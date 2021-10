Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 13 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

In Memoriam Wolfgang Szepansky und Reiner Hanke geschrieben von: Redaktion am 09.10.2021, 14:05 Uhr

paperpress594 Heute vor 111 Jahren kam Wolfgang Szepansky zur Welt. Er zählt zu den bekanntesten Widerstandskämpfer Berlins. Neben vielen anderen Projekten hat er 1980 gemeinsam mit dem Paper Press e.V. die Antifaschistischen Stadtrundfahrten durch Tempelhof konzipiert und diese Fahrten bis in die 2000er Jahre begleitet. Über 2.200 Interessenten haben an den knapp 70 Fahrten teilgenommen.





An die Mauer der damaligen Schultheiß-Brauerei in der Methfesselstraße schrieb er im August 1933 die Worte „Nieder mit Hitler!“ Er saß in den KZs Columbia-Haus und Sachsenhausen ein. 1996 erhielten er und seine Frau Gerda das Bundesverdienstkreuz. Im Alter von 97 Jahren ist Wolfgang Szepansky im August 2008 gestorben.



Gemeinsam mit Freunden der Familie brachte sein Sohn Thomas Blumen an die Gedenktafel an.



Im Juli diesen Jahres wurde am Teltowkanal in Tempelhof eine Promenade nach Wolfgang und Ger-da Szepansky benannt. In der freien Fläche zwischen den Namen und dem Hinweis auf den Fußweg sollte ein Schild mit Erklärungen zu den beiden an-gebracht werden. Bis heute hat sich das Bezirksamt nicht bei der Familien Szepansky gemeldet.



Reiner Hanke wäre heute 57 Jahre alt geworden. Er war in Tempelhof in zahlreichen gemeinnützigen Organisationen ehrenamtlich tätig, so als Vorsitzen-der des Paper Press e.V. von 1990 bis 1993 und des CPYE e.V. von 2009 bis zu seinem Tode am 29. Mai 2018. Darüber hinaus war er im Vorstand des Tempelhofer Forum e.V. und in der SPD Tempelhof aktiv.



Freunde und Weggefährten von Reiner Hanke legten heute an seinem Grab Blumen nieder.



Wolfgang Szepansky und Reiner Hanke haben einen festen Platz in unserer Erinnerung. Wir denken dankbar daran zurück, mit ihnen viele Jahre gemeinsam verbracht und viele Projekte auf die Beine gestellt zu haben.



Für den Vorstand des Paper Press e.V.

Ed Koch und Mathias Kraft











Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: