Grüße aus Moritzburg geschrieben von: Redaktion am 14.08.2021, 09:00 Uhr

paperpress592 Kennen Sie Moritzburg? Moritzburg ist eine kleine Gemeinde in Sachsen mit rund 8.400 Einwohnern und einer Größe von 46,92 km2. Die Gemeinde liegt rund 17 km nördlich von Dresden. Moritzburg ist groß genug, um Heimat eines hervorragenden jungen Orchesters zu sein. Am 13. August waren die Musikerinnen und Musiker zu Gast bei Young Euro Classic. Erst seit einer Woche besteht diese Formation. Unglaublich, welche Leistung die jungen Leute abgeliefert haben. Vor allem, wenn man bedenkt, welche Werke sie vorgetragen haben. Die „energie-geladene“ Zweite Symphonie von Robert Schumann und das berühmte Tripelkonzert für Klavier, Violine, Violoncello und Orchester von Ludwig van Beethoven. Als Zugabe erklang eine Ouvertüre von Rossini.





Auf dem Dirigentenpodest stand der Katalane Josep Caballé Domenech. Das Beethovensche Triple bestand aus dem in den USA geborenen Kevin Zhu (Violine), dem Berliner Jan Vogler (Violoncello) und dem Venezolaner Sergio Tiempo (Klavier).



Seit seinem ersten Auftritt im Jahr 2008 kommt das Moritzburg Festival Orchester in diesem Sommer bereits zum vierten Mal zu Young Euro Classic. 1996 gründete eine Gruppe von Musikern um den Cellisten Jan Vogler das Moritzburg Festival, als dessen Hauptspielstätte das barocke Schloss Moritzburg bei Dresden dient.



Seit 2006 ist die Moritzburg Festival Akademie fester Bestandteil des Festivals. In diesen Jahren hat die Akademie einen hervorragenden Ruf als internationale, innovative und kreative musikalische „Werkstatt“ erlangt. Nach einem strengen Auswahl-verfahren werden jedes Jahr etwa 40 hochtalentierte Musikstudentinnen und -studenten aus aller Welt im Alter von 16 bis 26 Jahren nach Moritzburg ein-geladen. Ergänzend zu den täglichen Orchesterproben mit dem Chefdirigenten Josep Caballé Domenech erarbeiten die Studenten auch unter-schiedlichste Kammermusikwerke; hier liegt die künstlerische Leitung bei der Geigerin und Ehefrau Voglers, Mira Wang.



An diesem Wochenende schließt sich für Young-Euro-Classic 2021 der Vorhang. Noch drei Konzerte und eine Gesprächsveranstaltung laden an den Gendarmenmarkt ein.



Samstag, 14. August 2021



Klassik meets Jazz International



„The orchestra whirls me wider than Uranus flies.“ (Walt Whitman) Die Pianistin und Komponistin Clara Haberkamp nimmt den Dichter beim Wort und wird das Publikum mit einem musikalischen Wirbelwind erfrischen. Das Pacific Quintet eröffnet mit Darius Milhauds Werk „La cheminée du roi René“ einen Dialog zwischen polytonaler Harmonik und improvi-satorischer Interpretation, wie es Clara Haber-kamps Trio par excellence beherrscht. Zusammen mit dem Vokalensemble In June werden sowohl Haberkamps Werke als auch Gedichtvertonungen von Fama M’Boup interpretiert.



Sonntag, 15. August 2021



Orquesta del Lyceum de La Habana Kuba

mit zwei Konzerten, um 11 und um 20 Uhr



„Mozart y Mambo“ – das klingt nicht nur gut, son-dern es bringt das Programm des Havana Lyceum Orchestra präzise auf den Punkt. 2018 waren die jungen Kubanerinnen und Kubaner bereits als Teil eines Orchesterprojekts bei Young Euro Classic zu Gast, jetzt wollen sie zeigen, dass sie es auch allein können!



Das Programm beginnt mit Mozarts meisterhafter Ouvertüre zu „Die Entführung aus dem Serail“. Das Orchester erhält musikalische Unterstützung durch die philharmonische Hornistin Sarah Willis, die eines der stimmungsvollen Hornkonzerte Mozarts blasen wird. Bei all dem kommt das kubanische Tempe-rament an diesem Festivalabend dennoch nicht zu kurz: Mozarts Rondo alla turca wird kurzerhand zum Rondo alla Mambo, Edgar Oliveiro steuert zu Ehren der Berlinerin einen Sarahnade Mambo bei, die jun-ge Geigerin Jenny Peña Campo, die bereits 2018 das Publikum bei Young Euro Classic hinriss, hat einen Samba Son arrangiert – und bei populären Stücken wie El Manisero und Dos Gardenias para tí dürfte die Stimmung im Saal des Konzerthauses endgültig überschäumen!





Europa – Meine Heimat? Meine Zukunft?



Sonntag, 15. August 2021 16:00 Uhr

Gedichte und Essays von Berliner Jugendlichen

Bei Young Euro Classic spielt die Zukunft –

Hier und heute spricht sie!



Was halten Jugendliche von Europa? Verstehen sie darunter nur grenzenlose Reisefreiheit – oder doch vielleicht die Zukunft? Symbolisiert es für sie Frie-den, Demokratie und Zusammenarbeit oder eher Bürokratie und Verwaltungschaos? Auch 2021 haben wir nachgefragt: Junge Berliner Oberschüler_innen haben ihre Ansichten in unserer Ideenwerkstatt künstlerisch umgesetzt. Von Gedichten über Essays bis zu eindrucksvoller Slam-Poetry ist alles dabei. Präsentiert werden die Texte von Boris Aljinovic und Olivia Marei.



www.young-euro-classic.de











Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

