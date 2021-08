Hauptmenü Start





So schnell kann es gehen geschrieben von: Redaktion am 20.08.2021, 06:11 Uhr

paperpress592 Selten werden Politiker gewählt, weil sie so toll sind. Eher ist es so, dass ihre Beliebtheitswerte dar-aus resultieren, dass die Mitbewerber so schlecht sind. Davon profitiert der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Die Performance des Unions-Kandidaten Armin Laschet und der Grünen Annalena Baerbock ist denkbar schlecht. Beide Parteien sind am Verzweifeln, hätten sie doch in ihren Reihen bessere Kandidaten gehabt. Die Union den lautstarken Bayern und Freund aller Stammtische Markus Söder und die Grünen den attraktiven und Schwiegermutter-Schwarm Robert Habeck. Doch fünf Wochen vor der Wahl, ist anders als beim Fußball, kein Spieler-Wechsel mehr möglich.



Könnten wir unseren Kanzler oder unsere Kanzlerin direkt wählen, sähe nach dem ARD-Deutschlandtrend von Infratest dimap die Lage so aus: Olaf Scholz 42 Prozent + 6 zur vorangegangenen Umfrage vom 5. August. Armin Laschet 16 Prozent -4 und Annalena Baerbock 12 Prozent -4.



In den vier gleichzeitig veröffentlichten, aber zu unterschiedlichen Zeiten erhobenen Umfragen, ist ein Trend erkennbar, nämlich der bestenfalls dritte Platz für die Grünen. Ausgenommen bei Allensbach haben sich CDU/CSU und SPD bis auf zwei bzw. einen Punkt angenähert.



Eine Sorge treibt die Union ebenso wie die SPD um. Welche Auswirkungen könnte das Afghanistan-Drama auf den Wahlausgang haben. Im ARD-Deutschlandtrend heißt es dazu: „Etwa die Hälfte der Bundesbürger stellt das Engagement der deutschen Soldaten rückblickend nicht grundsätzlich in Frage. 41 Prozent vertreten die Meinung, dass der Einsatz richtig war, allerdings auch hätte fortgesetzt werden müssen. Hinzu kommen zehn Prozent, die den Einsatz ebenfalls als richtig bezeichnen, den vorgenommen Rückzug aus Afghanistan aber eben-so unterstützen. Für 40 Prozent war der Einsatz dagegen von vornherein ein Fehler.“ Die Auftritte von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Außenminister Heiko Maas (SPD), Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) sind zwar grottenschlecht, haben aber bislang keine Auswirkungen auf die Umfragewerte. Vielleicht liegt es daran, dass Merkel und Seehofer nach der Wahl am 26. September ohnehin ihren Ruhestand antreten. Kaum vorstellbar, dass die SPD noch einmal Maas ins Kabinett beruft, ebenso die Union nicht Kramp-Karrenbauer. Die Argumente möchte man gar nicht hören, was sie qualifizieren würde, zumal jetzt Stück für Stück belegt wird, dass unsere Geheim-dienste schon vor Wochen vor dem Chaos gewarnt haben, das jetzt in Afghanistan eingetreten ist. Wozu hat man die Dienste, wenn man nicht auf sie hört?



Jetzt schon Spekulationen darüber anzustellen, aus welchen Parteien eine künftige Bundesregierung bestehen könnte, ist zu früh. Beobachten wir also weiterhin die Lage.



Und in Berlin? Auch wir dürfen unser Parlament neu wählen. Die aktuelle Umfrage stammt vom 13. August. Im Auftrage des „Hauptstadtbriefes“ hat Forsa vom 5. bis 10. August 2.007 Wahlberechtigte telefonisch befragt: CDU 17%, SPD 21%, Grüne 21%, FDP 7%, Linke 14% und AfD 10%. Der Deutschland-Trend schlägt also auf Berlin durch. Auch hier ist es zu früh für die Kandidatinnen von SPD und Grünen sich schon zur Siegerin zu erklären. Die Umfragen zeigen, wie schnell es gehen kann, dass sich die Werte verändern.



Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

