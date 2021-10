Hauptmenü Start





Der dritte Versuch - Rocktreff und Spielfest sollen 2022 wieder stattfinden geschrieben von: Redaktion am 29.10.2021, 06:41 Uhr

paperpress594 Aller guten Dinge sind ja bekanntlich Drei. 2020 und 2021 wurden wenige Wochen nach Bekanntgabe der Termine für den ROCKTREFF und Das Spielfest die Veranstaltungen abgesagt. Ist also zu hoffen, dass 2022 endlich die beiden Traditions-Events für Kinder, Jugendliche und ihre Familien wieder im Fußballstadion des Volksparks Mariendorf stattfinden können.



Geplante Termine:



ROCKTREFF

Freitag, 1. Juli bis Sonntag, 3. Juli 2022.



Das Spielfest

Samstag, 2. Juli und Sonntag, 3. Juli 2022.

Der gemeinnützige Verein CPYE e.V., der seit 1997 Träger der Veranstaltungen ist, und das Jugendamt Tempelhof-Schöneberg, das 1984 die Veranstaltungen ins Leben rief, starten gemeinsam mit den Vorbereitungen für den 37. ROCKTREFF und Das Spiel-fest. Die Veranstaltungen sollen 2022 am letzten Wochenende vor den Sommerferien bei freiem Ein-tritt nach zweijähriger Pandemiepause wieder statt-finden.



Beim ROCKTREFF trifft sich handgemachte Musik auf großer Bühne. Jährlich bewerben sich beim CPYE e.V. rund 200 junge Nachwuchsbands um eine Auftrittsmöglichkeit. 16 Bands werden von den Vereinsmitgliedern des CPYE ausgewählt und bekommen die Chance, ihr Können vor großem Publikum zu präsentieren. Auf dem Spielfest bieten Vereine, Organisationen, Schulen, Kitas sowie das Jugendamt Spiel- und Mitmachangebote. Im kommenden Jahr wird das Fest einen deutlichen Fokus auf das Thema Beteiligung von Kindern und Jugendlichen legen. Die Themen und Wünsche der jungen Menschen sollen bei der Planung noch stärker berücksichtigt und ihnen ein Rahmen geboten werden, sich selbst aktiv in die Gestaltung des Festes einzubringen.



Die Veranstaltungen werden durch das tatkräftige Engagement von rund 80 jungen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern des CPYE e.V. möglich gemacht.



Das Spielfest unterstützen zusätzlich zahlreiche ehrenamtliche Kräfte aus Vereinen und Organisationen aktiv durch ihre Angebote vor Ort, wie z.B. die DLRG.



Das finanzielle Engagement des Jugendamtes ist zwar erheblich, reicht aber nicht aus, um alle Kosten zu decken. Deshalb ist die Hilfe von Sponsoren vonnöten. Interessierte Sponsoren wenden sich bitte an die Sponsoringbeauftragte des Jugendamtes Tempelhof-Schöneberg, Beate Bruker. Kontakt: Jugendamt Tempelhof-Schöneberg, Veranstaltungsmanagement, Strelitzstraße 15, 12105 Berlin. Telefon: (030) 90277-4804 - Mobil: 01704794555.



Fotos: CPYE-Archiv – Phrenetica - stilbrand



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

