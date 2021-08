Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 7 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Laschet hat es geschafft geschrieben von: Redaktion am 31.07.2021, 11:20 Uhr

paperpress591 Das gelingt nicht jedem, nämlich auf die Titelseite des „endgültigen Satiremagazins Titanic“ zu kommen. „Armin Laschet baut Arche“, „aber nur für hohe Tiere hihi…“, steht in der Sprechblase. Im Juli schaffte es Annalena Baerbock aufs Cover. Fehlt nur noch Olaf Scholz, oder war der schon dran? Nach dem neuesten ZDF-Politbarometer wünschen sich 34 Prozent der Deutschen ihn als Kanzler. Aber nur 16 Prozent würden die SPD wählen. Bei Laschet und Baerbock sind die Persönlichkeits- und Parteiwerte annähernd gleich: 29 Prozent wollen Laschet als Kanzler und 28 Prozent würden die Union wählen. 20 Prozent möchten, dass Frau Baerbock ins Kanzleramt einzieht, und 21 Prozent würden die Grünen wählen. Wie erklärt sich die Diskrepanz bei der SPD zwischen dem Kandidaten und der Partei?



Plagiatsjäger Martin Heidingsfelder hat sich ein Buch von Armin Laschet aus dem Jahr 2009 vor-genommen und eine Stelle gefunden. Titel: „Die Aufsteigerrepublik – Zuwanderung als Chance“. Nach der Meldung über das mögliche Plagiat hat sich Laschet ordnungsgemäß entschuldigt und das Werk kostenlos ins Netzt gestellt. Wir fügen es diesem Newsletter bei. Jeder kann nun selbst auf die Jagd gehen und herausfinden, ob Laschet noch an anderen Stellen abgeschrieben hat. Der Betroffene Karsten Weitzenegger sieht die Sache gelassen, ja, war sich gar nicht sicher, „jemals so etwas Dummes geschrieben zu haben.“



Das Problem bei diesen Büchern ist, dass die Autoren vergessen haben, die Quellen ihrer Erkenntnisse zu nennen. Natürlich darf man in einem Buch aus einem anderen abschreiben bzw. zitieren, aber nicht den Eindruck vermitteln, als entspringe es dem eigenen Hirn. Andererseits muss man auch zugestehen, dass es ein Allgemeinwissen gibt, zu dem jeder Zugang hat und sich darüber Gedanken machen kann.



Die Plagiatsgeschichte ist bislang keine Affäre. Das „Magazin für politische Kultur, Cicero“, macht sich aber ganz andere Sorgen um Laschet und warnt. Armin Laschet „avanciere“ „zu einer ernstzunehmenden Witzfigur. Unter Hashtags wie #Laschet-lacht oder #Laschetdenktnach werden ihm Witze in den Mund gelegt. Und nach dem Spiegel („Häuptling Wirdsonix”) hat ihn jetzt auch das Satiremagazin Titanic aufs Cover gebracht.“ Cicero-Autorin Antje Hildebrandt hat mit dem Humor-Forscher Rainer Stollmann darüber gesprochen, ob der Ruf des CDU-Vorsitzenden dadurch Schaden nehmen könnte. Eher nicht, meint Stollmann: ‚Die Kritiker, die sich mit Komik an Politikern versuchen, sollten sich nicht täuschen. Meistens schlägt das ins Gegenteil um.‘“



Viele Politiker verfahren ohnehin nach dem Motto, „erwähnt werden ist immer gut, Hauptsache, der Name ist richtig geschrieben.“



Ed Koch







Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: