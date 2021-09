Hauptmenü Start





Altmaier besuchte EUREF-Campus geschrieben von: Redaktion am 03.09.2021, 14:44 Uhr

paperpress593 In diesen Tagen weiß man nie, ob der Besuch eines Politikers nicht der letzte in seiner aktuellen Funktion sein könnte. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) gehört zu den gern gesehenen Gästen auf dem EUREF-Campus. Derzeit ist völlig offen, welche Partei den künftigen Bundeskanzler stellen und wie die Regierungsmannschaft danach aussehen wird. Ob Altmaier noch einmal Wirtschaftsminister wer-den kann, ist offen. Vor allem, nachdem Armin Laschet heute sein „Kompetenz-Team“ vorgestellt hat, dem Wirtschaftsexperte Friedrich Merz, er-wartungsgemäß angehört.



So könnte es heute Morgen der letzte Besuch von Peter Altmaier in seiner Funktion als Wirtschaftsminister auf dem EUREF-Campus gewesen sein. Be-grüßt wurde er von EUREF-Vorständin Karin Teichmann. Erste Station war die Baustelle im Innern des Gasometers.



Anschließend ging es in die Energiewerkstatt des Campus, die von der GASAG betrieben wird. GA-SAG-Chef Georg Friedrich erklärte dem Minister die Anlage, die den gesamten Campus mit Wärme und Kälte versorgt.



Im Audimax am Wasserturm diskutierte Peter Altmaier dann mit Experten der Energiewende. Neben Georg Friedrich nahmen daran Brigitte Knopf, die Generalsekretärin des Mercator Research Institut on Global Commons und Climate Change, Wolfram Axthelm, Geschäftsführer des Bundesverbandes erneuerbarer Energien, und Pier-re Lohrber, Branch Manager Würth Elektronik ei-Sos, teil.



Frühere Termine von Peter Altmaier auf dem EUREF-Campus:



Am 10. September 2020 wurden auf dem EUREF-Campus in Schöneberg zwölf Tesla V3-Supercharger Ladesäulen von Peter Altmaier eingeweiht.



Peter Altmai-er beim „FutureMobility Summit Berlin“ am 10. April 2018.



Schon als Chef des Bundeskanzleramtes hielt Altmaier am 28. Oktober 2014 einen Vortrag auf dem EUREF-Campus. Und demnächst? Warten wir es ab.



Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

