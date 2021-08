Hauptmenü Start





Mini ganz groß - 4. Tag bei Young Euro Classic geschrieben von: Redaktion am 03.08.2021, 12:01 Uhr

paperpress592 In diesen Zeiten müssen Konzertveranstalter zaubern können, sozusagen immer noch ein Ass im Ärmel haben. Am 2. August sollte das Jovem Orquestra Portuguesa, also das portugiesische Jugendorchester auftreten. Pandemie bedingt konnten die Portugiesen jedoch nicht anreisen. Das Ass im Ärmel war das Ensemble Mini International und bewies, dass Mini auch ganz groß sein kann.



Große Partituren mit kleinen Ensembles zum Klingen zu bringen, nahm sich Dirigent Joolz Gale vor, als er 2010 das Ensemble Mini gründete. Wofür sonst 60, 80 oder noch mehr Musiker_innen auf dem Podium sitzen, das wollte er mit weniger als 20 verwirklichen. Die skeptische Neugier, mit der viele seinem Vorhaben begegneten, wandelte sich schnell in begeistertes Erstaunen.



Die Bearbeitungen von Riesenwerken wie Mahlers Zehnter klingen nicht nur transparenter, lassen manches Detail plastisch erscheinen, das im großen Klang unterzugehen drohte; sie treffen auch das Spiel der Farben und fangen dessen Atmosphäre ein.



Beim Auftritt des Ensemble Mini bei Young Euro Classic als pandemiebedingte Alternative zum Jovem Orquestra Portuguesa erklangen zwei neue Bearbeitungen, die „Totenfeier“, die Frühfassung des 1. Satzes aus Gustav Mahlers Symphonie Nr. 2, in einer Bearbeitung des Dirigenten, und die selten zu hörenden Mädchenblumen von Richard Strauss mit der gefeierten Sopranistin Marlis Petersen als Solistin. Das Konzert endete mit der Kammermusik Nr. 1 von Paul Hindemith mitsamt dem „Finale: 1921“, das auch 100 Jahre danach nichts von seiner Explosivität und Lebendigkeit verloren hat.



Auch die jungen spanischen Musikerinnen und Musiker, die heute beim Festival auftreten sollten, um unter anderem die wunderschöne Symphonie Nr. 1 von Johannes Brahms zu spielen, mussten zu Hause bleiben. Das zweite Ass im Ärmel für den 3. August ist das c/o chamber orchestra International, das regelmäßigen Festivalbesuchern noch in guter Erinnerung sein dürfte.



Am 21. August 2015 bestritt das Ensemble einen fulminanten Abend zusammen mit dem Jazz-Posaunisten Nils Landgren. Jetzt ist das Kammerorchester wieder dabei – als pandemiebedingte Alternative für das eigentlich geplante Nationale Jugendorchester Spaniens.



Ging es seinerzeit um die Musik der 1920er-Jahre, tummelt sich das c/o chamber orchestra diesmal auf symphonischen – oder besser gesagt: prä-symphonischen – Pfaden. Denn beide Komponisten des heutigen Konzerts, Johannes Brahms und Benjamin Britten, waren noch auf dem Weg zur großen Symphonie, als ihre Werke entstanden. Doch Britten bewies schon als 18-jähriger Student mit seiner Sinfonietta op. 1, was für ein enormes Talent in ihm steckte. Und auch Brahms war längst von Robert Schumann als hoffnungsvollster Komponist der jungen Generation gepriesen worden, als er mit 25 im westfälischen Detmold seine ausgedehnte, klang-schwelgerische Serenade D-Dur op. 11 zu Papier brachte. Symphonische Meisterwerke benötigen stets eine vorherige „Teststrecke“ – das lässt sich in diesem Festivalkonzert hervorragend entdecken!



Für dieses Konzert sind noch einige wenige Resttickets verfügbar. www.young-euro-classic.de



Das Festival dauert noch bis zum 15. August 2021 und endet an diesem Tag mit dem Orquesta del Lyceum de la Habana, Kuba. Im Mittelpunkt stehen Werke von Wolfgang Amadeus Mozart. Und da die Musikerinnen und Musiker die längst Anreise hatten, treten sie gleich zweimal auf, um 11 und 20 Uhr.



Text: YEC – bearbeitet: Ed Koch



