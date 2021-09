Hauptmenü Start





Wie geht es weiter in Berlin? geschrieben von: Redaktion am 28.09.2021, 07:37 Uhr

paperpress593 Die strahlende Wahlsiegerin Franziska Giffey sah am Tag danach und nach der Sitzung des Landesvorstands der SPD aus, als käme sie vom Waterboarding mit Gehirnwäsche. Es muss ja grauenhaft gewesen sein. Dabei bleibt Giffey ihrer Linie treu, möglichst ohne Linke und wenn möglich auch ohne Grüne ein neues Bündnis zu schnüren. Hat R2G Berlin in den letzten fünf Jahren wirklich vorangebracht? Es gibt viele Erfolge, vor allem im wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Bereich, aber eher trotz und nicht wegen des Bündnisses mit der Linken und den Grünen.



Nach fünf Jahren R2G vertrüge Berlin mal wieder eine neue Koalition aus SPD, CDU und FDP. Es sind drei Bündnisse möglich, Rot-Grün-Rot mit 92 Man-daten, die Ampel mit 80 oder die Deutschland-Koalition mit 78 von 147 Mandaten im Abgeordnetenhaus. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Was Franziska Giffey will, hat sie in vielen Aussagen vor der Wahl deutlich gemacht. Wohl wissend, dass der Berliner Landesverband der SPD mehrheitlich links gestrickt ist. Und gestern hat man sie daran in aller Deutlichkeit erinnert.



Der Kampf zwischen der Parteivorsitzenden und ihrer Partei hat begonnen. Während des Wahlkampfes blieb er gedeckelt. Sollte die Partei ihre Vorsitzende zur Fortsetzung des bisherigen Bündnisses zwingen, bliebe für sie – anstandshalber – nur der Rücktritt. Möglich wäre ein Kompromiss: Nicht ganz RGR, aber auch nicht Deutschland, sondern die Ampel. Giffey wäre die ungeliebte Linke los und hätte sich ein liberales Korrektiv in den Senat geholt.



Wie sich dieser Machtkampf entwickelt, werden wir in den nächsten Tagen am Gesicht von Franziska Giffey ablesen können.



Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

