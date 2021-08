Hauptmenü Start





Griechische Tänze und Beethoven geschrieben von: Redaktion am 02.08.2021, 06:48 Uhr

paperpress592 Anders als beim Abend mit dem wunderbaren Bundesjugendballett hat am dritten Tag von Young Euro Classic niemand getanzt, auch wenn gleich fünf griechische Tänze auf dem Programm standen.





Mit dem Greek Youth Symphony Orchestra stand dafür erstmals seit langer Zeit wieder ein großes Orchester auf der Bühne mit allem was dazu gehört, also neben den Streichern auch Pauken und Trompeten. Und diese kamen gleich zu Beginn bei den fünf griechischen Tänzen Peloponnissiakos „Der mutige Lyngos”, Tanz des Zalongo, Arcadikos, Messolongitikos und Mazochtos“ zum Einsatz.



Das waren jedoch nicht die ersten Töne, die vom Orchester zu vernehmen waren. Bereits eine halbe Stunde vor Konzertbeginn versammelten sich die sympathischen jungen Musikerinnen und Musiker aus einem unserer Lieblingsländer auf der Bühne, um ihre Instrumente zu stimmen. Das klang ein wenig kakophonisch, immerhin ein Wort mit griechischen Wurzeln, war aber ein interessanter Einblick in die Vorbereitungen auf ein Konzert. Nicht nur die Musikerinnen und Musiker, auch ihre Instrumente müssen sich schließlich auf einen Konzertabend vor-bereiten.



Nach den griechischen Tänzen folgte dann eines der ganz großen Werke: Beethovens Dritte, die Eroica, aus dem Jahre 1803. Was für eine gewaltige Musik. Das Publikum war begeistert, der Applaus frenetisch und andauernd. Belohnt wurde diese Begeisterung vom Gründer und Dirigenten des Orchesters Dionysis Grammenos mit drei Zugaben.



Was für ein Glück kann man als Konzertbeobachter nur haben, wenn gleich die erste dieser Zugaben sein Lieblingswerk ist, Nimrod aus den Enigma-Variationen von Edward Elgar. Das Publikum bedankte sich mit Standing Ovations. Eigentlich wollte Dionysis Grammenos im letzten Jahr Young Euro Classic mit seinem Orchester eröffnen, was Pandemie bedingt nicht stattfinden konnte. Immerhin hatte er im Programm 2020 einen Auftritt als Klarinettist beim Festival. Besser als gestern Abend konnte der August nicht beginnen, auch wenn der Himmel weinte, dafür aber einen wunderschönen Regenbogen produzierte. Wir erlebten ein Konzert mit einem Vorspiel, einem fulminanten Hauptteil und einem spektakulären Nachspiel. Nicht nur das Orchester, auch der Regen und Regenbogen hatten sich verabschiedet, angenehme frische Luft schwebte über dem Gendarmenmarkt und lud einige noch zum Verweilen ein. Mehr geht nicht.



Das griechische Jugendsinfonieorchester ist das nationale Jugendorchester Griechenlands, das 2017 vom Dirigenten Dionysis Grammenos gegründet wurde. Seit Oktober 2020 ist das GYSO Orchestra im Megaron, der Athener Konzerthalle, beheimatet und ist Mitglied der European Federation of National Youth Orchestras.



Während seines dreijährigen Bestehens wurden mehr als 100 griechische Musiker nach Vorspielen ausgewählt, um mit dem Orchester aufzutreten, und über 1.500 junge Menschen haben an seinen Bildungsaktivitäten teilgenommen. Bisher hat der GYSO in Griechenland neun Konzerte mit Weltklasse-Solisten gegeben und zwei Komponisten wurden beauftragt, neue Werke für das Orchester zu schreiben.



Das griechische Jugendsinfonieorchester arbeitet mit Mitteln der John S. Latsis Public Benefit Foundation und wird von The Hellenic Initiative unterstützt.

Quelle: Wikipedia



Was fehlt bei YEC?



Das Wichtigste ist die Musik. Ja, aber. Es gibt eine Reihe von schönen Nebensächlichkeiten, die Corona bedingt fehlen. So war es immer sehr angenehm, dass vor Beginn des Konzerts, der Pate oder die Patin des Abends ein paar Worte live über das Orchester und die Musik sagten. Das entfällt in diesem Jahr. Die Konzerteinführungen sind lediglich in einem Podcast auf der Seite von Young Euro Classic hörbar.



Programmhefte gibt es schon lange nicht mehr in gedruckter Form. Der interessierte Konzertbesucher sollte sich also vorher zu Hause schon das Programmheft online durchlesen und die Konzerteinführung anhören. Das hilft.



Der Meinungsaustausch in der Pause mit den Paten fehlt auch, denn es gibt keine Pausen. Patricia Schlesinger, Intendantin des rbb und Patin des Bundesjugendorchesters, und Klassik-Radio-Chefmoderator Holger Wemhoff, Pate des griechischen Abends, sind nur im Podcast zu hören. Vor dem Konzert in einem der beiden Nebensäle noch einen Drink zu sich nehmen oder gleiches in der Pause zu tun, entfallen in diesem, wie schon im letzten Jahr. Es wird durchgespielt, im Schnitt 90 Minuten. Da muss man schon etwas Sitzfleisch haben.



Und was auch fehlt, ist das Überreichen der Sonnenblumen an die Paten und Dirigenten. Darüber war vor allem der Regierende Bürgermeister Michael Müller am Eröffnungstag ziemlich traurig.



Nach dem Konzert kann man es sich in einem der zahlreichen Restaurants am Gendarmenmarkt beim Meinungsaustausch gemütlich machen, entweder bei Lutter & Wegner oder der Gendarmerie oder etwas rustikaler im Augustiner oder Erdinger. Die Brasserie öffnet erst später im August wieder. Das Maredo ist wieder am Start, allerdings nur bis 22:00 Uhr, ebenso wie Lutter & Wegner. Das Augustiner ist bis 23:00 Uhr geöffnet, Gendarmerie und Erdinger bis Mitternacht. Besser ist es ohnehin, vorher etwas Essen zu gehen, damit das Magenknurren das Konzert nicht stört. Der Normalzustand ist noch nicht wieder erreicht. Hoffen wir auf 2022.



Ed Koch



