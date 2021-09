Hauptmenü Start





Angst essen Vorsprung auf geschrieben von: Redaktion am 25.09.2021, 08:24 Uhr

paperpress593 Wo anders als bei Twitter hätte das Vogelbild mit der vor Schmerz schreienden Angela Merkel verbreitet werden können? Im Vogelpark Marlow in Mecklenburg-Vorpommern fütterte die Bundeskanzlerin ein paar australische Loris und prompt biss einer dieser undankbaren Kreaturen zu, obwohl es doch heißt, dass man die Hand, die einen füttert, nicht beißen soll.





Der auf der Schulter sitzende Vogel mit dem roten Schal schaut dem Treiben gelassen zu. Unverletzt schaffte es Merkel von MP nach Bayern, um auf dem Nockherberg mit ihren schrägsten Vögeln, pardon: besten Freunden, den Wahlkampfabschluss zu feiern. Merkel, Söder und Laschet schmierten sich den süßen Weißwurstsenf um den Mund. Harmonie, wohin das Auge schaut. Dass diese Harmonie nur Fassade ist, wissen wir, und, wir werden morgen Abend erleben, wie diese einstürzt, wie einst die Berliner Mauer. Diesmal muss David Hasselhoff kein Liedchen singen. Verliert am Sonntag die Uni-on, könnten die Titel der Rezo-Videos Wahrheit werden und Merkels Aufschrei nicht auf einen Vogel-biss zurückzuführen sein.



Forsa sah gestern die SPD drei Punkte vor der Uni-on, bei Allensbach am selben Tage war es nur noch einer. Wie wir schon mehrfach an dieser Stelle betont haben, findet ein Kopf-an-Kopf-Rennen statt, bei dem letztlich das Zielfoto entscheiden wird. Nicht auszuschließen, dass wir lange warten müssen, ehe das Ergebnis feststeht.



Für unsere Überschrift haben wir den Titel des Faßbender Films „Angst essen Seele auf“ von 1974, leicht abgewandelt. Denn die Angst isst den Vorsprung der SPD auf. Es geht nicht - und ging es ohnehin immer nur vordergründig - um Inhalte. Es geht um die Kandidaten und um die Macht. Wo es nur geht, verbreiten Laschet und Söder Angstszenarien vor einem möglichen Linksbündnis aus SPD, Grünen und Linken. Die Linke spielte der Union da-bei immer wieder in die Karten, wenn sie ihre Abneigung gegen die NATO und Bundeswehreinsätze unterstrich.



Die Menschen haben ein natürliche Sicherheitsbedürfnis. Mit ansehen zu müssen, dass unsere Armee nicht einmal in der Lage ist, mit eigenen Mitteln eine Rettungsaktion wie in Kabul hinzubekommen, ist erschreckend. 72 Jahre nach Gründung der Bundesrepublik, 66 Jahre nach Gründung der Bundeswehr und 32 Jahre nach dem Fall der Mauer müssen wir jetzt endlich selbst zurechtkommen. Unsere amerikanischen Freunde, die uns immer beschützten, haben an anderen Ecken der Welt genügend Probleme, als dass sie sich auch noch um uns kümmern könnten.



Die Warnung der Union vor einem Linksbündnis, so schäbig sie sein mag, fällt bei vielen auf fruchtbaren Boden. „Die Linke sei nach wie vor die offizielle Nachfolgepartei der SED. Bis heute schafften es die Politiker der Partei nicht, mit dem Unrechtsregime der DDR zu brechen. Es gehe nicht nur um Ge-schichte, sondern auch um Gegenwart und Zukunft. «Die Linksformel heißt: Höhere Steuern, höhere Schulden, mehr Bürokratie, weniger Sicherheit», sagte Söder auf dem CSU-Parteitag am 10.09.2021.“

Quelle: Zeit Online – dpa



Angesichts der schlechten Umfragewerte hat sich auf den letzten Metern Angela Merkel umentschieden und in den Wahlkampf eingegriffen. Sie möchte, verständlicher Weise, in den Geschichtsbüchern nicht als diejenige auftauchen, nach deren Amtszeit – für wie lange auch immer – die Union Opposition spielen musste. Das Trauma, das Helmut Kohl 1998 mit seiner Wahlniederlage gegen Gerhard Schröder auslöste, soll sich 2021 nicht wiederholen.



Werfen wir noch einen kurzen Blick auf die anderen beiden Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Die „heute show“ des ZDF hat sich gestern mit der Lage in Berlin beschäftigt:

https://www.zdf.de/comedy/heute-show/heute-show-vom-24-september-2021-100.html

Die Lage in den Umfragen ist für das Rot-Rot-Grüne Bündnis in Berlin deutlich besser als der Zustand, den die „heute show“ beschreibt. R2G als Schreckgespenst für die Bundestagswahl taugt aber nicht besonders gut. Wir haben es in der Hauptstadt mit einem Phänomen zu tun. Fast während der gesamten Legislaturperiode sind die Berliner einerseits überwiegend unzufrieden mit dem Senat, andererseits sehen alle Umfragen R2G immer deutlich über 50 Prozent.



Für die SPD sieht es in Berlin wesentlich besser aus als auf Bundesebene. Die Konkurrenz wird auf Ab-stand und unter 20 Prozent gehalten. Was könnte jetzt noch passieren, um der SPD den Wahlsieg zu nehmen? Die Plagiatsaffären von Franziska Giffey haben ihr nicht geschadet. Sie liegt auch in den Persönlichkeitswerten mit 42 Prozent deutliche vor ihren Konkurrenten Bettina Jarasch (14) und Kai Wegner (20). Quelle: rbb Infrates dimap 17.09.2021



Am bequemsten kann sich Manuela Schwesig im schönen Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern zurücklehnen.



Die aktuelle Umfrage von INSA sieht die SPD sogar bei 40 Prozent. Das wäre zehn mehr als vor fünf Jahren. Die Grünen und die FDP mussten sich das Schweriner Schloss mit dem Sitz des Landtages in den letzten fünf Jahren von außen ansehen. Diesmal könnten sie wieder ein paar Stühle belegen.



Verbringen Sie einen entspannten Samstag, vergessen Sie morgen nicht wählen zu gehen, und um 18:00 Uhr sieht die Welt dann ganz anders aus, oder auch nicht.



Ed Koch





Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

