Wahlnachlese mit Arnulf Rating geschrieben von: Redaktion am 28.09.2021, 07:33 Uhr

paperpress593 Es war äußerst wohltuend, nach der stundenlangen Berichterstattung über den Wahlausgang am 26. und 27. September von all den klugen Journalisten, betroffenen Politikern und scharfen Analysten, einem Kabarettisten zuhören zu können. Am Abend des Tages danach trat Arnulf Rating mit seinem Zirkus Berlin in der ufaFabrik in Tempelhof auf. Im Theatersaal blieb kaum ein Platz frei.





Ratings Programm war tagesaktuell. Aber auch er konnte eine gewisse Ratlosigkeit über den Wahlausgang und wie es weitergehen soll, nicht verbergen. „Die neuen Clowns sind da! Was bieten sie gegen-über den alten Pappnasen?“



Seit vielen Jahren sammelt Rating Zeitungen. Vor allem die BILD. Es muss ihn täglich schmerzen, dieses Blatt für sein Programm kaufen zu müssen. Hoffentlich kann er es als besondere Ausgaben von der Steuer absetzen. BILD und auch andere Zeitungen im Arm arbeitet er sich an den Schlagzeilen ab. Die BILD-Titel bieten viel Stoff zum Diskutieren. Unglaublich, was Menschen, die sich als Journalisten verstehen, für Schlagzeilen produzieren. „Was kommt nach Corona? Was kommt überhaupt nach dem ganzen Feuer, den Stürmen und Fluten? Und was kommt nach der Wahl?“ Ratings Presseschau ist immer aktuell, sozusagen druckfrisch. Vor zehn Jahren hatte ich das zweifelhafte Vergnügen, in Ratings Show Erwähnung zu finden – siehe BZ Titel. Das kommt davon, wenn man einen Kopfschuss nicht bemerkt. „Zwanzig Jahre Kugel im Kopf und nichts gemerkt. Was ist bloß los in Berlin?“, sagte Rating damals, während ich erschrocken im Saal saß. Nun, es war nur ein Projektil aus einem Luftdruckgewehr, das zufällig nach einer Röntgenaufnahme entdeckt und danach entfernt wurde. Der BZ war die Geschichte eine Titelseite wert.



Arnulf Rating gastiert mit seinem „Zirkus Berlin“ in den nächsten Tagen in Groß Schwülper, Baabe, Klausdorf und Potsdam und kehrt am 4. Oktober zum „Blauen Montag“ bei den Wühlmäusen zurück. Danach wird die Tournee fortgesetzt. Am 4. Dezember und zu Silvester können wir ihn wieder bei den Wühlmäusen erleben. Alle Termine unter



http://www.rating.de/termine.php



