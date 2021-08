Hauptmenü Start





Grüße aus der Neuen Welt geschrieben von: Redaktion am 07.08.2021, 09:33 Uhr

paperpress592 Dass Experimentierfreude eines seiner hervorstechenden Merkmale ist, hat das Bundesjugendorchester mehr als einmal bei seinen Auftritten im Konzerthaus Berlin bewiesen. Aber es kann auch sehr ernsthaft, klassisch-symphonisch, wie es zuletzt 2019 mit der Zweiten von Brahms bewiesen hat. Denn auch hier mischt sich das brillante Können der versammelten Bundespreisträger Jugend musiziert mit jugendlicher Begeisterungsfähigkeit.





Am 6. August war das Bundesjugendorchester, das zu den Stammgästen bei Young Euro Classic zählt, wieder am Gendarmenmarkt. Nur ganz Mutige und nicht Wasserscheue erlebten das Konzert auf dem Platz, allerdings verzog sich der Regen zeitweilig, so dass es draußen einigermaßen erträglich war.



Höhepunkt des Abends war Antonín Dvořáks Symphonie „Aus der neuen Welt" aus dem Jahre 1893. Zuvor wurde ein bekanntes Werk von Ludwig van Beethoven zu Gehör gebracht, die Leonoren-Ouvertüre. Beethoven hat sich lange mit seinen Opernplänen zum Thema „Leonore“ gequält“, schreibt Michael Horst im Programmheft. Letztlich hieß die einzige Oper des Komponisten „Fidelio“ und die Ouvertüre wurde immer wieder verworfen und durch eine neue ersetzt. Was wir heute hören, ist die Nummer Vier. Auch wenn wir die anderen drei nicht kennen, hat sich die Mühe Beethovens gelohnt. Wunderschöne Musik.



Young Euro Classic ist dafür bekannt, dass nicht nur die Hitparade der klassischen Musik gespielt wird, sondern immer wieder Werke, die man nie zuvor gehört hat und vermutlich kaum eine Gelegenheit finden wird, sie noch einmal zu hören. Als „echte Rarität“ wurde „A Requiem in Our Time“ angekündigt. Zwischen den lebensfrohen Werken von Beethoven und Dvořáks verbreitete die Komposition des Finnen Einojuhani Rautavaara eher eine traurige Stimmung. Als 25-jähriger hatte er 1953 die Musik „dem Angedenken an seine Mutter“ gewidmet, die schon 1944 verstorben war. Wegen seiner ungewöhnlichen Besetzung für Blechbläser und Percussion machte das Werk den jungen Komponisten 1953 schlagartig bekannt. Rautavaara, der 2016 im Alter von 87 Jahren starb, gilt als der bedeutendste finnische Komponist in der Nachfolge von Jean Sibelius.



Als „Neue Welt“ verstehen wir auch heute noch den Nordamerikanischen Kontinent, also die USA und Kanada. Inzwischen können wir wieder entspannter auf die USA schauen, nachdem (vorerst, aber hoffentlich endgültig) die größte politische Entgleisung in der 245-jährigen Geschichte des Landes aus dem Weißen Haus hinausgewählt wurde.



Dvořáks Symphonie „Aus der Neuen Welt“ ist, so schreibt es Michael Horst, „eine der vollendetsten und beliebtesten klassischen Symphonien.“ Dvořáks schrieb sie während eines dreijährigen Aufenthalts (1892-1894) in Amerika. Sie wurde am 16. Dezem-ber 1893 von den New Yorker Philharmonikern in der Cargenie Hall uraufgeführt. Obwohl ihn die Amerikaner gut behandelten und bezahlten, hatte der 1841 im böhmischen Nelahozeves geborene Komponist Sehnsucht nach seiner Heimat. Vermutlich lag es auch am unerträglichen amerikanischen Bier, das ihn zurück nach Hause brachte. 1904 ist Dvořák in Prag gestorben. „Sein vielseitiges Werk umfasst neun Sinfonien und zahlreiche weitere Or-chesterwerke, Opern, Vokalmusik, Kammermusik sowie Klavier- und Orgelstücke. Dvořák ist der weltweit meistgespielte tschechische Komponist.“



Es war sehr schön, diese wunderbare Symphonie von dem ebenso wunderbaren Bundesjugendorchester unter Leitung von Elias Grandy mal wieder live erleben zu dürfen. Nach vor allem auch kulturell entbehrungsreichen Zeiten tat es sehr gut, wieder ein großes Orchester auf der Bühne zu sehen und zu hören.



