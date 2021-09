Hauptmenü Start





Neue Umfrage für Berlin geschrieben von: Redaktion am 17.09.2021, 10:00 Uhr

paperpress593 Die Forschungsgruppe Wahlen hat für das ZDF heute auch eine Umfrage für die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus veröffentlicht. CDU 17, SPD 21, Grüne 20, FDP 8, Linke 12, AfD 9 Prozent.



Danach schmilzt der Abstand zwischen SPD und Grünen dahin. Noch Ende August hatte Infratest dimap der SPD 23 und den Grünen nur 17 Prozent zugerechnet. Jetzt sind es 21 zu 20 Prozent. Die Grünen können sich demnach wieder Hoffnungen machen. Die CDU hat kaum noch Chancen, den künftigen Regierenden Bürger-meister zu stellen.



Ende August rechneten noch 73 Prozent laut einer Umfrage von Infratest dimap für die Berliner Morgenpost und der Abendschau mit einem Wahlsieg der SPD, obwohl die Zufriedenheitswerte der Spitzenkandidatin Franziska Giffey abgestürzt sind. Nach der Umfrage lagen diese im August bei 37 Prozent, acht Punkte weniger als in der Juni-Umfrage. Damit lag sie aber immer noch deutlich vor den Mitbewerbern Kai Wegner (16 Prozent) und Bettina Jarasch (11 Prozent). Leider hat das ZDF bislang keine aktuellen Werte zu dieser Frage veröffentlicht.



Eine weitere Umfrage von Infratest dimap ist derzeit offenbar nicht geplant.



Berlin ist seit der Wahl 2016 durchgängig mehrheitlich rot-rot-grün gestrickt. Das Liebäugeln von Giffey mit CDU und FDP könnte auf den letzten Metern der SPD den Wahlsieg kosten. Vielleicht hat Giffey auf die falschen Pferde gesetzt. Deutlich zu erkennen war in den letzten Tagen, dass CDU und FDP einer Koalition mit der SPD nicht abgeneigt zu sein scheinen. Ob das die Mehrheit der Berliner will, wird sich in einer guten Woche zeigen.



Eine Koalition unter grüner Führung in der Hauptstadt ist nicht ausgeschlossen. Die Koalitionspartner dürften dieselben sein wie heute. Ein Bündnis der Grünen mit der CDU und FDP ist ziemlich ausgeschlossen. Die passen einfach nicht zusammen.



Sollte Giffey die Wahl verlieren, dürfte sie allein als Loserin dastehen. Ihre Tage wären dann gezählt, dafür würde schon ihr Ko-Vorsitzender Raed Saleh sorgen. Giffey als Senatorin unter einer grünen Re-gierenden Bürgermeisterin ist schwer vorstellbar.



Ed Koch







Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

