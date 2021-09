Hauptmenü Start





Wie geht es weiter im Bund? geschrieben von: Redaktion am 28.09.2021, 07:35 Uhr

paperpress593 Wie es mit dem Programm von Arnulf Rating weitergeht, wissen wir, was ist aber mit Scholz, Laschet, Baerbock und Lindner? Dass sich erst einmal die Grünen und die FDP verständigen wollen, ist keine schlechte Idee. Es ist gegenwärtig noch jenseits jeder Vorstellungskraft, wie sich diese beiden Parteien in einer Regierung vertragen sollen. Die Verantwortung für Deutschland wird sie zusammen-schmeißen müssen. Gewonnen haben die Wahl SPD, Grüne und FDP. Daraus ergibt sich eine gewisse Logik, dass diese drei eine Koalition bilden müssen.



Denn was wäre die Alternative? Sich mit den Verlierern verbünden? Es ist doch kaum zu glauben, dass der schlechteste Kanzlerkandidat der Union tatsächlich Bundeskanzler werden will. Es wäre keine Drei-er-Koalition, sondern eine aus vier Parteien, denn die CSU ist bekannt für ihre Blutgrätschen. Diese mögliche Konstellation „Zukunftskoalition“ zu nennen, ist wirklich eine Unverschämtheit.



Der Union ist es gelungen, das Berliner Modell von Rot-Grün-Rot durch eine Angstkampagne auf den letzten Metern zu verhindern. Das Lügen vom Untergang des Abendlandes geht weiter. Alexander Dobrindt war Spitzenkandidat der CSU. Wenn es allerdings um Fernsehdebatten wie der „Berliner Runde“ geht, darf er nicht auftreten, sondern muss den Platz seinem Vorsitzenden Markus Söder über-lassen. Gestern nun behauptete Dobrindt, dass die SPD aktiv für Rot-Grün-Rot geworben habe. Jeder weiß, dass das eine Lüge ist. Olaf Scholz hat keineswegs dieses Modell beworben, sondern klare Voraussetzungen formuliert, die dem, was die Linke eigentlich will, diametral gegenüberstehen.



Außerdem zeigt Berlin, dass dieses Linksbündnis weit weniger gefährlich ist, als es im tiefsten Bayern befürchtet wird. Auch nach der Wahl setzt die Union ihre Angstkampagne fort. Friedrich Merz, der gern Minister werden möchte, warnt vor den 50 Jusos, die jetzt in den Bundestag eingezogen sind. Das Land wird auch mit den Jusos nicht untergehen. Außerdem müsste sich doch jeder freuen, wenn junge Menschen in den Bundestag kommen.



Die Union ist so machtversessen, dass sie nicht akzeptieren kann, verloren zu haben. Das erinnert in fataler Weise an einen gewissen Donald Trump. Fehlt nur noch, dass Armin Laschet die Briefwahl anficht. In der Union gibt es aber kluge Leute, die eine Niederlage als solche erkennen. Die Union ge-hört in die Opposition für vier oder besser acht Jahre. Danach kann sie dann frisch geliftet wieder an-treten, aber bitte ohne Herrn Laschet. Am Rücktritt von Armin Laschet führt kein Weg vorbei.



Ed Koch





Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

