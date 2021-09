Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 18 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Auf der Zielgeraden geschrieben von: Redaktion am 20.09.2021, 06:28 Uhr

paperpress593 Was für Annalena Baerbock unangenehmer ist, wissen wir nicht. Die Begegnungen mit ihren Konkurrenten Olaf Scholz und Armin Laschet, oder die Umarmungen von Reinhard Bütikofer bei den After-Show-Partys. Auch beim dritten Triell gab es – erwartungsmäßig – keine neuen Erkenntnisse. Baerbock verkündet zwar immer noch, Kanzlerin werden zu wollen, in Wahrheit macht sie schon als Juniorpartnerin der SPD ein Angebot, das diese freundlich annimmt.





Bei Sat.1, ProSieben und Kabel1, wiederholten die drei Bewerber ums Kanzleramt ihre sattsam bekannten Positionen. Alle Themen wurden im Schweinsgalopp durchgehechelt, immer auf den Zeitmesser schauend, dass niemand mehr redet als der andere. Letztlich wurde Laschet Redesieger mit ein paar Minuten Vorsprung. Das hätte vermieden werden können, wenn er nicht immer so lange gebraucht hätte, um mit seinen Antworten zu beginnen.



Immer, wenn es spannend und ein Thema gerade so richtig behandelt wurde, grätschten die Moderatorinnen Linda Zervakis und Claudia von Brauchitsch dazwischen und machten ein neues Kapitel auf. Diese Diskussionen kranken daran, dass wichtige Themen nicht ausdiskutiert werden können. Über Außenpolitik und Zuwanderung wurde überhaupt nicht debattiert. Lediglich Frau Baerbock nahm das Wort Außenpolitik einmal in den Mund.



Unmittelbar vor dem Triell saß Armin Laschet „am Tisch“ von RTL und plauderte dort mit Bürgern über die Pflege, Klimawandel und Altersarmut. Auch hier wurde das Gespräch abgebrochen, als es gerade spannend wurde. Heute Olaf Scholz um 22:35 Uhr.



Im Nachgespräch bei Sat.1 gab es wieder eine Blitzumfrage nach dem Sieger. Forsa ermittelte mit 42 Prozent Olaf Scholz, 27 Prozent Armin Laschet und 25 Prozent Annalena Baerbock. Das ist nicht meine Wahrnehmung. Ich sehe Baerbock sehr nahe an Scholz und Laschet auch nicht so deutlich auf Distanz zu ihm. Am Donnerstag findet dann endlich das Format statt, das ich mir von Anfang an viel öfter gewünscht hätte, nämlich ein Zusammentreffen aller Spitzenkandidaten in der ARD um 20:15 Uhr. Ursprünglich war diese Runde nach dem Donnerstagskrimi erst für 22:00 Uhr geplant. Sehr freundlich, dass man sie vorgezogen hat. So besteht noch die Chance, noch wach zu sein, wenn uns Die-ter Nuhr um 22:20 Uhr und nicht erst kurz vor Mitternacht erklärt, was er von der Wahl hält.



Nach dem Triell traten noch ein paar Experten bei Sat.1 auf, um die Diskussion zu kommentieren. Jenke von Wilmsdorff, frisch geliftet und von Therma-Care gestützt, wusste vor dem Triell nicht, wen er wählen soll und weiß es danach immer noch nicht. Vermutlich wird er bei keinem dieser Kandidaten sein Kreuz machen, denn er wies darauf hin, dass es noch 40 andere Parteien gibt.



Im Ersten hatte Anne Will, sieht man von Christi-an Lindner ab, um 21:45 Uhr die zweite Reihe um sich versammelt. Robert Habeck warf Saskia Esken vor, beim Thema Schuldenbremse eine andere Meinung zu vertreten als Olaf Scholz und Volker Bouffier sprach Esken mehrfach mit Frau Eskens an. Ihr Hinweis, Esken ohne S am Ende nützte nichts, offenbar hatte Bouffier auf ein Hörgerät verzichtet. Auch die Wortvergabe an Frau Esken durch Anne Will ignorierte der Hessische Ministerpräsident und sprach einfach weiter.



Ein wenig erschreckend ist es schon, wenn man sich in den letzten Wochen die Leute angesehen hat, die unser Land regieren beziehungsweise regieren wollen. Aber, jedes Land hat halt die Regierung, die es verdient. Beklagen können wir uns allerdings nicht, denn wie sagt der Kölner: „Et hätt noch emmer joot jejange.“ Für wen es gut gegangen ist, wissen wir am Sonntag.



Ed Koch



Und wie richtige Journalisten das Triell bewerten, lesen Sie hier:



https://www.morgenpost.de/politik/article233366281/triell-gewinner-ergebnisse-prosieben-zervakis-laschet-baerbock.html



https://www.tagesspiegel.de/politik/scholz-laschet-und-baerbock-warum-das-triell-ein-zerrbild-zeigt/27627702.html



https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/bundestagswahl/breaking-news-das-letzte-triell-vor-der-bundestagswahl-baerbock-greift-an-li.183868



https://taz.de/Drittes-Triell-der-Kanzlerkandidatinnen/!5802368/



Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: