Jetzt Kalender kaufen geschrieben von: Redaktion am 10.10.2021, 08:45 Uhr

paperpress594 Jedes Jahr das gleiche Problem. Am 31. Dezember ist das Jahr zu Ende, der alte Kalender wandert in den Müll und zurück bleibt ein weißer Fleck an der Wand. Das muss nicht sein, wenn man sich frühzeitig um Ersatz kümmert. Wir haben vier wunderschöne Kalender der edition momente entdeckt und möchten Ihnen diese nachfolgend vorstellen. Im wahrsten Sinne des Wortes ist für jeden Geschmack und jedes Alter etwas dabei, Kalender für die musische Neugier: mit Momenten der Erinnerung, literarischen Zitaten zum Essen, Musik fürs Leben und Kinderlyrik der Welt.



Die Wochenkalender der edition momente sind allesamt Klassiker ihres Metiers – mit der beliebten Mischung aus ungewöhnlichen Fotos, überraschen-den Textfundstücken und aktuellem Kalendarium. Seit Jahren entstehen sie durch die verlegerische Leidenschaft von Elisabeth Raabe und Regina Vitali. Es sind Herzensstücke für alle, die Literatur, Musik, Essen mit Sinn und (Kinder)Lyrik lieben. Und immer wieder gibt es bezaubernde Entdeckungen, die selbst Eingeweihte und Enthusiastinnen staunen lassen und die musische Neugier wecken. Sehen Sie selbst:



DER LITERATUR KALENDER 2022. MOMENTE DER ERINNERUNG

Mit Texten und Bildern aus der Weltliteratur

Hg. von Elisabeth Raabe. Gestaltet von Max Bartholl

60 Bl. / 53 Fotos / farbig / ¤ 22,– / ISBN 978-3-0360-2022-8



Erinnerungen sind Haltepunkte im Leben. Eine Rei-se, eine vergangene Liebe, ein wichtiges Gespräch, ein Sonnenuntergang am Meer, das Haus der Kindheit, eine Melodie, ein Buch. Einen Moment lang sind wir an einem anderen Ort. Manchmal glücklich. Manchmal traurig. Hier erzählen Autorinnen und Autoren der Weltliteratur von ihren Momenten der Erinnerung, z. B. die Argentinierin Victoria Ocampo, der Schwede Per Ole Enquist oder der Amerikaner Truman Capote.



DER MUSIK KALENDER 2022. MUSIK – EIN FEST FÜRS LEBEN

60 Bl. / 53 Foto, farbig / ¤ 22,– / ISBN 978-3-0360-3022-7



Ob Scala, Met oder Philharmonie – wenn die großen Konzertsäle der Welt ebenso wie die kleinen Häuser in der Provinz geschlossen bleiben, fehlt Dirigenten und Orchestern das Publikum, fehlt dem Publikum die Musik. Denn für alle ist das Spielen wie das Hören ein Fest fürs Leben – und im Augenblick des Verzichts erst wahrhaft schmerzlich zu erleben. Was Komponisten wie Interpretinnen die überlebensnotwendige Kost des Menschen bedeutet, berichten sie in ihren Briefen und Tagebüchern – von Johannes Brahms bis zur südafrikanischen Sängerin Miriam Makeba.



DER LITERARISCHE KÜCHENKALENDER 2022. MIT TEXTEN, REZEPTEN UND BILDERN

Hg. von Sybil Gräfin Schönfeldt

60 Bl. / 76 vierfarb. Abb. / ¤ 20,– / ISBN 978-3-0360-4022-6



Sie ist unermüdlich, die grand old lady der Kochkunst, Sybil Gräfin Schönfeldt. Seit anderthalb Jahrzehnten erfreut sie mit ihren sorgsam ausgewählten Texten und Rezepten ein stets wachsendes Lese- und Kochpublikum. Die von ihr gesammelten kulinarischen Zitate aus der klassischen und zeitgenössischen Literatur begleitet sie mit den dazugehörigen Koch- und Backanleitungen und biografischen Hinweisen – Woche für Woche ein verlockendes Angebot und ein sinnliches Vergnügen. Zusammen mit der originellen und farbenfrohen Bebilderung ist und bleibt der Kalender ein Unikat an der Küchen-wand oder als Coffee Table Book.



DER KINDER KALENDER 2022. MIT 53 GE-DICHTEN UND BILDERN AUS DER GANZEN WELT

Hg. von der Internationalen Jugendbibliothek, München. Mehrsprachig

60 Bl. / 53 vierfarb. Ill. / ¤ 22,– / ISBN 978-3-0360-5022-5



Vielfältiger und schöner kann internationale Kinderlyrik nicht präsentiert werden wie auf diesen bezaubernden Blättern des mehrsprachigen Kalenders. Fahrradfahren am 1. Mai. Ein Zebra, das kein Zebra mehr ist. Vögel, die den Regen verschwinden lassen. Zum zwölften Mal hat das Team der 1949 von Jella Lepman gegründeten Internationalen Jugendbibliothek München aus dem weltweiten Fundus 53 lustige, tiefsinnige, skurrile, gereimte oder ungereimte Gedichte ausgewählt. Diesmal kommen sie aus über 30 Ländern und sind sowohl in der Originalsprache mit den Originalillustrationen als auch mit den deutschen Übersetzungen veröffentlicht.



Ein Lesespaß für Kinder ab sechs Jahren und ganz bestimmt für alle Eltern auch.



Quelle: Schwindkommunikation – Sabine Schaub



Schon bevor uns einer oder mehrere dieser Kalender durchs Jahr begleiten, kann man schon jetzt die interessanten Texte lesen und das eine oder andere Rezept ausprobieren.



Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

