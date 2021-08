Hauptmenü Start





Fantastisches Finale von Young Euro Classic geschrieben von: Redaktion am 16.08.2021, 07:42 Uhr

paperpress592 Mit einem fantastischen Finale endete die 22ste Ausgabe des Festivals Young Euro Classic am Abend des 15. August im und vor dem Konzerthaus. Was dort geschah, ist mit den nüchternen Worten „Konzertabend“ nicht zu beschreiben. Es war eine Party, die das Orquesta del Lyceum de la Habana auf die Bühne zauberte. Und Partymeisterin war Sarah Willis, die als Hornistin der Berliner Philharmoniker dort in den hinteren Reihen des Orchesters angesiedelt ist. An diesem Abend stand sie vorn an der Rampe und im Mittelpunkt der Show. Sie ist nicht nur eine hervorragende Musikerin, sondern auch eine exzellente Entertainerin.



Vor zehn Jahren hatte Iván Fischer, der frühere Chefdirigent des Konzerthauses, für Young Euro Classic eine Hymne komponiert, die seitdem am Anfang jedes Konzerts in unterschiedlicher Instrumentierung zu hören ist. Für das Konzert am 15. August hatte Yuniet Lombida Prieto, ein Arrangement für das ganze Orchester geschrieben. Das war eine der schönsten Interpretationen bislang und gab gleich den Ton für das Kommende an.



Mozarts Musik stand im Mittelpunkt der Konzertshow, bei der alle Musikerinnen und Musiker, abgesehen von denen am Bass und Cello, im Stehen musizierten. Dadurch war das Orchester ständig in rhythmischer Bewegung, was normaler Weise nur dem Dirigenten, an diesem Abend José Méndez Padrón, vorbehalten bleibt. An einigen Stellen holte ihn Sarah Willis vom Podium, um mit ihm zu tanzen.



Mit der Ouvertüre zu „Die Entführung aus dem Serail”, begann der Abend, noch ohne Sarah Willis. Ab Mozarts Hornkonzert war sie vom Podium nicht mehr wegzubekommen. Sie moderierte das Konzert und kündigte nicht nur die nächsten Werke an, sondern erwähnte auch die Beiträge der einzelnen Musikerinnen und Musiker zum Gelingen des Abends. Einer von vielen Höhepunkten war zweifelsohne die Interpretation von Edgar Oliviero zu Mozarts „Kleiner Nachtmusik.“ Mozart hätte es vermutlich gefallen. Moisés Simons kubanischer Welthit aus dem 1930er Jahren, El Manisero, durfte bei diesem Konzert nicht fehlen, in einem neuen Arrangement von Jorge Aragón.



Nach der Zugabe war noch lange nicht Schluss. Sarah Willis wies auf die CD zum Konzert hin, von deren Erlös ein Euro für die Anschaffung neuer Instrumente für das Orchester verwendet wird.



Diese CD konnten die Gäste auf dem Gendarmen-markt erwerben, und natürlich spielten und tanzten einige Musikerinnen und Musiker weiter. Es war ein wenig so wie früher, als es noch das traditionelle Fest von Young Euro Classic auf dem Gendarmen-markt gab. Und rbb24 schaltete sich live dazu.



Besser hätte der Abschluss von Young Euro Classic in diesem Jahr nicht sein können. Gerade in einer Saison, wo Festspielleiterin Gabriele Minz und ihr Team sehr viel improvisieren musste, weil einige Orchester, Corona bedingt, nicht anreisen konnten und B-Pläne aus der Schublade gezaubert werden mussten. Das kubanische Partyvolk zieht nun weiter in Richtung Norden, wo das Konzert am Mittwoch in der Elbphilharmonie erneut aufgeführt wird.



Young Euro Classic ist am Gendarmenmarkt wieder vom 5. bis 21. August 2022 zu erleben.



Ed Koch



Und hier noch ein paar Informationen über Sarah Willi und das Orchester.



Seit 2001 ist Sarah Willis Mitglied der Horngruppe bei den Berliner Philharmonikern; zuvor hatte sie zehn Jahre in der Staatskapelle Berlin gespielt. Geboren im US-Staat Maryland, verbrachte die Musikerin ihre Kindheit – ihr Vater war Auslandskorrespondent – in Tokio, Moskau und London. Dort begann sie als 14-Jährige mit dem Hornspiel und studierte später an der Guildhall School of Music.



In den vergangenen Jahren ist Sarah Willis vielfach als Solistin aufgetreten und hat nicht nur das Soloalbum Horn Discoveries, sondern auch gemeinsam mit ihren Berliner Hornkollegen die CDs Opera! und Four Corners! herausgebracht. Außerdem engagiert sie sich intensiv in den Jugendprojekten der Philharmoniker, vor allem in den Familienkonzerten.



Als begeisterte Anhängerin sozialer Medien interviewt Willis regelmäßig Dirigenten und Solisten für das hauseigene Internetportal und wirbt auf Facebook für ihr Instrument. Sie betreibt eine erfolgreiche Reihe von Online-Interviews, bekannt als “Horn Hangouts”, und moderiert die Klassiksendung Sarah’s Music für Deutsche Welle TV. 2017 reiste Sa-rah Willis erstmals nach Kuba und lernte dort das Orquesta del Lyceum de la Habana kennen, mit dem sie das Projekt „Mozart y Mambo“ initiierte.



www.sarah-willis.com



Als Teil der Cuban-European Youth Academy waren viele der jungen kubanischen Musikerinnen und Musiker bereits beim Festival 2017 zu Gast in Berlin, jetzt kehrten sie als selbstständiges Orchester zu-rück. 2009 wurde das Orquesta del Lyceum de la Habana aus Studierenden des Konservatoriums in Kubas Hauptstadt gegründet und zählt heute zu den führenden Ensembles des Landes.



Ziel des Orchesters ist es, das musikalische Erbe des Landes zu bewahren und zugleich Wege für zukünftige Komponisten zu ebnen. 2016 entstand die CD Mozart in Havana zusammen mit der Pianistin Simone Dinnerstein; dieses Album wurde erstmals bei einer USA-Tournee vorgestellt, bei der das kubani-sche Jugendorchester in New York, Boston, Philadelphia, Washington und Miami auftrat. Die szenische Aufführung von Mozarts Oper La clemenza di Tito in Havanna und Washington 2019 ist ein weiterer Höhepunkt in der noch jungen Geschichte des Orchesters, ebenso wie die CD-Produktion Mozart y Mambo mit Sarah Willis, die im Sommer 2020 ein weltweiter Erfolg wurde.



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