Elias Grandy kam 1981 in München zur Welt. Seit 2015 ist er Generalmusikdirektor des Theaters und Orchesters in Heidelberg. Grandy studierte zunächst an der Musikakademie Basel Violoncello, Kammermusik und Musiktheorie. Nachdem er ein Vorspiel gewonnen hatte, wurde er zwei Jahre lang Stipendiat der Akademie des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks. Als stellvertretender Solocellist war er dann an der Komischen Oper Berlin engagiert und studierte gleichzeitig das Dirigieren. Noch während seines Studiums bei Prof. Hans-Dieter Baum in Berlin wurde er als Kapellmeister am Staatstheater in Darmstadt engagiert. Internationale Aufmerksamkeit erhielt Elias Grandy als Preisträger des 7. Internationalen Dirigentenwettbewerbs Sir Georg Solti und als regelmäßiger Gast in Rollando Villazons Arte-Sendung „Stars von morgen“, die er im Jahr 2017 zum vierten Mal in Folge dirigierte. Wikipedia



Das Bundesjugendorchester (BJO) ist das nationale Jugendorchester der Bundesrepublik Deutschland mit Sitz in Bonn. Es arbeitet als Sinfonieorchester für Jugendliche zwischen 14 und 19 Jahren und wird getragen von der Projektgesellschaft des Deutschen Musikrates.



Im Orchester spielen junge Nachwuchsmusiker aus Deutschland unter der Leitung namhafter Dirigenten wie Herbert von Karajan, Kurt Masur, Kirill Petrenko und Sir Simon Rattle. Die Musiker qualifizieren sich mit einem Probespiel vor einer Jury für die Mitgliedschaft. Während der Arbeitsphasen arbeitet das Orchester unter Anleitung von Dozenten, unter anderem der Berliner Philharmoniker, und dem jeweiligen Dirigenten. Viele ehemalige Mitglieder spielen heute in Berufsorchestern oder sind bekannte Solisten geworden. Am 13. Juni 2013 unter-zeichneten die Berliner Philharmoniker und das Bundesjugendorchester eine Patenschaftsurkunde, womit eine weitreichende Förderung des Jugendorchesters ermöglicht wird. Wikipedia



Im Bericht über das Konzert des Greek Youth Symphony Orchestra am 1. August erwähnte ich, dass die Musikerinnen und Musiker schon eine halbe Stunde vor Konzertbeginn auf der Bühne saßen und ihre Instrumente stimmten. Inzwischen wissen wir, dass es sich hierbei um keinen einmaligen Vorgang handelte, sondern Standard ist. Und, wer hätte es gedacht, mal wieder der Pandemie geschuldet. Denn, so erklärte mir Festspielleiterin Dr. Gabriele Minz, könnten hinter Bühne die Abstandsregeln nicht eingehalten werden. So werden wir auch in den nächsten Tagen das Orchester schon früher als gewohnt auf der Bühne sehen und hören.



Wenn hoffentlich im nächsten Jahr das Schlimmste überwunden sein wird, wäre es gut, wenn man zum alten Ritual zurückkehrte. Auch für die jungen Künstlerinnen und Künstler ist es schöner, unter dem Applaus des Publikums die Bühne zu betreten.



Was erwartet uns heute?



Das Nationale Jugendorchester Rumäniens unter Leitung von Cristian Mandeal ist zu Gast und wie-der sowohl im Saal als auch auf dem Platz zu sehen und zu hören. Mandeal war gestern schon als Gast im Publikum beim Bundesjugendorchester.



Mehr als einmal hat das Nationale Jugendorchester Rumäniens unter Cristian Mandeal in den letzten Jahren bei Young Euro Classic schon für stürmische Begeisterung gesorgt. Jetzt wird der charismatische Dirigent und unermüdliche Motor des Orchesters 75 – und gibt dem Berliner Publikum Gelegenheit, ihm und den Musikerinnen und Musikern aus diesem Anlass wieder reichlich Beifall zu spenden. Das Programm mischt in bewährter Weise Bekanntes und Unbekanntes: Den Anfang macht eine musikalische Verbeugung vor dem großen rumänischen Komponisten und Dirigenten Constantin Silvestri, dann folgt das zweite Klavierkonzert von Dmitri Schostakowitsch, das der Russe seinem Pianistensohn Maxim zum 19. Geburtstag in die Finger komponierte. Als Hauptwerk des Konzerts widmen sich die jungen rumänischen Musiker der überschwänglichen Frühlings-Symphonie B-Dur von Robert Schumann.



Bis 21:00 Uhr sieht die Wettervorhersage recht gut aus, mit bis zu 23 Grad. Regen ist nicht ausgeschlossen. Das Konzert ist zwar ausgebucht, es gibt aber immer noch Restkarten. Wer keine Karte mehr bekommt, könnte im Erdinger unterm wasserdichten Sonnenschirm zumindest der Musik lauschen.



Alle Konzerte unter www.young-euro-classic.de



Am Sonntag ist das schwedische O/Modernt New Generation Orchestra zu Gast. Und es gibt ein Wiedersehen mit dem künstlerischen Leiter und Publikumsliebling Hugo Ticciati und seiner Violine.



Ed Koch



Textquellen: YEC – Wikipedia



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

