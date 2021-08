Hauptmenü Start





Klassik meets Jazz geschrieben von: Redaktion am 15.08.2021, 07:35 Uhr

paperpress592 „Klassik meets Jazz“ ist im Laufe der Jahre zum festen Bestandteil im Programm von Young Euro Classic geworden. Wir erinnern uns an spektakuläre Konzerte, bei denen vor allem Nils Landgren mit seiner roten Posaune Musikerinnen und Musiker um sich auf dem Podium versammelte.



In diesem Jahr erlebten wir drei Ensembles, die teils für sich allein, teils zusammen musizierten; das Clara Haberkamp Trio in der Besetzung Klavier, Bass und Schlagzeug, die Vocal-Band In June, bestehend aus vier großartigen Stimmen, und das Pacific Quintet, fünf Musikerinnen und Musiker aus fünf Ländern mit fünf Instrumenten; Flöte, Oboe, Klarinette, Fagott und Horn.



Das Motto des Abends war angelehnt an den US-amerikanischen Dichter Walt Whitman (1819-1892), „The orchestra whirls me wider than Uranus flies.“ „Das Orchester wirbelt mich weiter, als Uranus fliegt.“ Und Uranus, siebter Planet unseres Sonnensystems, ist mit rund drei Milliarden Kilometern ziemlich weit weg von uns geflogen. Voyager 2 benötigt für einen Besuch bei ihm neun Jahre. Das Konzert dauerte 90 Minuten.



In der Programmankündigung heißt es: „Pianistin und Komponistin Clara Haberkamp nimmt für diesen Abend Dichter Walt Whitman beim Wort und wird das Publikum mit einem musikalischen Wirbel-wind erfrischen.“ Wir erlebten zwölf exzellente Künstlerinnen und Künstler und eine beeindrucken-de Musik. Den Wirbelwind spürte man vor allem, wenn Mareike Wiening ihr Schlagzeug bearbeite-te. Ansonsten empfand ich die Musik an diesem Abend etwas zu melancholisch. Das Clara Haberkamp Trio begann den Abend mit dem Stück: „Mein Herz ist unterwegs“. Unterwegs zum Publikum, denn die Chemie zwischen denen auf der Bühne und dem Publikum im Parkett und auf den Rängen stimmte von Anfang an, die Herzen flogen sich sozusagen gegenseitig zu.



Und dann folgte etwas ganz Außergewöhnliches, für mich das Highlight des Abends, ohne damit die an-deren Werke schmälern zu wollen. Iván Fischer, ehemaliger Chefdirigent des Konzerthauses am Gendarmenmarkt, komponierte für Young Euro Classic vor langer Zeit eine Hymne, mit der seitdem jedes Konzert beginnt. Natürlich immer in verschiedenen Formationen, mal nur ein paar Geiger, mal einige Bläser, mal das ganze Orchester. Es hätte sich vermutlich gelohnt, all diese Interpretationen auf eine CD zu pressen. Beim Konzert am 14. August erklang die Hymne nicht zu Beginn, sondern als zweites Stück. Clara Haberkamp (Klavier), Oliver Potratz (Bass) und Mareike Wiening (Schlag-zeug), lieferten die bisher längste und ungewöhnlichste Interpretation der Hymne ab, wenn auch stark verfremdet. Die Grundmelodie erkannte man lediglich in Zwischentönen des Klaviers. Grandios.



Die Beschreibung des Konzerts im Programmheft überforderte den schlichten Musikliebhaber. „Das hochgelobte Pacific Quintet eröffnet mit der Darbietung von Darius Milhauds Werk La cheminée du roi René einen Dialog zwischen Polytonaler Harmonik und improvisatorischer Interpretation, wie es das Klaviertrio von Clara Haberkamp par excellence beherrscht.“ „Polytonaler Harmonik und improvisa-torischer Interpretation“, also was für Kenner.



„Zusammen mit dem progressiven Vokalensemble In June werden die Ensembles sowohl Haberkamps kompositorische Werke für Large Ensemble als auch Gedichtvertonungen der Sängerin und Komponistin Fama M’Boup mit Texten des amerikanischen Poe-ten interpretieren.“ Ich gebe zu, keine Vorstellung davon gehabt zu haben, was mich erwartet. Diese Musik muss man sehr mögen, um sie genießen zu können. Walt Whitman hätte sich vermutlich gefreut, seine Texte in dieser musikalischen Form hören zu können.



In dieser Zusammensetzung werden wir die drei Ensembles vermutlich selten erneut erleben. Auf der nächsten Seite möchten wir Ihnen die drei Gruppen etwas näher vorstellen. Falls Ihnen in den Programmen der Spielstätten diese Namen mal wieder begegnen, gehen Sie hin, es lohnt sich.



Heute folgt das große Finale von Young Euro Classic 2021. Um 11 und um 20 Uhr heißt es „Mozart y Mambo“, „Mozart und Mambo“, das Erfolgsprojekt der Hornistin Sarah Willis mit dem Havana Lyce-um Orchestra. Da wird es im Konzertsaal vermutlich heißer als die angekündigten Außentemperaturen von 22 bis 24 Grad.

Ed Koch



Clara Haberkamp



Leben und Musik sind eins – so lautet das kreative Motto der Jazzpianistin, Komponistin und Bandleaderin Clara Haberkamp. Mit ihrem Trio, mit dem sie seit über zehn Jahren erfolgreich unterwegs ist, bringt die 32-Jährige diese sehr persönliche Musik zum Leuchten. Dabei ist die Wahl-Berlinerin breit aufgestellt: Neben ihrem Trio tourt sie auch mit dem David Friedman Generations Quartet und begleitet die Liedermacherin Susanne Betancor und den Sänger und Schauspieler Gustav Peter Wöhler auf deutschlandweiten Konzertreisen. Nach vier weiteren Alben unter eigenem Namen, darunter das Album „Orange Blossom“, das 2017 für den ECHO Jazz nominiert war, kommt im August 2021 ihr neuestes Album „Reframing The Moon“ heraus. Als Tochter eines Saxofonisten im westfälischen Unna geboren, zog es Clara Haberkamp nach frühen Erfolgen bei Jugend jazzt, Jugend musiziert und im NRW-Jazzorchester ab 2009 zum Musikstudium nach Berlin und Hamburg. Heute ist sie außerdem Lehr-beauftragte im Fach Improvisierte Liedbegleitung an der Universität der Künste Berlin sowie im Fach Tonsatz an der Filmuniversität Babelsberg.



In June



Die junge Jazz Vocal-Band „In June“ wurde erst kürzlich gegründet und versammelt vier aufstreben-de Jungtalente, die sich im Jazz Institut Berlin begegnet sind.



Nach ihrem Jazzstudium in Dresden, zog es Fama M’Boup in ihre Heimat Berlin, wo es sie jedoch nicht lange hielt. In Kopenhagen lebend, erforschte sie die zeitgenössische Musik, Electronics und ihren eigenen Kompositionsstil, blieb jedoch ihrem Instrument, der Stimme, treu. Sie begann für ihr neuestes Projekt „in June“ zu schreiben, als sie während einer Pandemie in Berlin festsaß – gleich vier Stimmen im Kopf. Die Stücke beschäftigen sich mit Emotionen. „Ehrlicher geht es im Moment nicht. Und das ist gerade mein Element, aber keine Therapie-stunde. Es ist ein Erforschen“, sagt sie und hat recht! „in June“ beginnt mit uns als Menschen und verbindet Verlangen mit Verlust und Walt Whitman mit Rilke. „in June“ klopft an und fragt: was ist mit Deinen Emotionen? Wohin hast Du sie gedrängt? Fama M’Boup – Arrangement, Gesang, Liv Sindler – Gesang, Anna-Lucia Rupp – Gesang, Moritz Klatt – Gesang. Foto: Fame M‘Boup



Pacific Quintett



Erstmals trafen sich die Musikerinnen und Musiker des Pacific Quintet auf dem von Leonard Bern-stein gegründeten Pacific Music Festival in Sapporo, Japan. Inspiriert von dem interkulturellen Austausch und dem respektvollen Umgang miteinander, der beim Pacific Music Festival gelebt wird, entschlossen sich die fünf jungen Musiker, den Geist Bernsteins auch über das Festival hinaus zu tragen, und gründeten in Berlin das Pacific Quintet. Sie kommen aus fünf verschiedenen Ländern: Aliya Vodovozova (Flöte) aus Russland, Fernando Martinez Zavala (Oboe) aus Honduras, Liana Leßmann (Klarinette) aus Deutschland, Kenichi Furuya (Fagott) aus Japan und Haeree Yoo (Horn) aus Südkorea.



Die Musiker absolvierten ihre Ausbildung an der Hochschule für Musik Hanns Eisler, an der Universität der Künste sowie der Karajan-Akademie der Berliner Philharmoniker. Seit dem Sommersemester 2020 studiert das Pacific Quintet als Ensemble in der Kammermusikklasse von Martin Spangenberg an der Hochschule für Musik Hanns Eisler. Im Frühjahr 2021 wurden sie als 1. Preisträger des renommierten Wettbewerbes des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft ausgezeichnet. Quelle: Young Euro Classic



