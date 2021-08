Hauptmenü Start





Vollendete Unvollendete geschrieben von: Redaktion am 07.08.2021, 09:28 Uhr

paperpress592 Young Euro Classic kämpft weiter mit der Pandemie. Jetzt wurde auch das Konzert am 10. August von „Jong Metropole“ abgesagt, nachdem die Portugiesen und Spanier schon zu Hause bleiben müssen. „Aufgrund der Einstufung der Niederlande als Hochrisikogebiet bzw. den umfangreichen Einreiseauflagen wird das Orchester die Reise nach Deutschland nicht antreten können.“, teilte der Veranstalter mit.





Erfreuen wir uns also an dem, was stattfinden wird bzw. stattgefunden hat. Am 5. August war das „Wiener Jeunesse-Orchester“ zu Gast im und vor dem Konzerthaus am Gendarmenmarkt. Diesmal konnten die Klassikliebhaber das Konzert auch auf dem Platz verfolgen, und zwar kostenlos. Noch eine Stunde vor Beginn schien einsetzender Regen die Zuhörer zu verscheuchen, aber pünktlich um 20:00 Uhr hatte es sich ausgeregnet. Eine laue Sommernacht war dennoch nicht.



Es wurde ein äußerst abwechslungsreiches Programm geboten. Temperamentvoll ging es los mit Sergei Prokofjews „Symphonie Classique“. In deutscher Erstaufführung wurde dann das Violinkonzert „Albayzin und Sacromonte“ des 1935 in Wien geborenen Komponisten Kurt Schwertsik aus dem Jahre 2000 gespielt. Daniel Auner an der Violine war großartig. Das Werk insgesamt ist nicht jedermanns Sache. Dem Publikum hat es gefallen und darauf kommt es an.



Vollendet schön präsentierte der ehemalige Wiener Sängerknabe Herbert Böck am Dirigentenpult mit den jungen österreichischen Musikerinnen und Musikern Franz Schuberts „Unvollendete“. Über die Frage, warum die Symphonie unvollendet blieb und ob ihr die Nummer 7 oder 8 zusteht, besteht keine Gewissheit. Manche Geschichten bleiben eben unvollendet. Die beiden erhaltenen Sätze dieser Symphonie sind ein musikalischer Traum, den man gern noch zwei weitere Sätze geträumt hätte.



Am Ende des Programms gab es noch einmal Sergei Prokofjew und die Orchestersuite aus „Die Liebe zu den drei Orangen“, eine hochdramatische Oper in vier Akten. Die Orangen bildeten zwar das Programmende, nicht aber den Schluss des Konzerts. Denn, schließlich lässt man kein Wiener Orchester von der Bühne ohne einen Wiener Walzer. Auch wenn wir in diesen Zeiten nichts von Fledermäusen halten, Johann Strauß‘ Fledermausmusik versöhnt einen mit diesem Tier.



Ed Koch





