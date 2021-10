Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 13 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Katalyse zum Anschauen geschrieben von: Redaktion am 03.10.2021, 07:38 Uhr

paperpress594 Katalyse? „Katalyse (Auflösung) bezeichnet die Änderung der Kinetik einer chemischen Reaktion mit-tels eines Katalysators mit dem Ziel, sie überhaupt erst in Gang zu bringen, sie zu beschleunigen oder die Selektivität in eine favorisierte Richtung zu lenken.“ (Wikipedia) Alles klar? René M. Broeders, Initiator und Künstlerischer Leiter von BeVoice, drückt es verständlicher aus: „In der Chemie braucht man oft einen extra Stoff, um eine Reaktion zu beschleunigen, oder überhaupt zu ermöglichen. Wir Menschen brauchen manchmal auch einen Katalysator. Der Heiratsvermittler, die Person, die uns zum Lachen bringt, oder derjenige, der uns etwas lernt. Die Katalyse ist nie weit weg.“



Mit seinem BeVoice-Projekt ist René M. Broeders zum Lieblings-Holländer der Neuköllner geworden, inzwischen auch der Tempelhofer. Das zehnjährige Jubiläum sollte 2020 stattfinden und wurde, wie die Olympischen Spiele, um ein Jahr verschoben. Was ist BeVoice? Einfach gesagt: Broeders bringt junge Künstlerinnen und Künstler der Sparten Choreografie, Tanz und Komposition aus den Niederlanden mit Schülerinnen und Schülern aus Berlin zusammen. Kern einer jeden BeVoice-Veranstaltung ist immer ein wissenschaftliches Thema, dem sich die Schüle-rinnen und Schüler mit Gesang, Tanz und Musik nähern, unterstützt in diesem Jahr durch die TU und FU-Berlin.



Der berühmte Konfuzius-Spruch „Der Weg ist das Ziel“, passt bestens zu BeVoice. Natürlich geht es für die rund 50 Berliner Jugendlichen, unterstützt von 20 Musikerinnen und Musiker, Tänzerinnen und Tänzer aus den Niederlanden darum, etwas aufzuführen. Die fünf Tage des Weges dorthin sind jedoch für die Jugendlichen das eigentlich Wichtige. Ohne besondere Vorkenntnisse in Tanz und Gesang lernen sie genau das, und zwar in einer atemberaubenden Perfektion. Wir haben in den letzten Jahren viele Aufführungen von BeVoice miterlebt und sind immer wieder angetan davon, mit welcher Begeisterung die jungen Leute sich dieser durchaus strapaziösen Aufgaben widmen.



In diesem Jahr war alles anders. Keine große Halle wie noch 2019 ein Hangar des Flughafens Tempelhof, sondern der Garten des Britzer Schlosses. Das Britzer Schloss, und dagegen hat sicherlich Bürger-meister Martin Hikel, der sich die Aufführung am 2. Oktober anschaute, nichts einzuwenden, ist einer der schönsten Gebiete seines Bezirks. Verteilt über mehrere Stationen im Park, vom Bauerngarten über die Schlossterrasse, Vogeltränke, dem Teehaus und der Freiluftbühne performten die Jugendliche Tanz, Musik und Gesang. Und zwischendurch erklärten uns die Wissenschaftler was passiert, wenn man ein Stück Zucker anzündet oder sich Wasser durch Schütteln blau färbt.



90 Minuten ist man auf dem Parcours im Park unterwegs und erlebt eine angenehme Überraschung nach der anderen. Beispielsweise, wenn Kinder aus den Büschen springen und einen Tanz aufführen, musikalisch unterstützt von einem jungen, sehr begabten Trompeter. An jeder Station sind Stühle im Rund aufgestellt, so dass man bequem die Vorführung genießen kann.



Beteiligt an dem Projekt der BeVoice-Academy waren in diesem Jahr Jugendliche des Ernst-Abbe-Gymnasiums, der Walter-Gropius-Schule, des Albert-Einstein-Gymnasiums und der Heinrich-Mann-Schule in Neukölln sowie des Luise-Henriette-Gymnasiums und der Schule am Berlinicke Platz in Tempelhof.



Das große Finale fand im Hof des Schlosses statt, in dem sich alle beteiligten aus Orchester, Gesang und Tanz versammelten und den tosenden Applaus des Publikums dankbar entgegennahmen. Es wurden zwei Veranstaltungen angeboten, um 18:00 und um 20:15 Uhr. Die Gäste wurden in sechs Gruppen auf-geteilt, die so durch den Park geschleust wurden, dass sie sich nicht ins Gehege kamen. Das bedeute-te für die Jugendlichen aber auch, dass sie jede Vorführung sechsmal hintereinander absolvieren mussten, mit der Abendveranstaltung also insgesamt zwölfmal. Allein das ist eine enorme Leistung.



Die BeVoice-Academy ist im zehnten Jahr die bereits vierzehnte BeVoice-Produktion. Das Projekt wurde von René M. Broeders zusammen mit der STADT UND LAND entwickelt und wird seitdem von der Wohnungsbaugesellschaft finanziell und organisatorisch unterstützt und gefördert. Weitere Sponsoren sind u.a. die PSD-Bank Berlin-Brandenburg, der Energiekonzern Total und Jugend für Europa, die Nationale Agentur Erasmus.



Und da ein BeVoice-Projekt nicht genug ist, gibt es am 6. Oktober ein zweites, wieder um 18:00 und 20:15 Uhr im Schloss Britz. Ticketwünsche müssen über die BeVoice-Webseite www.bevoice.eu angemeldet werden.



Ed Koch







Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: