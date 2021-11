Hauptmenü Start





Vorher anrufen! geschrieben von: Redaktion am 23.11.2021, 16:06 Uhr

paperpress595 Niemand kann sich die ständig verändernden Corona-Regeln merken. Im Gegensatz zu Brandenburg können wir in Berlin wenigstens die Weihnachts-märkte, die nicht abgesagt wurden, genießen. Aber Vorsicht! Es kann voll werden, weil unsere Nachbarn aus Brandenburg nach Berlin kommen, denn dort sind alle Weihnachtsmärkte abgesagt worden.



„Für Besucher und Besucherinnen in Berlin gilt entweder Maskenpflicht, etwa bei den Weihnachts-märkten vor dem Roten Rathaus und an der Gedächtniskirche. Oder es gilt die 2G-Regel, die Besucher müssen also geimpft oder genesen sein, zum Beispiel auf dem Gendarmenmarkt und in der Zita-delle Spandau. Dort wird an den Zugängen der Impf- oder Genesenennachweis kontrolliert.“ rbb24



Suchen wir uns die wichtigsten Punkte aus der neu-en Verordnung für Berlin raus, die ab dem 27. November gelten wird:



• Grundsätzlich besteht zukünftig bei der 2G-Bedingung Maskenpflicht.

• Im Bereich der körpernahen Dienstleistungen besteht nach Wahl des Verantwortlichen Masken- oder Testpflicht. Also: Vorher nach-fragen!

• In der Innengastronomie gilt weiterhin 2G und die Maskenpflicht wie bisher.

• Im Bereich der Sportausübung in geschlossenen Räumen besteht nach Wahl des Verantwortlichen Abstandsgebot oder Testpflicht. Nachfragen!

• Bei Tanzlustbarkeiten und ähnlichen Unter-nehmen in geschlossenen Räumen besteht eine Testpflicht und eine Höchstauslastung von 50 Prozent der Kapazität des Veranstaltungsortes. Das heißt also 2G+



Ausweitung der 2G-Regelung auf



• den Einzelhandel, wobei die Grundversorgung ausgenommen ist. Toilettenpapier kaufen können alle – Schuhe nur 2G-Menschen.



• Übernachtungen in Hotels, Beherbergungs-betrieben u.a.

• Volkshochschulen, Einrichtungen der allgemeinen Erwachsenenbildung, Musikschulen u.a.

• Fahrschulen und ähnliche Einrichtungen.



Für Impfverweigerer wird es einsam. Glühwein und Lebkuchen allein zu Hause? Nicht schön.



Was Großveranstaltungen betrifft, wozu auch Fußballspiele gehören, gelten Beschränkungen ab dem 1. Dezember. Veranstaltungen mit mehr als 2.000 Anwesenden im Freien oder mehr als 1.000 Anwesenden in geschlossenen Räumen können nur bis zu einer absoluten Zahl von 5.000 Zuschauenden mit voller Kapazität und für den 5.000 Personen über-schreitenden Teil mit maximal 50 Prozent der weiteren Kapazität genehmigt werden. Da müssen die Veranstalter mal nachrechnen.



Bis zum 19. Dezember gelten diese Vorschriften. Und wenn die Hospitalisierungsrate bei 6 angelangt ist, verschärfen sich die Maßnahmen auf 2G+. Der-zeit liegt Berlin bei 3,19. Es ist also sinnvoll, vor einem Besuch, wo auch immer, dort anzurufen und nach der aktuellen Regelung zu fragen.



Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

