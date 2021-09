Hauptmenü Start





Für alle, die noch nicht genug haben geschrieben von: Redaktion am 18.09.2021, 07:07 Uhr

paperpress593 Zuerst die gute Nachricht: Nena, die in letzter Zeit eher durch schlechtes Benehmen als durch gute Musik aufgefallen ist, hat ihre Tournee 2022 abgesagt. Wegen der Coronaauflagen. Manchmal haben diese Auflagen auch ihr Gutes.



Wenn sich ehemalige Politiker in die aktuelle Politik einmischen, sehen viele darin auch nichts Gutes. Im Tagesspiegel wird Klaus Wowereit mit dem Satz zitiert: „Ich bin der Meinung, dass die Milliarden lieber in den Wohnungsbau fließen sollten. Deshalb halte ich diesen Kauf nicht für richtig.“ Gemeint ist das SPD-Wahlkampfgeschenk an die Mieter von 14.750 Wohnungen, die zum Schnäppchenpreis von 2,46 Milliarden Euro zwei Wohnungskonzernen ab-gekauft wurden.



Der Tagesspiegel erinnert: „Nahezu alle Immobilien, die das Land von der Deutschen Wohnen zu-rückkauft, standen zuvor und bis Anfang der 2000er Jahre bereits im kommunalen Besitz der städtischen GSW. Der rot-rote, von Klaus Wowereit (SPD) ge-führte Senat, hatte die GSW und deren 65.000 Wohnungen verkauft zum Preis von 405 Millionen Euro, wobei die Käufer zudem Schulden von 1,5 Milliarden Euro übernahmen.“



„Das waren andere Zeiten. Es gab 150.000 leerstehende Wohnungen in Berlin, wir hatten einen Anteil an öffentlichen Wohnungen von 25 Prozent. Heute würden wir die GSW nicht mehr verkaufen. Aber dass es so viel Zuzug nach Berlin geben wird, war damals nicht abzusehen.“



Vielleicht beruhigend ist die Aussage von Vonovia-Chef Rolf Buch, „dessen Firma rund 4.250 Wohnungen an das Land verkauft.“ „Der erlöste Kauf-preis werde in den Neubau von 13.000 Wohnungen in Berlin investiert.“



„Totale Zeitverschwendung“



In der gestrigen Ausgabe der ZDF „heute-show“ sagte Moderator Oliver Welke: „Was man gar nicht braucht, sind diese elenden TV-Trielle.“ Das sei „totale Zeitverschwendung“ mit „Null Erkenntnisgewinn.“ Das Einzige, was man gelernt habe, sei, dass Olaf Scholz beim Thema Geldwäsche rote Ohren bekommt. Das wurde aber inzwischen aufgeklärt, es handele sich „um einen Software-Fehler im Scholzomaten.“ Die ganze Sendung:

https://www.zdf.de/comedy/heute-show



Aber, zu früh gefreut. Ein Triell würde nicht Triell heißen, wenn es nicht drei Trielle gäbe. Das dritte und zum Glück letzte läuft am Sonntag, dem 19. September, um 20:15 Uhr bei ProSieben und Sat.1.



Moderiert wird das Triell von Linda Zervakis (Pro-Sieben) und Claudia von Brauchitsch (Sat.1). Ob Zervakis Baerbock, Scholz und Laschet einen Ouzo spendiert, wie Ingo Zamperoni bei ihrem Abschied in den „tagesthemen“ im April, wird abzuwarten sein.



Interessanter ist, dass Claudia von Brauchitsch „Moderatorin beim CDU-eigenen Internetsender CDU.TV war. Unter anderem trat sie bei Veranstaltungen der CDU als Moderatorin auf und machte Beiträge über Parteitage. Im November 2018 moderierte von Brauchitsch im Vorfeld der Neuwahl des CDU-Vorsitzenden stattfindende Regionalkonferenzen.“ Für Sat.1 ist das kein Problem, denn sie habe ja kein CDU-Parteibuch. Quelle: WAZ



Beim rbb hat Jörg Thadeusz vorgeschlagen, bis zur Wahl nicht mehr zu moderieren, weil er einen Artikel für die Parteizeitung der FDP geschrieben hatte. Das löste Diskussionen aus. Auch beim WDR ist Thadeusz erst wieder nach dem 26. September zu hören.



Zu früh gefreut



Als gestern Vormittag das ZDF für sein Politbarometer auch eine Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen für Berlin veröffentlichte, wurde bei den Grünen der Bio-Sekt schon kaltgestellt. Demnach trennten SPD und Grüne nur noch ein Prozent, 21 zu 20. Man soll aber bekanntlich den Vormittag nicht vor dem Nachmittag loben, denn an diesem kam die ARD mit ihrem Deutschland-Trend von Infratest dimap für Berlin um die Ecke. Und da sah das Kräfteverhältnis plötzlich ganz anders aus. SPD 24 und Grüne 18 Prozent. Eine Differenz von sechs Punkten!



Es ist sehr wahrscheinlich, dass es am Wahlabend nicht nur Verlierer bei den Parteien, sondern auch bei den Demoskopen geben wird.



Bei den anderen Parteien gibt es immer nur Ein-Prozent-Unterschiede zwischen ARD und ZDF: CDU 16 zu 17, Linke 13 zu zwölf, AfD zehn zu neun und FDP sieben zu acht Prozent.



Da bleibt uns nur die Erkenntnis, dass die Wahlergebnisse und nicht die Umfragen entscheidend sind.



Statt des Triells bei ProSieben und Sat.1 empfehlen wir am Sonntag um 20:15 Uhr entweder im Ersten „Tatort: Der Reiz des Bösen“ oder ZDFneo „Nachtschicht: Wir sind alle keine Engel.“ Irgendwie passt das.



Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

