Claudia Roth, der nervige Paradiesvogel der Grünen, folgt auf Monika Grütters. „Wochenlang gab es Spekulationen darüber, ob Olaf Scholz Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) als Kulturstaatsminister nach Berlin holen wird. Jetzt gibt es Klarheit: Das Staatsministerium für Kultur und Medien geht nicht an die SPD, sondern an die Grünen. Unter Hamburgs Kulturschaffenden dürfte die Erleichterung groß sein - Brosda ist beliebt.“ NDR



Die Sprache wird eine andere im deutschen Kultur-betrieb. Nach der feinsinnigen Intellektuellen Prof. Monika Grütters, gibt’s jetzt Rock ’n’ Roll. Roth war Managerin der Politrockband Ton Steine Scherben um Rio Reiser. Die Grünen werden sich nun eine neue Bundestagsvizepräsidentin suchen müssen. Vielleicht kommt Katrin Göring-Eckardt zum Zuge, die bei der Ministerwahl leer ausging.



Übrigens: Das Amt des Kulturstaatsministers wurde 1998 von Bundeskanzler Gerhard Schröder geschaffen. Erster Staatsminister war Michael Naumann (SPD), gefolgt von Julian Nida-Rümelin (SPD), Christina Weiss (parteilos), Bernd Neumann (CDU) und Monika Grütters (CDU).



Ed Koch



