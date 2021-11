Hauptmenü Start





Neues Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg geschrieben von: Redaktion am 18.11.2021, 08:28 Uhr

paperpress595 Zum neuen Bezirksbürgermeister und Bezirksstadtrat für Finanzen, Personal, Wirtschaftsförderung, Beauftragte und Sozialraumorientierte Planungskoordination wurde Jörn Oltmann (Bündnis 90/Die Grünen) gewählt. (28 Ja, 24 Nein, eine Enthaltung). Oltmann hat nicht einmal alle 30 Stimmen der Zählgemeinschaft bekommen und die meisten Nein-Stimmen erhalten. Kein guter Start.



Stellvertretende Bezirksbürgermeisterin und Bezirksstadträtin für Stadtentwicklung und Facility Management: Angelika Schöttler (SPD). Schöttler erzielte mit 41 Ja, 11 Nein-Stimmen und einer Enthaltung das beste Ergebnis. SPD und Grüne trennen 0,1 Prozent zugunsten der Grünen beim Wahlergebnis. Schöttler und Oltmann haben deshalb ihre Ämter getauscht. Für Schöttler sicherlich kein leichter Schritt, war sie doch mit Leib und Seele Bürgermeisterin und galt im Bezirk als Kümmerin. Kein Anlass war ihr zu gering, um nicht vor Ort zu sein.



Neu im Bezirksamt ist Saskia Ellenbeck (Grüne). Sie wurde zur Bezirksstadträtin für Ordnung, Straßen, Grünflächen, Umwelt und Naturschutz gewählt. (33 Ja, 13 Nein, 7 Enthaltungen).



Profitiert von der Neuregelung, dass es künftig sechs statt bisher fünf Bezirksamtsmitglieder gibt, hat Oliver Schworck (SPD). (36 Ja, 15 Nein, 2 Enthaltungen). Er ist weiterhin für die Ämter Jugend und Gesundheit zuständig, aber nicht mehr für Schule und Sport, Umwelt und Natur. Vor allem die Abgabe des Umwelt- und Naturschutzamtes wird Schworck vermutlich schmerzen, hat er sich doch zum Beispiel gerade um die Naturschutzstation Marienfelde am Diedersdorfer Weg jahrelang erfolgreich gekümmert und immer wieder für den Be-stand dieses einzigartigen Projektes gesorgt.



Auch die CDU profitiert von der Personalaufstockung des Bezirksamtes. Sie hat jetzt zwei statt bislang nur einen Stadtrat. Matthias Steuckardt (CDU) bleibt Sozialstadtrat und bekommt die Bürgerdienste hinzu. Man kann Steuckardt nur wünschen, dass er die Terminlage in den Bürgerämtern in den Griff bekommt. (36 Ja, 11 Nein, 6 Enthaltungen).



Neu im Bezirksamt ist Tobias Dollase (parteilos für die CDU) (36 Ja, 9 Nein, 8 Enthaltungen). Er wird sich – wie schon zuvor in Reinickendorf – um die Ämter Schule, Sport, Weiterbildung und Kultur kümmern. Dollase gilt als Förderer des Sports. Gerade am Sportamt des Bezirks gab es in der Vergangenheit sehr viel Kritik. Dollase hat also einiges zu tun.



Ed Koch



Die Angaben zu den Wahlergebnissen sind ohne Gewähr. Die Zählgemeinschaft aus Grünen und SPD verfügt über 30 Mandate, je 15 der beiden Parteien.



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

