Die CDU hat selbst schuld geschrieben von: Redaktion am 23.11.2021, 16:08 Uhr

paperpress595 Zu unserem Newsletter über das Ausschalten der CDU in den Bezirksbürgermeisterbüros haben wir zwei Lesermeinungen erhalten.



In einer Lesermeinung heißt es: „Was bei dem Artikel betr. CDU in Reinickendorf (wo sie unter dem Radar gemeinsame Sache mit der AfD gemacht hat) und Steglitz-Zehlendorf fehlt, ist die Ursachenanalyse: Sie haben eben auch ihre Machtposition über Jahrzehnte ohne Rücksichtnahme auf die anderen Parteien/Fraktionen ausgenutzt. Man sieht sich im Leben immer mindestens zwei Mal.“



Der Linke Politiker Harald Gindra schrieb uns. „Ihre Klage lässt mich schmunzeln: ‚...Wahlergebnisse in den Bezirken zu akzeptieren, war gestern. Seit es diese unsäglichen Zählgemeinschaften gibt, drängeln sich die Zweitplatzierten an die Spitze. Davon ist vor allem die CDU betroffen. In drei Bezirken, Reinickendorf, Steglitz-Zehlendorf und Marzahn-Hellersdorf wurde sie stärkste Partei, was ihr nichts nutzt.‘ Diese Möglichkeit wurde ja ironischer Weise unter einem CDU-/SPD-Senat (E. Diepgen / C. Bergmann) eingeführt: ‚49. Rechtzeitig vor den Wahlen am 22. Oktober 1995 erfolgte auch eine Reduzierung der Mitgliederzahl des Bezirk-samts... Ebenso trat nach Art. XIII Abs. 1 zu Beginn der 13. Wahlperiode des Abgeordnetenhauses eine ‚Politisierung‘ des Bezirksamts in Kraft, in dem eine Zählgemeinschaft zur Wahl des BzBm in der BVV gebildet werden durfte, die die stärkste Fraktion ausschloss.

https://bezirksverwaltungsrecht.berlin/kommentar-zum-bezirksverwaltungsgesetz/bezvg-vorwort



Auch in der Öffentlichkeit wurde das damals als eine ‚Lex PDS‘ diskutiert, weil damit der PDS in manchen östlichen Bezirken als stärkste Partei die Bezirksbürgermeister /-innen weggenommen werden konnten.



Bei den derzeitigen Wahlergebnissen, bei denen meist drei Parteien relativ nah beieinander - zwischen 20-25 % der Stimmen - liegen, finde ich die Regelung beruhigend für ein vereinheitlichtes Verwaltungshandeln der Bezirksämter (Besetzung nach Proporz). Im Ergebnis scheint sich das Farbenspiel auf Landesebene (Rot, Grün, Rot) auch in den Bezirksämtern stärker durchzusetzen. BezBM haben schließlich auch die Finanz- und Personalverantwortung, die stark von Entscheidungen des Abgeordnetenhauses und Senat abhängen.“



Also: Nicht politische Vielfalt in den Bezirken, sondern Vereinheitlichung. Rot-Grün-Rot auf Landes-ebene und nun auch in den Bezirken. Es ist vermutlich das erste Mal in Berlin, dass dem Rat der Bürgermeister keine CDU-Politiker angehören.



Die CDU in Reinickendorf wurde abgestraft, weil sie mit der AfD „unter dem Radar gemeinsame Sache gemacht hat.“ Trotzdem ist es aufgefallen. Ungeklärt ist, was mit den Stadtratsposten wird, die der AfD zustehen. In Spandau, Treptow-Köpenick und Marzahn-Hellersdorf wurde zwar das neue Bezirk-samt gewählt, nicht jedoch die Kandidaten der AfD. Auffällig ist, dass in allen drei Bezirken das Ordnungsamt deshalb unbesetzt bleibt. Ob es der AfD nützt oder schadet, politisch klug ist oder nicht, keine AfD-Kandidaten in die Bezirksämter zu wählen, ist schwer einzuschätzen. Kein Bezirksverordneter einer anderen Partei kann aber gezwungen wer-den, den Kandidaten der AfD zu wählen. Es wird also in einigen Bezirken auch mit fünf statt sechs Stadträten gehen müssen, klappte in den letzten fünf Jahren ja auch.



Ed Koch













Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

