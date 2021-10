Hauptmenü Start





Berlins Stromkästen bleiben bunt geschrieben von: Redaktion am 06.10.2021, 06:47 Uhr

paperpress594 Es ist erfreulich, dass Bewährtes nach einem Eigentümerwechsel erhalten bleibt. Das Stromnetz Berlin ist nun wieder landeseigen und die Stromkästen bleiben bunt. Unter dem Motto „Grau war gestern“ veranstaltet Stromnetz Berlin seit 2009 das Schulprojekt Stromkastenstyling. Dabei können Schulklassen an Stromkästen und Trafostationen in ihrem Kiez ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Projektpartner dabei sind der meredo e. V. und der Helliwood media & education im fjs e. V.



Seit 2013 kann darüber hinaus jede teilnehmende Schule ihren schönsten Stromkasten zu einem Wettbewerb einreichen. Damit würdigt Stromnetz Berlin das Engagement der Kinder und Jugendlichen. Die Prämierung der schönsten Stromkästen und der schönsten Trafostationen erfolgt durch Jury und Publikum. Schon traditionell wird die mit dem Wettbewerb verbundene Preisverleihung durch den bekannten Radiomoderator Big Moe gehostet.



Diesmal hat Big Moe das Mikrofon zur Seite gelegt und gemeinsam mit Stromnetz Berlin-Geschäftsführer Thomas Schäfer selbst zur Spray-dose gegriffen. Gemeinsam wurde eine Trafostation in Schöneberg gestaltet. Die Aktion bildet zugleich den Auftakt für die nächste Auflage des Stromkastenstylings für Berliner Schulen.



In den letzten Jahren konnten so bereits rund 4.500 der etwa 16.000 Stromverteilerkästen im Berliner Verteilnetz verschönert werden.



Die Gewinner des Stromkastenstyling 2020 sind gekürt



Zum ersten Mal fand die traditionelle Preisverleihung für das Stromkastenstyling auf digitalem Weg statt. Die beteiligten jungen Künstlerinnen und Künstler konnten sich in die Veranstaltung einwählen und somit aktiv dabei sein. Alle anderen Interessenten haben per Livestream die Vergabe der Preise verfolgen können. Weitere Besonderheit in diesem Jahr: Es war bereits das 10-jährige Jubiläum dieses Gestaltungswettbewerbs der Berliner Strom-kästen, seit Bestehen des Konzeptes unter professioneller Begleitung durch die Vereine meredo e. V. und Helliwood media & education.



Als Preise in drei Kategorien winkten ein Zuschuss für die Klassenkasse und Gutscheine für Aktivitäten.



Thomas Schäfer, Geschäftsführer der Stromnetz Berlin GmbH, gab zusammen mit Radio-Moderator Big Moe die Ergebnisse der Jury bekannt: Punkte und Preise wurden in zwei Kategorien vergeben, wobei durch identische Punktzahl in der Kategorie „Klassik / Projekte“ sogar zwei dritte Plätze verge-ben wurden.



Kategorie Klassik / Projekte für Stromkästen



1. Platz:

o Grundschule im Beerwinkel (Spandau)

o Motiv „Lion and Cub"



2. Platz

o Obersee Schule (Lichtenberg)

o Motiv „Umweltschiff“



3. Platz (1)

o Ev. Schule Charlottenburg (Charlottenburg)

o Motiv „Der Sonnenuntergang“



3. Platz (2)

o Fuchsberg Grundschule (Biesdorf)

o Motiv „Auch Monster lieben Achterbahnen“



Kategorie Trafostationen



Für die vier eingereichten Bewerbungen wurde als Gewinner ausgewählt: Charlotte-Pfeffer Schule (Mitte) mit dem Motiv „Großstadtdschungel“.



Publikumspreis für Stromkästen



Zwei Wochen lang konnten alle Berliner online über das Instagram-Profil „stromkastenberlin“ ihre Stimme für den eigenen Favoriten der Stromkästen abgeben. Die Gewinnergruppe, die mehr als 1.000 Likes „sammelte“, erhält einen Gutschein für eine gemeinsame Aktivität. Gewinner des Publikumspreises 2020 mit Vorder- und Rückseite: „Lieblingstiere“ der Anna-Lindh-Schule (Wedding).



40 Berliner Schulen mit insgesamt rund 1.000 Schülerinnen und Schülern gestalteten im Sommer und Herbst des Vorjahres zusammen knapp 400 Strom-kästen und 14 Trafostationen. 21 der teilnehmenden Schulklassen und Projekte meldeten sich mit ihren Ergebnissen zum Wettbewerb an.



Mehr bunte Farbe auf Berlins Strom-Verteilerkästen gibt es auch in diesem Jahr: Bis zum späten Herbst sind die jungen Kreativen wieder künstlerisch unterwegs. Die Plätze zum Mitmachen sind unter den zahlreich eingegangenen Bewerbungen bereits vergeben.



Quelle: Stromnetz Berlin – Zusammenstellung: Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

