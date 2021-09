Hauptmenü Start





Das letzte Aufgebot geschrieben von: Redaktion am 04.09.2021, 08:12 Uhr

paperpress593 Zuerst die guten Nachrichten. die „heute show“ und das „ZDF-Magazin Royale“ sind aus der Sommer-pause zurück. In einem Spezial sind Lutz van der Horst und Fabian Köster der Kanzlerkandidatin und den beiden Kanzlerkandidaten auf der Spur. Sie stören unnachahmlich deren Wahlkampfauftritte und bekommen sie tatsächlich auch vors Mikrophon, weil sie wissen, dass es nicht gut aussähe, wenn sie es verweigern würden.



https://www.zdf.de/comedy/heute-show/heute-show-spezial-vom-3-september-2021-100.html



Jan Böhmermann beschäftigt sich mit Wikipedia und den Versuchen von Politikern, die Einträge in ihrem Sinne zu manipulieren.



https://www.zdf.de/comedy/zdf-magazin-royale/zdf-magazin-royale-vom-3-september-2021-100.html



Gestern stellte der CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet sein „Zukunftsteam“ vor. Bewusst will man nicht von einem Schattenkabinett sprechen. Was aber hat so ein Team für einen Sinn, wenn die Mitglieder nicht ministrabel sind? Vermutlich werden sie im Wahlkampf kaum auftauchen, denn den muss Laschet schon allein bestreiten. Eine bessere Perfomance würde ihm vielleicht helfen, aber kaum eine Expertenrunde.



Die Süddeutsche Zeitung nennt die vier Damen und vier Herren ein „Verzweiflungsteam“. Die Vorstellung der Experten absolvierte Laschet etwas gelangweilt. Immer wieder musste er auf seine Spickzettel schauen, bevor er die Namen der Protagonisten verkündete. Die Umfragen machen ihm zu schaffen. Die Forschungsgruppe Wahlen hat als viertes Meinungsforschungsinstitut in Folge gestern die SPD mit 25 Prozent und damit zwischen drei und fünf Punkten vor der Union bewertet. Die Grünen liegen deutlich unter 20 Prozent. Inzwischen kann überlegt werden, aus den geplanten Triellen doch wieder nur Duelle zu machen.



Interessant bei Laschets Team ist, dass sich, abgesehen von Dorothee Bär, niemand aus der jetzigen Bundesregierung in ihm befindet. Was ist denn mit Laschet-Freund Jens Spahn? Wenn es um Außenpolitik geht, war bislang Norbert Röttgen immer sehr gefragt. Aber auch er verfügt offenbar nicht über die notwendigen Qualifikationen für dieses Team.



Wirtschaftsminister Peter Altmaier kann schon mal anfangen, sein Büro aufzuräumen, denn in welcher Form auch immer die Union an einer neuen Bundesregierung beteiligt sein sollte, für die Wirtschaft im Land wird künftig Friedrich Merz zuständig sein.



Neben der Wirtschaft ist natürlich die Digitalisierung ein wichtiges Thema. Die Süddeutsche Zeitung macht sich zur Nominierung von Dorothee Bär die folgenden Gedanken: „Laschet hat am Freitag gesagt: ‚Wir sind digital nicht so aufgestellt, wie wir es sein müssten.‘ Da hat er recht. Aber warum er glaubt, dass deshalb Dorothee Bär in sein Team muss, bleibt sein Geheimnis. Die CSU-Politikern war in den vergangenen acht Jahren erst Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, dann die für die Digitalisierung zuständige Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin. Sie ist also entweder mitverantwortlich für die Misere oder nicht durchsetzungs-stark. Am Freitag hat sie angekündigt, ‚dem Staat ein Update‘ verpassen und ‚einen neuen digitalen Turbo zünden‘ zu wollen. Warum soll das jetzt auf einmal klappen?“



Und das sind die Teammitglieder:



Friedrich Merz: Wirtschaft und Finanzen

Andreas Jung: Klima und Energie

Dorothee Bär: Digitalisierung

Peter Neumann: Innere und äußere Sicherheit

Karin Prien: Bildung

Silvia Breher: Familien

Joe Chialo: Kreativwirtschaft und Innovation

Barbara Klepsch: Soziales und gleichwertige Lebensverhältnisse



Details zu den Teammitgliedern unter:



https://www.zdf.de/nachrichten/politik/laschet-zukunftsteam-wahlkampf-bundestagswahl-100.html



Olaf Scholz täte gut daran, auf ein öffentlich sicht-bares Expertengremium zu verzichten. Und Annalena Baerbock sollte viel öfter sagen, „wenn Sie mich wählen, bekommen Sie Robert Habeck da-zu“.



Ed Koch



