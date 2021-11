Hauptmenü Start





Koalitionsverhandlungen zum Klimaschutz auf dem EUREF-Campus geschrieben von: Redaktion am 18.11.2021, 08:25 Uhr

paperpress595 Die Wahlen vom 26. September sind jetzt fast acht Wochen her und so langsam wollen wir Bürgerinnen und Bürger das Gefühl bekommen, dass SPD, Grüne und Linke auf einer vernünftigen Grundlage die Stadt für die kommenden fünf Jahre gestalten können.





Wo trifft man sich in Berlin, wenn es um Klimaschutz und Verkehrswende geht? Natürlich auf dem Schöneberger EUREF-Campus, wo die Klimaschutz-ziele der Bundesregierung für 2045 schon 2014 er-zielt wurden.



Und so verbrachten die Koalitionäre aus SPD, Grünen und Linken den gestrigen Tag am Fuße des Gasometers. Die Verhandlungen dauerten bis in den späten Abend. In der Schmiede informierten die Spitzenkandidatinnen Franziska Giffey (SPD) und Bettina Jarasch (Grüne) sowie der Spitzenkandidat der Linken Dr. Klaus Lederer, gegen 18:00 Uhr über die vereinbarten Zwischenstände.



Einig sind sich die Koalitionäre darüber, dass die Stadt grüner werden soll. Schneller als bisher geplant wollen die Parteien aus der Kohlenutzung aus-steigen. Das letzte Kohlekraftwerk soll bereits 2028/29 vom Netz gehen, also zwei Jahre früher als bisher geplant. Die Energiewende soll unter anderem auch durch umfangreiche Investitionen in Solaranlagen erreicht werden. Bis 2035 sollen 25 Prozent des Berliner Strombedarfs aus Solaranlagen gedeckt werden.



Ein weiterer Baustein, um die Klimaziele zu erreichen, ist die energetische Sanierung von Gebäuden. Insgesamt gesehen, soll die Stadt grüner und lebenswerter werden, deshalb brauche Berlin mehr Brunnen, Bänke und Bäume. Damit aber Berlin grüner werden kann, muss auch dafür gesorgt werden, dass viel Graues verschwindet. Leider ist für viele Menschen offenbar der Weg zu den Müllkippen der BSR zu weit und sie legen ihre Rückstände am Straßenrand und in den Parks ab. Deshalb soll sich die BSR verstärkt um die Sauberkeit von Parks kümmern. Sperrmüll soll bei regelmäßigen Aktionstagen kostenlos abgeholt werden. Das ist bereits einige Male erfolgreich durchgeführt worden. Quelle: rbb24



Es gibt also viel zu tun für den neuen Senat. Am 21. Dezember soll Franziska Giffey zur neuen Regierenden Bürgermeisterin gewählt und danach die Senatorinnen und Senatoren ernannt werden. Heute geht es ab 10:00 Uhr im Abgeordnetenhaus aber erst einmal wieder um Corona. Und nicht nur dort, auch der Deutsche Bundestag wird sich mit dem Thema heute beschäftigen, und am Nachmittag treffen sich mal wieder die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin.



Nachdem als Nachfolger von Michael Müller Armin Laschet vom 1. bis 25. Oktober den MPK-Vorsitz übernommen hatte, darf nun der neue Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst, nach der Sitzung bei der Pressekonferenz neben Angela Merkel Platz nehmen. Und da der vorherige MPK-Vorsitzende Michael Müller nun Stellvertreter ist, wird auch er an der PK teilnehmen. Damit ist nach zwei Jahren Markus Söder weg vom Tisch und der Bildfläche. Söder war erst ein Jahr lang Vorsitzender und ein weiteres Vize und ließ sich die Presseauftritte in Berlin nicht nehmen. Ab Januar wird die Besetzung am Tisch dann ganz anders aussehen. Neben Wüst werden dann der neue Bundeskanzler Olaf Scholz und für Berlin Franziska Giffey sitzen. Sage noch jemand, dass Politik nicht vom Wechsel lebe.



Ed Koch



