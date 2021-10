Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 17 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

November in der ufaFabrik geschrieben von: Redaktion am 30.10.2021, 06:19 Uhr

paperpress594 Der November in der ufaFabrik vibriert nur so von Premieren, Neuzugängen, einem YodelTrail bei freiem Entritt, Improvisations-Theater und Musik. Be-geistern werden sie alle: Musikerlegende Andy Irvine, das Berliner Kindercircus Festival, der preis-gekrönte Mentalmagier und Mind_Hacker Yann Yuro, die Tap Connection Berlin, frei.wild Improvi-sationstheater, Richards Kindermusikladen sowie die Kabarettisten Ulan & Bator und Arnulf Rating.



Für alle Veranstaltungen gelten die drei Gs: geimpft, genesen, getestet. Der Einlass ist nur möglich bei Vorlage eines gültigen Nachweises. Wir setzen weiterhin auf Abstand! Die Platzkapazität bleibt bei uns deutlich reduziert, sodass alle mehr Platz zur Verfügung haben und die Säle nicht eng bestuhlt sind. Des Weiteren wurde unsere Lüftungsanlage frisch überarbeitet - für gute Belüftung ist also gesorgt! Es ist möglich ein Getränk am Platz einzunehmen. Maskenpflicht besteht bei Einlass- und Auslasssituationen und wenn die Gäste ihren Platz verlassen.



Andy Irvine: Best of Irish Music



Als special guest begrüßen wir die irische Musikerlegende Andy Irvine. Er gilt als Irlands „Woody Gut-hrie“, mit dem Ohr eines Philosophen und der leidenschaftlichen Stimme eines Propheten. Andy Irvine ist mittlerweile 79 Jahre alt. 2018 wurde er von RTERadio mit dem Folk Award für sein Lebenswerk geehrt.



Do, 4.11.| 20:00 | Theatersaal



Berliner Kindercircus-Festival

Berliner Kids im Rampenlicht



Ein Circus zum Anfassen! Das Berliner Kindercircus-Festival ist zurück und lädt ein zu einer neuen Show: „Manege frei“ für die jungen Nachwuchsartisten der Stadt!" Breakdancer, Tänzerinnen, Clowns, Jongleure und Akrobaten der ufaFabrik-KinderCircusschule begeistern mit einer rasanten Show voller Witz und Lebensfreude. Von Flic Flac und dreistöckiger Pyramide, von Kugellauf bis Einradfahren ist alles geboten was Spaß macht und das Publikum zum Staunen bringt.



Fr -So, 5.-7.11.| Beginn: Fr, 11:00, So & So, 15:00 | Theatersaal



Ulan & Bator - ZuKunst



Bei Deutschlands feinsten „Absurdisten“ sitzen Sie in der irrsten Reihe! Intelligenter Humor, Nonsens, Dada und Kabarett. Zwei Herren finden zu ihrer Überraschung zwei Wollmützen, die sie sich neugierig auf den Kopf setzen. Was nun beginnt ist überraschend, inspirierend und virtuos bis wahnsinnig: Denn unter den Mützen beginnen die beiden Anzug-träger nun, von Fantasie durchströmt, Ulan & Bator zu sein.



Sa, 6.11.| 20:00 | Theatersaal



Felix Römers Crossover Slam Berlin –

Poetry vs. Musik vs. X.



Poetry Slam ist bekanntlich Wettstreit pur. Diesen Rahmen sprengen Felix Römer & Gäste mit Leichtigkeit. Römer denkt das Konzept des Poetry Slam weiter und lässt beim Crossover Slam verschiedene Disziplinen gegeneinander antreten. Hier darf das Publikum auch Musiker, Artisten und weitere Disziplinen beim kreativen Wettstreit bewundern und bewerten. Ob das Jonglage, Origami oder Yoga ist, bleibt eine Überraschung.



Fr, 18.11.| 20:00 | Theatersaal



Prima Vista Lesung© -

Mit Detlef Bierstedt & Oliver Rohrbeck



Die beiden Sprecher-Legenden Oliver Rohrbeck und Detlef Bierstedt lesen erstmals gemeinsam in der ufaFabrik was das Publikum ihnen mitbringt – ohne Vorbereitung, ohne Netz, einfach prima vista! Dabei verspricht das spielerische Talent der Synchronsprecher von Ben Stiller (Oliver Rohrbeck) und George Clooney (Detlef Bierstedt) großartige Unterhaltung.



