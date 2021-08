Hauptmenü Start





Erfolgreiche HerzFahrt geschrieben von: Redaktion am 20.08.2021, 07:39 Uhr

paperpress592 Auch in diesem Jahr konnte die Herz-Fahrt der PSD-Bank nicht auf dem Tempelhofer Feld stattfinden. Alternativ wurden die Radler gebeten, sich allein beziehungsweise in Teams auf den Weg zu machen. Dank modernster Technik konnten zwischen dem 8. und 15. August die gefahrenen Kilometer gemessen werden. Man besorgte sich eine Startnummer, lud die Changers-App aufs Smartphone, gab als Kennwort „Herz“ ein und registrierte sich. Dann nur noch die Streckenerfassung starten und losradeln.



Die App registrierte jeden gefahrenen Kilometer, für den die PSD Bank 25 Cent an die Klinik für Angeborene Herzfehler am Deutschen Herzzentrum Berlin spendete. Das Ziel war 50.000 Euro für den guten Zweck. Dieses Ziel wurde erreicht und mit 54.672 Euro deutlich übertroffen. Am Donnerstag, dem 19. August 2021, überreichte die Vorstandssprecherin der PSD Bank, Grit Westermann, den Scheck an den Direktor der Klinik für Angeborene Herzfehler – Kinderkardiologie – Prof. Dr. Felix Berger. Das Geld wird in die Arbeit einer Fachkraft zur psychologischen Betreuung der kleinen Patienten und ihrer Familien investiert.



„Jeder von uns hat die HerzFahrt-Woche anders verbracht und freut sich am Ende über das Erreichte. Das Resümee lautet: wir haben bei fast allen unseren Erwartungen, Hoffnungen, Schätzungen richtig gelegen :-) Aus einem Funken (eigentlich sind wir mindestens eine Fackel, eine große Fackel) ist ein Feuer geworden, ein Feuer der Begeisterung und der Unterstützung in vielen Kreisen der Gesellschaft.“, schreibt begeistert PSD Banker Thomas Biersack, der gemeinsam mit seinem Kollegen Peter Heimann das Projekt betreut, in einer Mail an die Teilnehmenden. Alle wünschen sich eine Rückkehr auf das Tempelhofer Feld unter Einbeziehung der positiven Effekte einer App.



1.956 Fahrradfahrende haben in 51 Teams teilgenommen. 6.497 Euro (= 25.988 km) kamen allein im Warm-up zusammen und in der HerzFahrt-Woche wurden 192.790 Kilometer zurückgelegt, was 48.175 Euro entspricht. Quelle: PSD Bank



Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

