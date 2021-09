Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 18 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Kein Herbst ohne Drachen! geschrieben von: Redaktion am 07.09.2021, 06:18 Uhr

paperpress593 Leider fällt auch in diesem Jahr das beliebte STADT UND LAND-Festival der RIESENDRACHEN auf dem Tempelhofer Feld Corona-bedingt aus. Um auch in Pandemie-Zeiten die Drachen fliegen zu lassen, hat sich die STADT UND LAND Wohnbauten-Gesellschaft auch in diesem Jahr wieder einen Plan B ausgedacht.





Am 11. und 12. September 2021 werden zwischen 10:00 und 16:00 Uhr auf dem Tempelhofer Feld, in Höhe der Eingänge S-Bahnhof Tempelhof und U-Bahnhof Paradestraße, Drachenbastelsets und STADT UND LAND-Picknickpakete verteilt. Die geltenden Abstands- und Hygieneregeln sind dabei einzuhalten.



Vom 10. September bis 30. September 2021 gibt es darüber hinaus ein Gewinnspiel für Kindertagesstätten und soziale Einrichtungen. Zu gewinnen sind hier jeweils 100 Drachenbastelsets. Was ist zu tun? Einfach eine E-Mail mit Namen und Anschrift der Einrichtung, Ansprechpartner mit Telefonnummer und E-Mailadresse der Einrichtung an das Postfach gewinnspiel@stadtundland.de schicken und Daumen drücken. Die Gewinne werden am 4. Oktober ausgelost.



Das letzte Festival der RIESENDRACHEN veranstaltete die STADT UND LAND im Jahr 2019. Rund 80 Drachenflieger aus Berlin, dem Umland, dem Bundesgebiet sowie aus ganz Europa zauberten zum achten Mal ein farbenprächtiges Bild über das Tempelhofer Feld. Zehntausende große und kleine Besucher bestaunten Superhelden-Drachen neben großen und kleinen Drachentieren, Fabelwesen sowie Fantasiegebilde und bestaunten das Können der internationale Drachenteams.



Die STADT UND LAND und alle Beteiligten hoffen sehr, dass das weit über die Grenze Berlins bekannte Event für die gesamte Familie im Jahr 2022 wie-der stattfinden kann.





Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: