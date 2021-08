Hauptmenü Start





Frühlingsklänge aus Rumänien geschrieben von: Redaktion am 08.08.2021, 09:20 Uhr

paperpress592 Farbenfroh und frühlingshaft präsentierte sich das Nationale Jugendorchester Rumäniens mit seinem sympathischen Dirigenten Cristian Mandeal. Die Damen in bunten Abendkleidern und die Herren in verschiedenen farbigen Fliegen.





Die Konzertpaten sind in diesem Jahr nur auf der Internetseite als Video zu sehen und zu hören. Aus Spanien, mit ungebügeltem Hemd und ohne Windschutz am Mikrophon, meldet sich Jörg Thadeusz zu Wort. Hörenswert: www.young-euro-classic.de



Der Abend begann mit „Drei Stücke für Streichorchester“ von Constantin Silvestri. Es folgte Dmitri Schostakowitschs Klavierkonzert Nr. 2 F-Dur mit dem genialen Daniel Ciobanu am Klavier. Dass er eine fulminante Zugabe geben musste, versteht sich von selbst. Das Hauptwerk des Abends war Robert Schumanns „Frühlingssymphonie“. Mitten im Sommer zeigte sich das Wetter nicht annähernd frühlingshaft. Leidtragende waren die Gäste auf dem Platz, die erneut Regen ertragen mussten. Am Ende sehr viel Applaus für das Orchester und seinen Dirigenten. Zwei Zugaben rundeten diesen wunderschönen Abend ab. Zu den Besuchern im Konzerthaus gehörte auch Dr. Eckard von Hirschhausen mit seiner Familie.



Robert Schumanns Sinfonie Nr. 1 B-Dur, von ihm selbst Frühlingssinfonie genannt, entstand innerhalb von nur vier Januartagen des Jahres 1841. Schumann sagte, das Werk sei „in feuriger Stunde geboren“ und er sei „ganz selig gewesen“ über diese Arbeit: „Ich schrieb die Sinfonie, wenn ich sagen darf, in jenem Frühlingsdrang, der den Menschen wohl bis in das höchste Alter hinreißt und in jedem Jahr von neuem überfällt. Schildern, malen wollte ich nicht; dass aber eben die Zeit, in der die Sinfonie entstand, auf ihre Gestaltung, und dass sie grade so geworden, wie sie ist, eingewirkt hat, glaube ich wohl.“ Die Frühlingstimmung übertrug sich ins Konzerthaus.



Es ist erst dreizehn Jahre alt, aber nicht wenige Fachleute erklären es bereits zu einem der besten Orchester Rumäniens – wenn nicht zum Besten überhaupt. Von den Qualitäten des Nationalen Jugendorchesters Rumäniens konnten sich die Besucher von Young Euro Classic bereits 2012, 2014, 2018 und 2019 überzeugen. Dies liegt vor allem an der glänzenden Aufbauarbeit des erfahrenen Dirigenten Cristian Mandeal, der den jungen Musikern zwischen 18 und 28 nicht nur technisches Knowhow, sondern auch die Begeisterung am Musizieren vermittelt.



Bezeichnend für das hohe Niveau ist auch die mehrfache Einladung zum renommierten George Enescu Festival in Bukarest. Darüber hinaus stehen bereits Auftritte in Rom, Paris, Brüssel, Wien und Istanbul sowie bei den Festivals in Ravello und Aix-en-Provence zu Buche. 2019 gab das Orchester zudem sein Debüt in der Elbphilharmonie Hamburg. Während sich die erste CD-Produktion des Nationalen Jugendorchesters rumänischen Komponisten widmete, bot die zweite CD mit dem Titel Trans-Europa Express Werke von Grieg über Fauré bis hin zu Tschaikowski und Chatschaturjan.



Der rumänische Dirigent Cristian Mandeal, Jahrgang 1946, absolvierte ein Studium an der Musikakademie in Bukarest, bevor er seine Ausbildung bei Herbert von Karajan in Berlin und Sergiu Celibidache in München vervollständigte. Von 1987 bis 2009 war er Chefdirigent und Generalmusikdirektor der Bukarester Philharmonie. Neben rumänischen Orchestern leitete er namhafte Orchester in ganz Europa und war bis 2009 Erster Gastdirigent des Hallé Orchestra in Manchester sowie bis 2013 des Philharmonischen Orchesters Kopenhagen. Dabei dirigierte er über 60 Uraufführungen rumänischer und nicht-rumänischer Komponisten.



Unermüdlich setzt sich Mandeal vor allem für das Werk seines Landsmanns George Enescu ein, dessen gesamtes symphonisches Schaffen er auf CD aufgenommen hat. In den letzten Jahren widmet sich der Dirigent, der dieses Jahr seinen 75. Geburtstag feiert, verstärkt dem Aufbau des Rumänischen Jugendorchesters, mit dem er schon 2012, 2014, 2018 und 2019 bei Young Euro Classic aufgetreten ist, und dem Rumänischen Nationalen Symphonieorchester.



Der 30-jährige rumänische Pianist Daniel Ciobanu kann bereits auf eine Vielzahl bedeutender Konzertsäle verweisen, in denen er aufgetreten ist, so die Carnegie Hall New York, Salle Cortot in Paris, Elbphilharmonie Hamburg und das Salzburger Mozarteum. Tourneen führten ihn nach Japan, China, Taiwan, Südafrika und Brasilien.



Nach erstem Unterricht in seiner Heimat kam Ciobanu 2011 mit einem Stipendium nach Schottland; weitere Studien führten ihn an die Universität der Künste Berlin zu Pascal Devoyon und Markus Groh. Im Kleinen Saal des Konzerthauses gab der Pianist 2019 auch einen Solo-Abend. Anfang 2020 führten ihn Einladungen erstmals zum Gewandhausorchester Leipzig und zum Royal Philharmonic Orchestra; im vergangenen Jahr erschien auch seine erste CD mit Werken von Prokofjew und Debussy, der Klaviersuite Nr. 3 von Georges Enescu und der Dante-Sonate von Franz Liszt. 2017 gründete Ciobanu in den rumänischen Karpaten das „Neamt Musikfestival“ für junge Künstler, bei dem nicht nur klassische Musik, sondern auch Jazz und experimentelle Projekte zur Aufführung kommen.



Ed Koch

Textquellen: YEC – Wikipedia



Und heute?



Allein schon das angekündigte Instrumentarium macht neugierig: Bandoneon, Percussion und Marimba werden diesmal mit von der Partie sein, wenn der kreative Geiger Hugo Ticciati und sein Kammerensemble O/Modernt wieder zum Konzert bei Young Euro Classic auftreten. Das bedeutet jedoch nicht, dass es deswegen Einschränkungen von Zeit und Epoche geben müsste. Ganz im Gegenteil: Unter dem Titel „Un/Sung Heroines“ (in etwa: „Un/besungene Heldinnen“) spannt sich der Bogen von Hildegard von Bingen, der musikalischen Powerfrau des Mittelalters, bis zur mexikanischen Komponistin María Grever und der argentinischen „Tanguera“ Eladia Blázquez. Doch auch Männer kommen zu Wort: Der Jubilar des Jahres 2021, Astor Piazzolla, ist nicht nur mit seiner Hommage an María de Buenos Aires vertreten, sondern auch mit Sommer und Winter aus seinen Vier Jahreszeiten. Und so viel ist sicher: Hugo Ticciati wird noch weitere Überraschungen aus seinem Geigenkasten zaubern!



Die Patin des Abends ist die Schauspielrein Gesine Cukrowski. Ihre Konzerteinführung ist schon auf der Internetseite abrufbar.



In der Deutsch-Französische Juniorakademie, einem moderierten Matinée-Konzert geht es heute bereits um 11:00 Uhr im Konzerthaus los. Dabei ist zu erleben, was passiert, wenn Musikschüler_innen aus Neukölln auf Mitspieler_innen aus dem französischen Pau treffen: In der zweiwöchigen Deutsch-Französischen Juniorakademie bereiten sie gemeinsam Werke von Paul Hindemith, Georges Bizet und vielen weiteren Komponisten für euch vor. Freut euch auf ihr Matinée-Konzert mit Musik aus „James Bond” und „Games of Thrones”!



Und ab 15:00 Uhr findet ein musikalisches Puppentheater für Familien und Kinder ab vier Jahren statt. Ein intergalaktischer Spaß mit dem Außerirdischen IO, den eine Flaschenpost von der Erde mit Werken von J.S. Bach, W.A. Mo-zart und Franz Schubert erreicht.



Für heute ist kein Regen vorausgesagt. YEC kann also auch Open Air genossen werden.





Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