Fr, 19.11.| 20:00 | Theatersaal



YodelTrail - In 80 Jodlern um die Welt

Eintritt frei!



Come fly with us! Die Crew der „transAlp“ lädt ein zu einem musikalischen Höhenflug der besonderen Art. Auch in Zeiten von Reisebeschränkungen und Klimawandel bringt transAlp Sie an Sehnsuchtsorte und Destinationen auf allen Kontinenten. Im Reise-plan stehen neben den alpinen Regionen Appenzell, Muototal und Steiermark auch weniger bekannte Jodelgebiete wie Kamerun (der zentralafrikanische Regenwald), Georgien, Texas, Bulgarien, China und natürlich der Berliner Jodel-Underground.



Fr, 19.11. | 20:00 | Varieté Salon | Eintritt frei! Um Voranmeldung wird gebeten.



Preisgekrönte Mentalmagie mit Yann Yuro Der Mind_Hacker



Yann Yuro, der amtierende Vizeweltmeister und frisch gebackene Europameister der Mentalmagie hat mit seinen Shows weltweit die Menschen verblüfft, begeistert, in Atem gehalten. Im November ist er erstmals in der ufaFabrik zu sehen.



Sa, 20.11. 20:00 Uhr - Theatersaal

So, 21.11. 19:00 Uhr - Theatersaal



Arnulf Rating - Zirkus Berlin



Rating kennt sich aus: Er lebt in Berlin – und gehört zur Risikogruppe. Mit Tempo und hohem Unterhaltungswert nimmt er sein Publikum mit auf einen Parforceritt durch die aktuelle Gemengelage. Er weiß, woher der Wind weht. Sein Maßstab: Unterhaltung mit Haltung! Immer dann, wenn es stürmisch wird, ist Rating unschlagbar in seinem Element. Zirkus Berlin!



Mo, 22.11 | 20:00 | Theatersaal



Tickets: www.ufafabrik.de

15 Jahre frei.wild Improvisationstheater

Jubiläums-Show



Das Küken putzt sich heraus, schmeißt sich in Schale und rollt den roten Teppich aus! Für Euch – die treuen Begleiter ebenso wie für spontane Gäste! Auf dem Geburtstagsprogramm steht ein impulsives Feuerwerk an großen und kleinen Geschichten, lauten und leisen Momenten – mit Herz und Schmerz, mit Stil und Schmalz. Es wird aus der Hüfte geschossen, der Moment gefeiert – feiert mit!



Do, 25.11.| 20:00 | Theatersaal



Tap Connection Berlin

Irish Christmas Weihnachtsshow



Die Irish Christmas Weihnachtsshow für die ganze Familie! Schüler*innen des Irish Dance präsentieren phantasievolle Geschichten, witzig und mitreißend getanzt.



27.11. | 15:00 & 20:00 | Theatersaal



Richards Kindermusikladen

Auf Zack



Die Kinderkonzerte von Richards Kindermusikladen sind leicht zu hören, gut für die Ohren, anregend für‘s Hirn und Futter für die Tanzbeine! Alle Lieder entstammen der neuen CD und wurden mit der RKM- Band entwickelt. Ihr hört den Hip-Hop der Straße durchfunkeln, der Grunzhund muss sich einen treibenden Ska gefallen lassen und der Schluck-auf schüttelt und schwingt im vertrackten Hick-up-Boogie. Eine bunte Melange des Tausendsassas Richard Haus a.k.a. P.R. Kantate.



Mo, 29.11.| 15:00 | Theatersaal



Internationales Kultur Centrum ufaFabrik e.V.

Viktoriastraße 10-18

12105 Berlin

Tel.: 49 (0)30 755030

Mail: info@ufafabrik.de

www.ufafabrik.de



Das IKC ufaFabrik wird von der "Senatsverwaltung für Kultur und Europa" institutionell gefördert.







Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: