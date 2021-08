Hauptmenü Start





SPD liegt jetzt auch in Berlin auf Platz 1 geschrieben von: Redaktion am 25.08.2021, 12:58 Uhr

paperpress592 In der Forsa-Umfrage vom 24.08. überholte bei einer Umfrage zur Bundestagswahl die SPD die CDU mit 23 zu 22 Prozent (Grüne 18 Prozent).



Auch für die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus liegt die SPD jetzt mit 22 Prozent vor den Grünen mit 18 und der CDU mit 16 Prozent.

FDP 9, Linke 16, AfD 12 Prozent.

Durchgeführt wurde die Umfrage online von INSA im Auftrag der BILD Zeitung vom 16. bis 23. August 2021 unter 1.000 Teilnehmenden.



Mit Spannung wir heute noch die Umfrage von Infratest dimap zur Abgeordnetenhauswahl erwartet, die die Berliner Abendschau und die Berliner Morgenpost in Auftrage gegeben haben. rbb Abendschau 19:30 Uhr.





Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

