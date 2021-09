Hauptmenü Start





Was Sie über BILD TV wissen sollten geschrieben von: Redaktion am 31.08.2021, 06:33 Uhr

paperpress592 Ein Bericht des NDR-Medienmagazins ZAPP.



https://www.youtube.com/watch?v=EpHF7Ka0NOg



Georg Streiter, ehemaliger BILD Politik-Chef und stellvertretender Regierungssprecher von Angela Merkel, sagt:

„Es geht nicht um Information, sondern um Meinung.“ „Sie berichten nicht über den Stammtisch, sie sind der Stammtisch.“ „Es ist ein Verdienst der BILD-Zeitung, dass sie AfD-Politiker nie groß rausbringt, aber sie sprechen die Sprache der AfD.“







Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

