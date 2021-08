Hauptmenü Start





Sie wollen bewegen - Tag 2 bei Young Euro Classic geschrieben von: Redaktion am 01.08.2021, 08:21 Uhr

paperpress591 Es ist nicht leicht, über einen Ballettabend zu berichten. Wie anders als grandios soll man das beschreiben, was die im Durchschnitt 20 Jahre alten Tänzerinnen und Tänzer auf der Bühne des Konzerthauses am letzten Juli-Tag vorgeführt haben. Die neun Tänzerinnen und Tänzer stammen aus acht verschiedenen Ländern und sprechen doch eine Sprache: Bewegung. So beschreiben sie sich selbst.



Zum neunten Mal war das Hamburger Ballett im Konzerthaus bei Young Euro Classic zu Gast. Der künstlerische und pädagogische Direktor Kevin Haigen gestaltete diesen außergewöhnlichen Abend. Die neun jungen Tanz-Talente präsentierten Stücke aus ihrem Repertoire zur Musik von u.a. Franz Schubert, Claude Debussy, Richard Berton oder Jules Massenet mit Choreografien des Intendanten John Neumeier, Kevin Haigen, oder Ricardo Urbina sowie Eigenkreationen des Ballettmeisters Raymond Hilbert und des Tänzers Thomas Krähenbühl. Außerdem feierte auch eine neue Eigenkreation des Tänzers Pepijn Gelderman Premiere.



Die Tanzszenen wurden durch live vorgetragene Texte eingeleitet. Die Musikerinnen und Musiker des Bundesjugendballettes trugen mit ihren Klängen die Tanzenden über das Podium. Auch wenn es platt klingen mag, aber: das muss man gesehen haben. Auf der Internet-Seite des Balletts sind die kommenden Auftritte vermerkt. www.bundesjugendballett.de



Als Dank für die großartige Leistung möchten wir an dieser Stelle die Tänzerinnen und Tänzer namentlich erwähnen: Justine Cramer, in Berlin geborene Deutsch-Französin, Mirabelle Seymour aus Brighton, England, Airi Suzuki, eine in Düsseldorf geborene Japanerin, Anna Zavalloni aus Cesena in Italien, Pepijn Gelderman aus Arnhem Niederlan-de, Lennard Giesenberg aus Henstedt-Ulzburg in Deutschland, Thomas Krähenbühl aus Lausanne in der Schweiz, Diogo Maia aus Porto in Portugal und Joao Vitor Santana aus Sao Paolo in Brasilien.



Die Tänzerinnen und Tänzer haben zwei Jahre Zeit gemeinsam zu arbeiten. Sie haben ihre Ausbildung abgeschlossen. In der Compagnie sind sie acht Erste Solisten und acht Gruppentänzer. Gleichzeitig. Auf diesem schmalen Grat tanzen sie und schauen trotzdem nach links und rechts. Sie sind Tänzer und auch Choreografen. So bilden sie ihre künstlerische Persönlichkeit aus und bereiten sich vielseitig auf den Beruf vor. Und, weil sie vorausschauend denken, auch auf die Zeit danach. Sie sind belastbar. Sie sind beweglich.



Sie sehen die gemeinsamen zwei Jahre als eine einzigartige Chance. Weil es hier andere Regeln und Pflichten gibt als in einer gestandenen Compagnie. Deshalb fühlen sie sich leichter. Das bedeutet aber auch weniger Annehmlichkeiten. Weil sie sich ihr Publikum erst erarbeiten müssen. Genauso wie ihr Repertoire. Sie sind sich nicht zu schade. Das, was sie tanzen wollen, erfinden und erarbeiten sie selbst oder gemeinsam mit anderen jungen Choreografen.



Sie öffnen sich anderen Tanzformen, ohne die Tradition zu verraten. Denn: Sie sind eine Ballettcompagnie. Nur die klassische Technik gibt ihnen Spiel-raum. Darum wollen sie technisch besser werden. Das Wichtigste, was sie als Tänzer besitzen, ist ihr Körper. Sie profitieren von Anleitung und Unterstützung erfahrener Lehrer. Sie arbeiten am Ballett-zentrum Hamburg und bereichern die Tanz- und Kulturszene der Stadt und des gesamten Landes. Der Bund fördert sie.



Quellen: Young Euro Classic / Bundesjugendballett

Zusammenstellung und Kommentierung: Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

