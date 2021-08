Hauptmenü Start





Young Euro Classic auf der Zielgeraden geschrieben von: Redaktion am 11.08.2021, 06:35 Uhr

paperpress592 Nach dem O/Modernt New Generation Orchestra aus Schweden mit Hugo Ticciati, Violine, und Mezzosopranistin Luciana Mancini, am 8. August und dem Schleswig-Holstein Festival Orchester am 9. August, u.a. mit der wunderbaren 5. Symphonie von Tschaikowski, gab es am 10. August eine unfreiwillige Pause im Programm, weil Jong Metropole aus den Niederlanden nicht anreisen konnten.



Bis zum 15. August geht es jetzt am Gendarmen-markt weiter mit den folgenden Konzerten:



Mittwoch, 11. August 2021



LGT Young Soloists International



Das ist ein Programm für die Neugierigen unter den Fans von Young Euro Classic! Und zugleich eine Hommage an Astor Piazzolla, den Erfinder des Tango Nuevo, der in diesem Jahr seinen 100. Geburts-tag gefeiert hätte. Zugleich ist es auch das Festivaldebüt für ein junges und hochambitioniertes Streicher-Ensemble, die LGT Young Soloists mit Sitz in der Schweiz, deren Mitglieder aus 15 Nationen zusammenkommen.



Nachdem sie letztes Jahr mit ihrer CD Beethoven Recomposed für Aufsehen gesorgt haben, stellen sie nun bei ihrem Auftritt im Berliner Konzerthaus Piazzollas temperamentvolle Neuschöpfung der Vier Jahreszeiten in den Mittelpunkt. Zwei Novitäten aus dem 21. Jahrhundert rahmen diesen Zyklus ein: das erste Klavierkonzert aus dem Jahr 2000 des US-Amerikaners Philip Glass, der sich dabei von Volksmusik aus Tirol inspirieren ließ, und als Uraufführung ein Concerto grosso des russischen, heute in Kanada lebenden Komponisten Airat Ichmouratov. Also viel Neues zum Entdecken!



Donnerstag, 12. August 2021



Russisch-Deutsche MusikAkademie



Russische Musik und russische Künstler dürfen beim Festival Young Euro Classic nicht fehlen! Als pandemiebedingte Alternative für das Chelyabinsk Sym-phony Orchestra bestreitet nun die Russisch-Deutsche MusikAkademie ein Konzert, das zwei höchst beliebte Werke des russischen Repertoires bietet, dazu als Deutsche Erstaufführung ein Werk des bei vielen internationalen Festivals ausgezeichneten Komponisten Aleksander Khubeev. In der Russisch-Deutschen MusikAkademie treffen sich seit 2012 junge russische und deutsche Musikerinnen und Musiker zu ausgewählten Projekten, die als Brücken-schlag zwischen beiden Ländern angelegt sind. Beim Konzert von Young Euro Classic macht das Streichsextett Souvenir de Florence den Anfang, dem Tschaikowski nur eine kleine italienische Note, ansonsten aber einen durch und durch russischen Charakter gab. Danach verbinden sich zwei Streichquartette und Klavier zu Khubeevs Game Over; den brillanten Abschluss bietet das temperamentsprühende erste Klavierkonzert des 27-jährigen Schostakowitsch, bei dem eine Solotrompete für das Salz in der musikalischen Suppe sorgt.



Freitag, 13. August 2021



Moritzburg Festival Orchester International



Moritzburg und Jan Vogler, das gehört untrennbar zusammen. Seit der weltberühmte Cellist 1993 mit zwei gleichgesinnten Musikern das Moritzburg Festival gründete, hat es sich schnell zu einem international renommierten Kammermusiktreffen gemausert, das durch das Moritzburg Festival Orchester noch an zusätzlicher Attraktivität gewonnen hat. Mehr als einmal sind die Moritzburger schon mit großem Erfolg bei Young Euro Classic zu Gast gewesen, immer mit betont klassischer Note. So auch 2021, wenn Beethovens selten zu hörendes Tripelkonzert für Violine, Violoncello, Klavier und Orchester im Mittelpunkt steht – natürlich mit Jan Vogler am Cello. Zur romantischen Einstimmung vorweg gibt es Schumanns energiegeladene Zweite, am Pult steht der Katalane Josep Caballé-Domenech, der seit 2018 als Chefdirigent des Moritzburg Festival Orchesters fungiert.



Samstag, 14. August 2021



Klassik meets Jazz International



„The orchestra whirls me wider than Uranus flies.“ (Walt Whitman) Die Pianistin und Komponistin Clara Haberkamp nimmt den Dichter beim Wort und wird das Publikum mit einem musikalischen Wirbelwind erfrischen. Das Pacific Quintet eröffnet mit Darius Milhauds Werk „La cheminée du roi René“ einen Dialog zwischen polytonaler Harmonik und improvisatorischer Interpretation, wie es Clara Haberkamps Trio par excellence beherrscht. Zusammen mit dem Vokalensemble In June werden sowohl Haberkamps Werke als auch Gedichtvertonungen von Fama M’Boup interpretiert.



Sonntag, 15. August 2021



Orquesta del Lyceum de La Habana Kuba

mit zwei Konzerten, um 11 und um 20 Uhr



„Mozart y Mambo“ – das klingt nicht nur gut, sondern es bringt das Programm des Havana Lyceum Orchestra präzise auf den Punkt. 2018 waren die jungen Kubanerinnen und Kubaner bereits als Teil eines Orchesterprojekts bei Young Euro Classic zu Gast, jetzt wollen sie zeigen, dass sie es auch allein können!



Das Programm beginnt mit Mozarts meisterhafter Ouvertüre zu „Die Entführung aus dem Serail“. Das Orchester erhält musikalische Unterstützung durch die philharmonische Hornistin Sarah Willis, die eines der stimmungsvollen Hornkonzerte Mozarts blasen wird. Bei all dem kommt das kubanische Temperament an diesem Festivalabend dennoch nicht zu kurz: Mozarts Rondo alla turca wird kurzerhand zum Rondo alla Mambo, Edgar Oliveiro steuert zu Ehren der Berlinerin einen Sarahnade Mambo bei, die junge Geigerin Jenny Peña Campo, die bereits 2018 das Publikum bei Young Euro Classic hinriss, hat einen Samba Son arrangiert – und bei populären Stücken wie El Manisero und Dos Gardenias para tí dürfte die Stimmung im Saal des Konzerthauses endgültig überschäumen!



Europa – Meine Heimat? Meine Zukunft?



Sonntag, 15. August 2021 16:00 Uhr

Gedichte und Essays von Berliner Jugendlichen

Bei Young Euro Classic spielt die Zukunft –

Hier und heute spricht sie!



Was halten Jugendliche von Europa? Verstehen sie darunter nur grenzenlose Reisefreiheit – oder doch vielleicht die Zukunft? Symbolisiert es für sie Frieden, Demokratie und Zusammenarbeit oder eher Bürokratie und Verwaltungschaos? Auch 2021 haben wir nachgefragt: Junge Berliner Oberschüler_innen haben ihre Ansichten in unserer Ideenwerkstatt künstlerisch umgesetzt. Von Gedichten über Essays bis zu eindrucksvoller Slam-Poetry ist alles dabei. Präsentiert werden die Texte von Boris Aljinovic und Olivia Marei.



www.young-euro-classic.de











Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

