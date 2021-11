Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 28 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Grüne sind unzufrieden geschrieben von: Redaktion am 05.11.2021, 06:59 Uhr

paperpress595 Dass Koalitionsverhandlungen stattfinden, bekommt fast niemand mit. Es drang kaum etwas nach draußen. Bis jetzt. Die Grünen sind unzufrieden, melden verschiedene Medien und berufen sich auf Verhandlungsteilnehmende. Die Grünen müssen Alarm schlagen, um schon mal anzukündigen, dass nicht alles erreichbar sein wird, was wünschenswert und sinnvoll wäre. Die Grünen haben ihre eigene Jugendorganisation im Nacken, ganz abgesehen von Greta, Luisa und Carla, die starken Frauen noch stärkerer Organisationen. Und dann läuft auch noch bis zum 12. November die UN-Klimakonferenz in Glasgow. Da reduziert sich die Berichterstattung inzwischen auf nachhaltige Produkte in der Modeindustrie. Und wenn Paul McCartneys Tochter Stella zu einer Ausstellung einlädt, sind Leonardo Di-Caprio und Prinz Charles nicht weit.



Es wird auch für die Koalitionsverhandlungen wichtig sein, was im Schlusspapier von Glasgow steht. Es sei eine Minute vor Mitternacht, sagte der britische Premierminister Boris Johnson. Je länger die Welt mit effektivem Klimaschutz warte, desto höher werde der Preis, den die Menschheit zahlen müsse. Es bestehe aber noch die Möglichkeit, die „tickende Weltuntergangs-Maschine“ zu stoppen, betonte er. STZ

Die Frage ist nur, wie lange man die Uhr anhalten kann, ehe sich die Zeiger auf der 12 treffen. Die Koalitionsverhandlungen in Deutschland und die Befindlichkeiten von Grünen und FDP, denn darum geht’s im Wesentlichen, spielen in unserem Alltag eine eher untergeordnete Rolle. Nach sechs Wochen lohnt sich aber mal wieder ein Blick auf die Umfragen. Die Union rutscht weiter ab auf nur noch 20/21 Prozent, weil sie gegenwärtig keine Rolle spielt und mit sich selbst beschäftigt ist. Die Koalitionäre legen um ein paar Punkte zu, eine Art Vertrauensvorschuss. Das kann sich aber sehr schnell wieder ändern, wenn der staunenden Öffentlichkeit der Koalitionsvertrag vorgestellt wird. Noch ist der Schreckenssatz „lieber nicht, als schlecht zu regieren“ nicht von der Tafel gestrichen.



Was den Klimaschutz anbelangt, können die Älteren auf die Jugend vertrauen. Die Jugendlichen haben längst erkannt, dass es existenziell um ihre Zukunft geht. Das Bild, das so häufig von jungen Leuten gemalt wurde, die sich nur mit ihrem Smartphone beschäftigen, um keine Partytermine zu verpassen, ist längst verblasst. Heute verabredet man sich mittels modernster Technik zu Klimaschutz-Demos. Und das ist wirklich sehr gut so.



Das tagesaktuelle und hautnahe Problem bleibt aber Corona. Es sterben weiterhin jeden Tag Menschen, 165 allein in den letzten 24 Stunden. Die 7-Tage-Inzidenz, die kaum noch jemand erschreckt, ist allein vom 21. Oktober bis zum 4. November von 16.077 auf 33.949 Fälle täglich gestiegen. Was bleibt also übrig, als die Zugangsmöglichkeiten zu beschränken, um eine Lockdown zu verhindern? Geimpft und zusätzlich getestet dürfte Standard werden. Der Umgang mit den Kontrollen wird inzwischen sehr lax gehandhabt. Ich kenne etliche Restaurants, in denen man weder aufgefordert wird, sich zu registrieren, noch einen Impf- oder Testnachweis vorzulegen. Kontrollen behördlicherseits kann man vergessen. Dazu fehlt das Personal.



Es fällt wirklich schwer, bei dieser Gesamtgemengelage nicht depressiv zu werden, zumal, wenn man aus dem Fenster auf das Wetter schaut. Was tröstet? Weihnachtslieder. Wenn es bereits im September Lebkuchen zu kaufen gibt, der Heiligabend ab-gelaufen ist, kann man doch Anfang November Weihnachtslieder hören, zum Beispiel „Rudolph, the red nosed Reindeer“.



Ed Koch





Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: